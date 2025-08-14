Europa League: Terzo turno di qualificazione, tutti i match

La stagione dell’Europa League 2025/2026 continua, e dopo la dolorosa sconfitta del Tottenham campione in carica della competizione contro il PSG nella sfida valida per la finale della Supercoppa Europea ai calci di rigore e soprattutto il successo del Rijeka per 3-1 contro lo Shelbourne Football Club nella partita di ritorno, fondamentale dunque per la squadra croata che conquista dunque un posto per i playoff. Di seguito la presentazione delle prossime partite che si disputeranno a partire da questa sera.

ORE 17:00: KUPUS-RĪGAS

Si parte subito alle ore 17:00 con il match tra Kupus e Rīgas. Si riparte dal 2-1 dell’andata giocatasi lo scorso 6 agosto, che ha visto protagonisti Oksanen con un bel gol su calcio di punizione e l’australiano Touré che sfrutta l’errore dei difensori avversari e inganna il portiere con un classico pallonetto, riuscendo così a portare in sicurezza il punteggio, raggiunti però al 61’ da Diedhiou grazie ad un’azione corale da parte della squadra lettone che ha portato l’attaccante senegalese a riaccorciare le distanze in vista del match di ritorno.

ORE 18:00: MIDTJYLLAND-FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB

La competizione prosegue con la seconda partita tra Midtjylland e Fredrikstad Fotballklubb in programma alle 18:00. Nella sfida d’andata il match si è concluso con il risultato di 1-3 nei confronti del club danese. Ottima prova per la rosa dell’allenatore Thomasberg, che può concentrarsi per la seconda sfida in maniera tranquilla grazie al terzo gol del centrocampista ecuadoriano Castillo, ma bisogna fare sempre attenzione a quello che succede in questa competizione, perché può riservare tante sorprese.

ORE 19:00: LE 4 PARTITE IN CONTEMPORANEA

In contemporanea, alle ore 19:00, le partite tra Noah-Lincoln, Wolfsberg-Paok e Brann-Häcken. Il primo incontro vede un pareggio per 1-1 tra le due compagini con le reti di Eteki al 9’ e De Barr al 54’ del primo tempo (nono minuto di recupero). Abbastanza equilibrata la partita che andremo a vedere questa sera, e il risultato dell’andata rispecchia a pieno la modalità della partita: seppur ci siano state diverse occasioni nel match d’andata, non sono sfruttate nel migliore dei modi, e ci sarà tanto da gustarsi anche questa sera.

Wolsfberg-Paok è forse la partita più interessante. Si riparte dallo 0-0 della sfida giocatasi in Grecia al ‘Toumba’. Il match ha visto le due squadre giocarsi un tempo per uno. Il primo è stato un costante attacco da parte del Wolsfberg, il secondo invece è stato gestito dal Paok, anche se con qualche disattenzione difensiva inaspettata dai bianconeri. Ovviamente i greci partono con il favore del pronostico, ma questa sera la squadra di casa non starà a guardare, e cercherà di impensierire nuovamente la difesa avversaria grazie alle imbucate dei propri attaccanti. Una sfida che può avere dei risvolti clamorosi nel corso del match.

Il terzo e ultimo match da giocarsi alle ore 19:00 è tra Brann e Häcken, che vede gli uomini di Alexandersson in vantaggio di 2 reti dopo il successo del primo match con la doppietta dell’attaccante classe 2000 Atli Magnússon. Nonostante il rigore sbagliato dal difensore del Brann, Joachim Soltvedt, la squadra norvegese mette mezzo piede avanti al prossimo turno, ma il tutto è ancora da scrivere. I vari errori difensivi della rosa svedese hanno di fatto chiuso in parte la possibilità di proseguire il cammino in questa Europa League e dopo il 2-0 l’operazione rimonta comincia ad essere complicata.

ORE 19:30: BREIDABLIK-ZRINJSKI MOSTAR

La settima partita di questa fase è anch’essa in bilico dopo il risultato per 1-1 maturato la scorsa settimana. Stiamo parlando di Breidablik-Zrinjski Mostar, incontro con tanti spunti d’interesse e voglia di portare a casa la qualificazione. Il match d’andata è stato deciso da 2 calci di rigore (uno per parte) decisa solo da questi singoli episodi, ma nel complesso si è vista una prestazione non perfetta da parte di entrambe le squadre e l’incontro in programma alle ore 19:30 può dirci molto di più sullo stato di forma dei calciatori e sull’attenzione che dovranno mantenere per tutti i 90’.

ALTRI 4 MATCH IN PROGRAMMA ALLE ORE 20:00

Successivamente si entra in scena alle ore 20:00 con 4 partite in contemporanea: Drita-Steaua Bucarest, Utrecht-Servette, Shakhtar Donetsk-Panathinaikos e Tel Aviv-Hamrun Spartans.

La prima partita è molto interessante, con lo Steaua Bucarest che cercherà di difendere il risultato ottenuto lo scorso 7 agosto per 2-3 contro il Drita. Il club kosovaro è riuscito comunque a portarsi in doppio vantaggio, siglando la prima rete al settimo minuto con Tusha che con un tiro forte e rasoterra nell’angolino basso insacca il pallone in rete battendo così il portiere. Il raddoppio avviene al 49’ con l’assist decisivo del numero 19 Krasniqi, il quale si è defilato sulla destra per poter effettuare un crosso teso e preciso in area di rigore, permettendo al suo compagno Manaj di segnare da pochi passi. Da lì in poi la squadra ha abbassato il proprio baricentro e ha subito la rimonta degli avversari, con la doppietta di Bîrligea, il quale al 94’ ha fatto impazzire i tifosi prendendosi un’enorme responsabilità su calcio di rigore sul punteggio di 2-2. Il numero 9 è stato glaciale dal dischetto, spiazzando il portiere con un tiro potente e rasoterra, siglando il momentaneo 3-2 finale.

Più tranquilla sarà sicuramente la partita tra Servette e Utrecht, terminata all’andata a favore la squadra olandese che si è imposta per 3-1 sugli avversari. Il vantaggio da parte della formazione svizzera non ha messo in difficoltà la quarta classificata della scorsa Eredivisie. Entrambe le rose hanno iniziato i rispettivi campionati e dunque si sentono già allenati e pronti fisicamente per iniziare al meglio la prossima stagione. In questo caso la rimonta da parte del Servette può essere fattibile, ma l’impegno in trasferta può risultare faticoso e riservare amare sorprese, con la speranza di non aumentare i problemi anche extra-campo, evitando il più possibile gli infortuni.

Interessante sarà anche la sfida di questa sera tra Shakhtar Donetsk e Panathinaikos, terminata a reti bianche nel match disputatosi in Grecia e ora per gli ucraini bisogna segnare un gol di scarto per strappare il pass di qualificazione, mentre in caso di parità si prosegue con i tempi supplementari e successivamente i calci di rigore. Gli ucraini hanno iniziato il proprio campionato, con una vittoria e un pareggio e eliminato il Besiktas nel turno precedente di Europa League per un complessivo di 6-2 tra andata e ritorno. Nonostante i favori del pronostico per gli arancio-neri, il Panathinaikos vuole cercare di compiere l’impresa, schierando il solito 4-3-3 che ha messo in parecchia difficoltà la Fiorentina di Raffaele Palladino in occasione degli ottavi di finale di Conference League della scorsa stagione soprattutto nel match d’andata in casa con un 3-2 ricco di emozioni.

Il terzultimo incontro si terrà alla ‘TSC Arena’ in Serbia tra Tel-Aviv e Hamrun Spartans. Gli israeliani nella gara d’andata hanno vinto per 2-1 con le reti Revivo e Madmon che rispondono al vantaggio iniziale di Koffi e ribaltano il risultato al 96’. Dopo essere stati eliminati nel secondo turno di qualificazione di Champions League contro il Pafos di misura, ora gli uomini di Žarko Lazetić hanno la possibilità di proseguire il proprio percorso europeo, ma devono coprire bene tutti gli spazi per tenere la porta inviolata e passare il turno senza alcun problema.

L’Hamrun Spartans inizierà il proprio campionato in data 17/08 in trasferta contro il Tarxien Rainbows e il compito di questa sera sarà fondamentale anche per testare la tenuta fisica dei propri calciatori, in modo da cominciare la stagione “a razzo”.

ORE 20:30: BRAGA-CLUJ

Ci avviciniamo sempre di più alla fine dei match in queste prime fasi della competizione. La prossima e unica sfida che si giocherà alle ore 20:30 è quella tra Braga e Cluj allo stadio ‘Axa’ di Braga.

Il risultato parziale è sul 2-1 in favore dei portoghesi grazie alla doppietta del centrocampista classe 2003 Jean-Baptiste Gorby, ma il Cluj resta a galla con la rete del momentaneo pareggio messo a segno dal difensore gambiano classe ’96 Sheriff Sinyan. Anche in questo caso sono iniziati i rispettivi campionati: la formazione portoghese ha conquistato i primi 3 punti dopo la vittoria contro il Tondela per 3-0, mentre la rosa rumena ha giocato ben 4 partite, portandosi dunque avanti in fase di preparazione rispetto agli avversari. Al momento la partenza è stata falsata, con ben 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio, ma in Europa ci sono molte possibilità di passare il turno, nonostante la grande qualità dei giocatori del Braga. L’allenatore Petrescu vorrà sicuramente dimostrare ai propri giocatori di trasmettere tutta la propria energia e adrenalina in campo, in modo da poter ribaltare il match.

ORE 21:00: LEGIA VARSAVIA-LARNACA

L’ultima partita di qualificazione è quella che vede affrontarsi Legia Varsavia e Larnaca. Il pass sembra oramai scritto dato il punteggio di 1-4 a favore della formazione cipriota, e quindi l’ennesima rimonta da esercitare in questo turno. L’incontro comincerà alle ore 21:00 allo stadio dell’Esercito Polacco in casa della squadra in svantaggio e potrebbe essere un punto a favore e ribaltare completamente il pronostico.

L’EUROPA LEAGUE AL VIA! BOLOGNA E ROMA ASPETTANO…

L’Europa League è già iniziata e ci aspettano tante sfide importanti per completare la classifica della competizione, con le nostre squadre italiane Bologna e Roma pronte a dare battaglia e arrivare in fondo per conquistare quello che sarebbe uno storico titolo internazionale per entrambe.