Europa League: Meraviglia azzurra a metà, col Barça è 1-1

La sfida del “10”. Questa sera si sfidavano per il playoff d’andata valido per il passaggio agli ottavi di Europa League il Barcellona di Xavi, reduce da un disperato pareggio nel derby contro i rivali cittadini dell’Espanyol(2-2 al 96’!) e il Napoli di Insigne e Osimenh, capace di controllare per lunghi tratti l’Inter nello scontro diretto, salvo poi venire pareggiato nell’unica occasione offensiva nerazzurra. La squadra dell’allenatore toscano deve far fronte però alle indisponibilità di Lobotka e Mario Rui, mentre il Barcellona schiera per la prima volta da titolare il neo-attaccante Aubameyang. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande sfida al Camp Nou, andiamo a scoprirlo insieme.

La prima frazione

Parte forte il Barcelona di Xavi, ricco di giovani pronti a diventare top players. Uno di questi è Pedri che scuote la gara al 5’ minuto con un destro forte ma impreciso che si spegne sopra la traversa, Il forcing blaugrana si spegne ed entra in partita il Napoli, che nel primo tempo riesce ad arginare benissimo Adama Traorè con un diligentissimo Juan Jesus, chiamato a sostituire il terzino portoghese sulla fascia sinistra. Nico Gonzalez, figlio d’arte dell’ex Deportivo, tenta una conclusione al 13’ da posizione defilata ma Meret mette tranquillamente in angolo. IL Napoli si scuote pochi minuti dopo quando Zielinski salta facilmente Mingueza, anello debole della difesa guidata da Gerard Pique e con un tocco in verticale attiva la velocità di Osimenh, che anche lui molto defilato testa I riflessi di Ter Stegen, che smanccia in angolo. Al 28’ Ferran Torres ha l’occasione del vantaggio, ma seppur trovandosi in ottima posizione per il suo destro, da dentro area alza troppo la parabola, che finisce alta sopra la traversa. Occasione che il Napoli non perdona.

Nel ribaltamento di fronte viene innescato Elmas che taglia la difesa avversaria da destra e trova il fantasista polacco partenopeo, che trova prima i super riflessi del portierone tedesco, ma sulla ribattura ma fa tremare la porta insaccando il pallone del vantaggio azzurro al 29’. Botta tremenda per il Barcellona che non è in grado di impensierire oltre il Napoli, eccezion fatta per un colpo di testa di Ferran Torres sul finire di primo tempo, anche questo però trova Meret inoperoso, come per tutto il tempo. Se da una parte Aubameyang si mostra impalpabile per un tempo dall’altra parte un monumentale Kalidou Koulibaly si conferma uno dei difensori centrali più forti del mondo, al momento, con uno stato fisico e mentale pauroso. La chiusura in scivolata mentre recupera un Adama Traorè lanciato verso la porta è da incorniciare, oltre che valere come un gol. Finisce il primo tempo. È grande Napoli.

La seconda parte di gara.

Senza cambi si ricomincia a Barcelona. Subito una gran scivolata di Giovanni di Lorenzo che salva sull’attaccante blaugrana lanciato verso la porta. Nei duelli individuali per ora il Napoli sta avendo la meglio.Al 50’ l’attaccante nigeriano del Napoli diventa imprendibile per i difensori catalani, ma la sua straordinaria azione in velocità finisce in un nulla di fatto. Il Barcelona ha alzato i ritmi e prova a testare i di Meret con un tiro di Nico, che il portiere friulano para senza patemi. Al 56’ sul tiro di Adama Traorè, Juan Jesus commette il primo fatale errore colpendo il pallone con la mano. Dal dischetto Ferran Torres è glaciale. Rigore perfetto e1-1 al Camp Nou, tutto torna in equilibrio. Grave macchia sull’ottima gara del brasiliano, anche se a noi il rigore sembra fin troppo generoso. Al 60’ Aubameyang prova a dare un senso alla sua partita sparando un destro dai 20 metri che esce alto. Arriva il momento di Dembelè che sostituisce un decisivo Adama Traorè, insieme al sempiterno Sergi Busquets, al posto di Nico. Il primo cartellino del secondo tempo arriva per Fabian Ruiz, dopo Zambo Anguissa nel primo, per un intervento che al primo tempo non veniva neanche fischiato.

Al 72’ Adam Ounas toglie il posto di Lorenzo Insigne. Un minuto dopo Rahmani salva Meret con un intervento fenomenale, ma si fa male per questa giocata in scivolata che salva il pallone dalle grinfie di Aubameyang. Entrano Mario Rui,non in perfetta condizione, Mertens,Malcuit e Demme per il Napoli. La difesa partenopea regge benissimo l’urto delle forze fresche scelte da Xavi per tentare l’assalto al 2-1, ma i pericoli alla porta di Meret non sembrano arrivare. Per il Barcellona entrano anche Dest e la punta olandese Luuk De Jong, decisivo in campionato nella sfida all’Espanyol. All’88’ Ferran Torres si dimostra migliore quest’oggi nei calci di fermo, sparando alle stelle un pallone d’oro fornitogli da Pedri. Al 91’ De Jong prova a regalare un’altra gioia al popolo blaugrana con la sua specialità nel gioco aereo, ma anche lui sbaglia mira e la palla finisce sul fondo.

C’è spazio per un giallo a Meret per perdita di tempo e più avanti un tiro di Mertens tiene compagnia a Ter Stegen, non operativo nel secondo tempo. Il tempo scorre, il Barcellona vuole la vittoria, ma uno stoico Napoli vuole giocarsi le sue possibilità di passare il turno davanti alla sua gente, dove Diego Armando Maradona, ex Barca, ha regalato lo scudetto al popolo azzurro.Entriamo nel 97’ con Kovacs che ancora fa giocare. De Jong al 97’ testa ancora i riflessi di Meret, che si regala la seconda parata della partita. 100 minuti di calcio finiscono con un pareggio che rimanda tutti al ritorno, che si appresta ad essere infuocato al San Paolo.