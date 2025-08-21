Europa League: Playoff di andata, tutti i match in programma

Nonostante siamo ancora nelle fasi iniziali della competizione, inizia ad essere ancora più interessante le diverse sfide in programma oggi. Nella scorsa tappa ci sono stati dei colpi di scena, come ad esempio l’eliminazione del Legia Varsavia contro AEK Lanarca e la qualificazione del Panathinaikos contro lo Shakhtar Donetsk ai calci di rigore. In serata inizieranno dunque le gare d’andata valide per i playoff, a partire dalle ore 18:30.

ORE 18:30: MIDTJYLLAND-KUPS

Il Midtjylland, dopo aver battuto il Fredrikstad Fotballklubb, aprirà le danze contro il Kups, che ha eliminato il Rīgas sul risultato complessivo di 3-1. La squadra danese parte ovviamente con i favori del pronostico, ma attenzione agli avversari perché possono far male in qualsiasi momento.

ORE 19:00: LE DUE PARTITE IN CONTEMPORANEA

Dopo mezz’ora ci saranno due match importanti: Malmö-Sigma Olomuc e Brann-AEK Larnaca. Nella prima partita assisteremo al debutto ufficiale delle due squadre. Quella svedese è stata sconfitta e di conseguenza eliminata brutalmente dal Copenaghen per 5-0 in Champions League, retrocedendo di fatto nella seconda competizione europea più importante. Di fronte un’altra compagine che esordisce dunque in Europa League dopo aver affrontato già ben 5 partite del proprio campionato, dove in classifica comanda lo Sparta Praga con 13 punti conquistati su 15 totali.

L’altro match in simultanea vedrà sfidarsi il Brann di Alexandersson e l’AEK Larnaca dell’allenatore Juan Ferrando. Entrambe si sono rese protagoniste nelle precedenti partite, strappando i pass per la qualificazione rispettivamente contro il BK Häcken e il Legia Varsavia.

Sarà sicuramente una partita combattuta in occasione del match d’andata, che si disputerà al ‘Brann Stadion’, in Norvegia. Questa sarà un’occasione ghiotta per le due squadre, e cercheranno di mantenere alta la concentrazione, con un risultato che potrebbe anche non essere di gradimento per il pubblico neutrale, ma risulta normale considerando la grande chance di poter disputare le classiche 8 partite della ‘League phase’ e far parte delle 36 squadre totali che lotteranno per aggiudicarsi il titolo.

ORE 20:00: LE ALTRE 4 PARTITE IN CONTEMPORANEA

Le gare d’andata dei playoff non finiscono qui, perché dalle ore 20:00 andranno in scena ben 4 partite tutte da gustare: Panathiaikos-Samsunspor, Škendija-Ludogorets, Tel-Aviv-Dinamo Kiev e Zrinjski Mostar-Utrecht.

La prima sfida è ampiamente alla portata per la squadra greca, che in questo momento è in fiducia dopo aver battuto lo Shakhtar Donetsk e continueranno ad impressionare i tifosi anche in questa serata, con l’ultimo step da superare poi al ritorno. Il Samsunspor è in forma in questo momento con il campionato turco già iniziato e i primi 6 punti già conquistati nelle prime 2 partite. Per loro è arrivato il momento tanto atteso e la prestazione sicuramente non mancherà.

Škendija-Ludogorets è il 2° match da disputarsi alle ore 20:00. La squadra macedone, dopo la sconfitta contro il Qarabağ in Champions è anch’essa è “scivolata” in Europa League, dove incontrerà il Ludogorets sconfitto contro il Ferencvárosi per 3-0. La squadra ospite è carica vista anche la grande partenza in campionato con 13 punti e 1° posto subito conquistati dopo le prime 5 partite. La sfida si disputerà al ‘National Arena Todor Proeski’ in Macedonia. L’arbitro designato è l’inglese Chris Kavanagh.

Si prosegue dunque con Tel-Aviv-Dinamo Kiev: gli israeliani si sono qualificati ai playoff grazie alla vittoria complessiva per 5-2 contro l’Hamrun Spartans, ma questa volta saranno gli ucraini a tentare di fermare il loro percorso. In campionato la squadra di Kiev ha ottenuto ben 3 vittorie in campionato e al momento è in solitaria in classifica, staccando di soli 2 punti proprio gli arancio-neri dello Shakhtar Donetsk. I biancoblu arrivano da un bel percorso in Champions League sin dal secondo turno di qualificazione, per poi essere eliminata dal Pafos (squadra cipriota).

La quarta e ultima sfida da giocarsi alle ore 20:00 è quella tra Zrinjski Mostar e Utrecht. Entrambe hanno battuto rispettivamente il Breidablik e il Servette e sono ancora in corsa per conquistare un posto nella classifica finale. Si giocherà allo stadio ‘HŠK Zrinjski’ in Bosnia. L’arbitro che guiderà l’incontro è il bulgaro Georgi Kabakov.

ORE 20:15: SLOVAN BRATISLAVA-YOUNG BOYS

L’unica partita delle 20:15 vede affrontarsi due squadre presenti nella scorsa edizione della Champions League, ovvero Slovan Bratislava e Young Boys.

La formazione slovacca è retrocessa in Europa League a causa della sconfitta subita contro il Qairat ai calci di rigore, mentre gli svizzeri affrontano i preliminari dopo essere arrivati 3° in campionato nella stagione precedente.

L’importanza e il valore delle 2 squadre è tanta ed è particolarmente difficile decretare già la vincitrice di questa sfida, che si disputerà al ‘Národný futbalový štadión’ e il direttore di gara sarà il tedesco Sascha Stegemann.

ORE 20:30: LECH POZNAŃ-GENK

Successivamente scende in campo il Lech Poznań, che giocherà in casa contro il Genk. La formazione polacca arriva da un pareggio contro la Stella Rossa in occasione del terzo turno di qualificazione di Champions League, ma non è bastato a causa del punteggio complessivo sul 4-2.

Ora li aspetta il Genk di Thorsten Fink che nella scorsa stagione si è classificato in terza posizione dopo aver raggiunto il vertice nella stagione regolare. Rosa molto dura da affrontare, soprattutto in Belgio. Il doppio scontro può dirci molto sulla preparazione e la tenuta delle due squadre in questo momento, con il calciomercato ancora aperto e qualcosa ancora da sistemare.

LE DUE PARTITE DELLE 20:45: RIJEKA-PAOK E ABERDEEN-STEAUA BUCAREST

Le sfide dell’andata di questi playoff sono quasi terminate. Alle ore 20:45 assisteremo ai match tra Rijeka-Paok e Aberdeen-Steaua Bucarest.

L’incontro più interessante è sicuramente il primo per livello di importanza. Il Rijeka ha portato a casa la qualificazione per un soffio nel turno precedente grazie al gol all’89’ di Ante Oreč contro lo Shelbourne Football Club, mentre al Paok è bastata la rete di Camara al 115’ per sconfiggere la difesa del Wolfsberg. Sarà un match acceso e con diversi colpi di scena che potranno accadere nel corso della partita.

La seconda partita è quella che vedrà schierarsi sul terreno di gioco l’Aberdeen e lo Steaua Bucarest. La squadra scozzese si presenta in questo torneo dopo la quinta posizione in campionato della scorsa stagione, ma ultimamente ha perso le prime 2 sfide contro Hearts e Celtic. Lo Steaua vuole confermare la prestazione fornita contro il Drita e strappare il passaggio del turno in scioltezza. La sfida si giocherà all’Aberdeen Football Club.

ORE 21:00: BRAGA-LINCOLN

L’ultimo incontro valido per l’accesso alla prima fase dell’Europa League sarà Braga-Lincoln, due rose che hanno disputato già il turno precedente e non vogliono commettere alcun passo falso. Ovviamente i favoriti sono i portoghesi, ma il successo contro il Noah ai calci di rigore potrebbe aver riacceso l’entusiasmo e saranno sicuramente carichi per questa sfida. L’eventuale vittoria del Braga non compromette nulla, perché il ritorno al ‘Victoria Stadium’ sarà incandescente, e daranno il 110% per compiere quella che potrebbe essere un’impresa epica.