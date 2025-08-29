Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Europa League: Sorteggio, le possibili avversarie per le italiane

Alle 13 il via al sorteggio a Montecarlo: giallorossi in prima fascia, rossoblù più indietro. Da evitare anche le inglesi Aston Villa e Nottingham

Ago 29, 20251 Lettura
BILBAO, SPAIN - MAY 19: A detailed view of the Europe League Trophy and a winners medal ahead of the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at San Mames Stadium on May 19, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Cresce l’attesa per il sorteggio della fase principale di Europa League, in programma giovedì 29 agosto alle ore 13 presso il prestigioso Grimaldi Forum di Montecarlo, che definirà i cammini europei di Roma e Bologna, con l’obiettivo dichiarato di evitare gli incroci più pericolosi, a partire da uno: José Mourinho. Come nella Champions League, anche l’Europa League conferma il format a 36 squadre con classifica unica, in vigore dalla passata stagione. Ogni club affronterà otto avversarie (due per ciascuna fascia), in base a un sorteggio interamente virtuale che garantirà l’equilibrio competitivo.

Fasce UEFA: ecco chi può incrociare le italiane

Fascia 1
Roma (ITA)
Porto (POR)
Rangers (SCO)
Feyenoord (NED)
Lille (FRA)
GNK Dinamo (CRO)
Real Betis (ESP)
Salzburg (AUT)
Aston Villa (ENG)

Fascia 2
Fenerbahçe (TUR)
Braga (POR)
Crvena Zvezda (SRB)
Lyon (FRA)
PAOK (GRE)
Viktoria Plzeň (CZE)
Ferencváros (HUN)
Celtic (SCO)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Fascia 3
Young Boys (SUI)
Basel (SUI)
Midtjylland (DEN)
Freiburg (GER)
Ludogorets (BUL)
Nottingham Forest (ENG)
Sturm Graz (AUT)
FCSB (ROU)
Nice (FRA)

Fascia 4
Bologna (ITA)
Celta (ESP)
Stuttgart (GER)
Panathinaikos (GRE)
Malmö (SWE)
Go Ahead Eagles (NED)
Utrecht (NED)
Genk (BEL)
Brann (NOR)

Roma testa di serie numero uno, Bologna in fascia bassa

La Roma arriva al sorteggio da protagonista: inserita in prima fascia, sarà testa di serie numero 1, forte del ranking UEFA e del percorso europeo recente. Il Bologna, invece, partirà da una posizione più arretrata, ma con il vantaggio di essere tra le squadre meno prevedibili del lotto. Il pericolo pubblico numero uno resta José Mourinho, ex tecnico giallorosso ora guida del Fenerbahçe, capace di trasformare qualsiasi squadra in una mina vagante europea. Ma tra le squadre da evitare non ci sono solo i turchi: le inglesi Aston Villa e Nottingham Forest sono avversarie di spessore, così come Betis Siviglia, Feyenoord, Porto, Lilla e Basilea.

Quando si giocano le gare di Europa League di questa stagione?

Fase campionato

Giornata 1: 24 e 25 settembre 2025
Giornata 2: 2 ottobre 2025
Giornata 3: 23 ottobre 2025
Giornata 4: 6 novembre 2025
Giornata 5: 27 novembre 2025
Giornata 6: 11 dicembre 2025
Giornata 7: 22 gennaio 2026
Giornata 8: 29 gennaio 2026

Fase a eliminazione diretta

Spaereggi fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

 

