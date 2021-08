Europa League: Poche sorprese, dilagano HJK, Galatasaray e Celtic

Le gare di ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League non hanno riservato grosse sorprese, con le ‘big’ Slovan Bratislava, Rapid Vienna, Galatasaray e Celtic Glasgow che accedono all’ultimo atto, quello che determinerà la composizione dei gironi. Il compito più arduo spettava agli uomini di Terim, bloccati sull’1-1 in casa all’andata e attesi sul campo di un St. Johnstone pronto a dare battaglia. I turchi hanno sofferto nel primo tempo, per poi dilagare nella ripresa. Successo netto anche per i finlandesi dell’HJK. Senza storia la gara di ritorno tra i Celtic e i cechi dello Jablonec, con un 7-2 complessivo che la dice lunga sulla differenza di valori in campo. Gol, espulsioni e tanta tensione nella gara tra Alashkert e Almaty, risolta nei supplementari a favore degli armeni in doppia superiorità numerica.

Flora – Omonia 2-1, 6-6 d.c.r. (andata 0-1)

Dopo l’iniziale vantaggio cipriota, firmato da Kakoulis al 43′ approfittando di un’avventata uscita del portiere Igonen, che in virtù dell’1-0 all’andata sembrava aver chiuso definitivamente i conti, la veemente reazione dei campioni d’Estonia nella ripresa rimette tutto in discussione. Sappinen è l’uomo della provvidenza: prima pareggia d’opportunismo al 48′ e poi, nel forcing finale, trova all’88’ la zampata vincente che porta la gara ai supplementari e quindi ai calci di rigore. Il sogno dei padroni di casa s’infrange però sul decisivo errore di Reinkort dal dischetto, che si lascia ipnotizzare dal portiere Fabiano. I ciprioti possono festeggiare, negli spareggi per un posto nei gironi se la vedranno con i belgi del Royal Antwerp.

Slovan Bratislava – Lincoln 1-1 (andata 3-1)

Seppure in 10 dal 54′ per l’espulsione di De Marco, lo Slovan fa tesoro del 3-1 dell’andata, passando in vantaggio al 38′ con Zmhral e resistendo agli sterili attacchi del Lincoln fino al pareggio firmato al 90′ da Gomez, che non cambia l’esito del doppio confronto. Slovacchi meritatamente avanti e pronti a giocarsi l’accesso alla competizione con i bulgari del Ludogorets, usciti vincitori a sorpresa dalla lotteria dei rigori sui greci dell’Olympiacos, nei preliminari di Champions.

Anorthosis – Rapid Vienna 2-1 (andata 0-3)

Esce di scena con un successo meritato quanto effimero l’Anorthosis, al cospetto di un Rapid Vienna che aveva messo in cassaforte la qualificazione nel match d’andata. Il gol di Lafferty al 46′ illude i padroni di casa, che credono nell’impresa attaccando a testa bassa nel secondo tempo, ma esponendosi alle ripartenze degli ospiti che trovano il pareggio al 64′ con Kara. Utile solo per le statistiche la rete del 2-1 firmata da Rousias all’88’. Il Rapid affronterà negli spareggi gli ucraini dello Zorya Luhansk.

St. Johnstone – Galatasaray 2-4 (andata 1-1)

Più arduo del previsto il compito per i turchi, che solo nella ripresa riescono ad avere la meglio su un coriaceo St. Johnstone. Il primo tempo si chiude con lo stesso risultato dell’andata (1-1), con l’autogol di Cipe (37′) in risposta al vantaggio ospite firmato da Diagne (30′). Nella ripresa viene fuori la maggiore esperienza e caratura tecnica del Galatasaray, che va a segno con Akturkoglu (64′), Feghouli (70′) e Kilinc (92′). Di O’Halloran la rete del 2-4 finale. La squadra di Terim cercherà la qualificazione ai giorni contro i danesi del Randers.

Zalgiris – Mura 0-1 (andata 0-0)

Successo in trasferta e passaggio del turno per gli sloveni, che capitalizzando al massimo la rete di Kous (12′) e troveranno sul loro cammino gli austriaci dello Sturm Graz.

Celtic – Jablonec 3-0 (andata 4-2)

Vittoria in scioltezza per i Celtic, che regolano gli avversari con la doppietta del ventiduenne Turnbull (26′ e 55′) e la rete di Forrest (73′). Tra gli scozzesi e l’Europa League resta da superare l’ostacolo rappresentato dagli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Alashkert – K. Almaty 3-2 d.t.s. (2-2, andata 0-0)

Non mancano le emozioni (e le contestazioni) nel confronto tra Alashkert e Almaty, con gli armeni che s’impongono nei supplementari, con gli avversari ridotti in 9 per le espulsioni di Polyakov (62′) nei tempi regolamentari e di Abiken nell’overtime. Il 2-2 Al 90′ porta le firme di Embalo, autore di una doppietta (43′ e 50′), per i padroni di casa e di Abiken (46′) e Shushenachen (61′) per i kazaki. Glisic al 104′ decide le sorti del match. L’Alashkert troverà negli spareggi i Rangers, clamorosamente battuti a Glasgow dal Malmö e tagliati fuori dalla Champions League.

HJK Helsinki – Neftci Bacu 3-0 (andata 2-2)

Senza storia la sfida tra finlandesi e azeri. Dopo un primo tempo di studio, l’HJK prende decisamente in mano le redini del gioco e dilaga grazie alla rete di Riku Riski (46′) e alla doppietta di Roope Riski, prima su rigore (60′) e poi in chiusura (89′) con un pregevole tocco da sotto a tu per tu con il portiere. Gli scandinavi se la vedranno negli spareggi con i turchi del Fenerbahçe.