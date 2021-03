Europa League: Pogba elimina il Milan, Roma unica italiana ai quarti

La Roma centra il passaggio del turno senza troppi problemi: nel primo tempo, lascia il pallino di gioco allo Shakhtar Donetsk, riuscendo a coprire tutti gli spazi e a non concedere occasioni agli ucraini, che cercavano un gol per poter credere nell’impresa di rimontare il 3-0 dell’Olimpico.

Nel secondo tempo i giallorossi giocano una partita diversa, trovando il gol della sicurezza al 48’ con Borja Mayoral, che permette alla squadra di Fonseca di gestire il vantaggio e risparmiare energie in vista del big match di domenica contro il Napoli, pur riuscendo a vincere la partita grazie ad un altro gol dello spagnolo. Inutile il gol del provvisorio pareggio di Junior Moraes.

Tutt’altra storia la partita di San Siro: nei primissimi minuti lo United sembra partire forte per mettere pressione al Milan, ma i rossoneri col passare del tempo nella prima frazione di gioco trovano coraggio e schiacciano i Red Devils, pur con tantissime assenze, basti pensare che Pioli è stato costretto a schierare Castillejo nell’inedita posizione di falso nueve. Solskjaer all’intervallo pesca l’asso dalla panchina: sostituisce un impalpabile Rashford per Paul Pogba, che non solo trova il gol decisivo grazie ad un grandissimo gesto tecnico, ma da anche più qualità al gioco degli inglesi.

L’allenatore parmense prova a rispondere al collega norvegese con il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha la più grande occasione del match per la squadra milanese con un colpo di testa a botta sicura, al quale Henderson risponde con un grandissimo intervento; non bastano 5 minuti di recupero, il Milan esce dall’Europa League, con la Roma, a questo punto, unica rappresentante italiana ai quarti di finale delle coppe europee.

Clamoroso invece quanto accade a Zagabria, nel primo tempo succede poco e nulla, ma è nel secondo che accade l’imponderabile: l’ex-Spezia Orsic trova una doppietta clamorosa, da evidenziare la bellezza del primo gol, con il croato che, dal limite dell’area di rigore, trova uno strepitoso destro a giro che non lascia scampo a Lloris. In virtù del 2-0 maturato a Londra una settimana fa, la sfida prosegue ai tempi di supplementari, ma la squadra di Mourinho fatica a reagire al doppio schiaffo; anzi Orsic trova la tripletta personale, entrando di diritto nella storia della Dinamo Zagabria.

Sconfitta indolore per l’Arsenal, che perde 0-1 in casa con l’Olympiacos (in gol l’incubo El Arabi) ma passa il turno grazie alla vittoria per 3-1 in Grecia. Soffre invece il Granada contro il Molde, che dopo 30 minuti si ritrova sotto per un goffo autogol di Vallejo, ma riesce a trovare il gol qualificazione con il solito Soldado a 20 minuti dalla fine; inutile il rigore di Hestad nel finale.

Tutto facile per Villarreal e Ajax: il submarino amarillo si ripete e, dopo aver vinto 2-0 l’andata in Ucraina, si ripete all’Estadio de la Ceramica; i lancieri, invece, liquidano i campioni di Svizzera dello Young Boys, grazie ad una vittoria per 2-0 a Berna, che fa seguito al trionfo di Amsterdam per 3-0 della scorsa settimana.

La sfida tra il Rangers e lo Slavia Praha la vincono i cechi, che dopo aver eliminato gli inglesi del Leicester, si confermano macchina da trasferta riuscendo a vincere a Glasgow per 2-0; la squadra di Gerrard nel secondo tempo perde completamente la testa, terminando la partita in 9 dopo il rosso diretto per Roofe, che rifila una scarpata al portiere avversario Kolar, e il doppio giallo per il difensore Balogun.