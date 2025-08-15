Europa League, tutti i verdetti del terzo turno preliminare

SHELBOURNE FOOTBALL CLUB-RIJEKA 1-3 (Tot. 3-4)
Data: 12/08
Orario: 20:45
Stadio: Tolka Park
Marcatori:
Fruk 33’ (Rijeka)
Dantas 72’ (Rijeka)
Odubeko 86’ (r) (Shelbourne)
Oreč 89’ (Rijeka)
La squadra allenata da Radomir Đalović ha passato il turno grazie al gol decisivo del terzino croato Oreč all’89’ che dopo aver stoppato di petto è riuscito a girarsi in una frazione di secondo e trova la rete fondamentale grazie anche alla sua coordinazione al momento del tiro. Nulla da fare per lo Shelbourne che aveva sperato di proseguire il match ai supplementari dopo il rigore trasformato da Odubeko solo 3 minuti prima.
KUPS-RĪGAS 1-0 (Tot. 3-1)
Data: 14/08
Orario: 17:00
Stadio: Magnum Areena
Marcatori: Pennanen 49’ (Kups)
I padroni di casa passano il turno vincendo di misura grazie al gol vincente del centrocampista finlandese classe ’90 Petteri Pennanen in apertura nella ripresa. Nulla da fare per il Rīgas, che non riesce a reagire alla rete subita e di fatto termina così l’avventura in questa competizione, retrocedendo dunque in Conference League.
MIDTJYLLAND-FREDRIKSTAD FOTBALLKLUBB 2-0 (Tot. 5-1)
Data: 14/08
Orario: 18:00
Stadio: MCH Arena
Marcatori:
Bech 9’ (Midtjylland)
Paulinho 17’ (Midtjylland)
Tutto facile dunque per il Midtjylland. La squadra danese allenata da Thomasberg ha travolto il Frefrikstad con un totale di 5-1. Nel match di ritorno non c’è stato nulla da fare per i norvegesi, arrendendosi sin dall’inizio con la rete di Bech al 19’ e il raddoppio di Paulinho dopo soli 8 minuti.
NOAH-LINCOLN 0-0 (Tot. 5-6 D.C.R)
Data: 14/08
Orario: 19:00
Stadio: Kotaik Stadium
Una partita terminata a reti bianche al termine dei 180’ regolamentari più i 30’ supplementari. Dal dischetto decisivo l’errore del centrocampista Eteki sul punteggio di 5-5 e la conseguente rete del Bernardo Lopes che ha permesso alla propria squadra di proseguire il cammino in Europa League.
Wolsfberg-Paok 0-1 (Tot. 0-1)
Data: 14/08
Orario: 19:00
Stadio: Wörthersee Stadion
Marcatori:
Camara 115’ (Paok)
Partita che sembrava essere destinata ai calci di rigore, ma il gol di Camara ha fatto impazzire di gioia i tifosi del Paok, che conquistano dunque un posto per i playoff. Inutile la prestazione del Wolfsberg, anche se il sogno di vincere questa partita sembrava fattibile dopo aver trascorso 114 minuti senza subire una rete, ma il destino li ha condannati. attaccanti. Una sfida che può avere dei risvolti clamorosi nel corso del match.
Brann-Häcken 0-1 (Tot. 2-1)
Data: 14/08
Orario: 19:00
Stadio: Brann Stadion
Marcatori:
De Roeve 38’ (AUT. Häcken)
Non è bastato all’Häcken l’autogol di De Roeve al 38’ per riaprire il discorso ed agganciare gli avversari. Il 2-0 dell’andata è stato troppo difficile da digerire per gli uomini di Gustafsson che tornano a casa a mani vuote. L’anima e il cuore a volte non bastano per cambiare le sorti del match, ma bisognava forse prestare maggiore attenzione proprio nel primo confronto.
possibilità di proseguire il cammino in questa Europa League e dopo il 2-0 l’operazione rimonta comincia ad essere complicata.
BREIDABLIK-ZRINJSKI MOSTAR 1-2 (Tot. 2-3)
Data: 14/08
Orario: 19:30
Stadio: Kópavogsvöllur
Marcatori:
Bilbija 7’ (Zrinjski Mostar)
Valgeirsson 46’ (AUT. Zrinjski Mostar)
Gunnlaugsson 61’ (r) (Breidablik)
Dopo il risultato in bilico maturato per 1-1 in Bosnia, la squadra Zrinjski Mostar ha passato il turno grazie all’autogol di Valgeirsson al 46’. Fatale l’espulsione di Jónsson al 91’ che ha peggiorato la situazione per il Breidablik, uscita con qualche rimpianto a fine partita.
Drita-Steaua Bucarest 1-3 (Tot. 3-6)
Data: 14/08
Orario: 20:00
Stadio: Pristina City Stadium
Marcatori:
Cisotti 1’ (Steaua Bucarest)
Miculescu 17’ (Steaua Bucarest)
Tusha 52’ (Drita)
Politic 85’ (Steaua Bucarest)
Anche in questo caso non c’è storia: la Steaua Bucarest si impone per 1-3 contro il Drita sin dal primo minuto di gioco. Troppa distanza in campo tra gli avversari, che dal 67’ hanno perso il controllo della partita a causa dell’espulsione di Broja al 67’, che ferma le speranze per la squadra kosovara e il gol del 3-1 di Politic spegne completamente l’interruttore agli avversari.
UTRECHT-SERVETTE 2-1 (Tot. 5-2)
Data: 14/08
Orario: 20:00
Stadio: Stadion Galgenwaard
Marcatori:
Jensen 57’ (Utrecht)
Jensen 74’ (Utrecht)
Jallow 80’ (r) (Servette)
Dopo il 3-1 l’Utrecht vince anche la gara di ritorno contro il Servette. Match a reti bianche nel primo tempo, ma nel secondo i padroni di casa trovano il varco giusto per far male agli avversari. Fondamentale la doppietta di Jensen che mette al sicuro il risultato. Nulla da fare per la formazione svizzera, non basta il gol di Jallow su rigore ad accorciare le distanze.
SHAKHTAR DONETSK-PANATHINAIKOS 0-0 (3-4)
Data: 14/08
Orario: 20:00
Stadio: Stadion Miejski
Gli ucraini perdono in casa il turno ai calci di rigore. Decisivo l’errore di Pedrinho dagli 11 metri dopo quelli sbagliati da Elias e Nazaryna. D’altro canto bravi i calciatori del Panathinaikos durante il match perché hanno ottenuto quello che volevano, ovvero giocarsi il tutto per tutto alla lotteria dei rigori e la rete dell’argentino Daniel Mancini porta la squadra greca ai playoff.
TEL-AVIV-HAMRUN SPARTANS 3-1 (Tot. 5-2)
Data: 14/08
Orario: 20:00
Stadio: TSC Arena
Marcatori:
Shahar 37’ (Tel-Aviv)
Mbong 43’ (Hamrun Spartans)
Shahar 45+1’ (Tel-Aviv)
Davida 69’ (Tel-Aviv)
Il 2-1 della squadra israeliana nel match d’andata ha dimostrato superiorità rispetto agli avversari, così come in quella di ritorno. Ha aperto le danze Shahar che nel giro di 9 minuti ha realizzato una doppietta. Nel mezzo il gol degli ospiti da parte di Mbong, che serve però solo per le statistiche. Completa la meravigliosa vittoria Davida, che al 69’ chiude definitivamente i giochi.
BRAGA-CFR CLUJ 2-0 (Tot. 4-1)
Data: 14/08
Orario: 20:30
Stadio: Estádio Municipal de Braga
Marcatori:
Zalazar 19’ (r) (Braga)
Zalazar 45+4’ (Braga)
Niente da fare dunque per il Cluj, che dopo aver mantenuto l’equilibrio per 2-1 in casa nonostante la sconfitta, questa volta non c’è stato proprio nulla da fare. La doppietta di Zalazar del Braga ha completamente stordito i calciatori clujenii, che lasciano la competizione con qualche rammarico.
LEGIA VARSAVIA-AEK LARNACA 2-1 (Tot. 3-5)
Data: 14/08
Orario: 21:00
Stadio: Pepsi Arena
Marcatori:
Nsame 11’ (Legia Varsavia)
Rajovic 16’ (Legia Varsavia)
Ivanović 52’ (AEK Larnaca)
L’ultima sfida di Europa League è quella tra Legia Varsavia e AEK Larnaca, conclusa con il risultato di 2-1 per la compagine polacca, che non ha cambiato però nulla sulle sorti del match.
Grazie al 4-1 della prima sfida, il Larnaca conquista la qualificazione e strappa il pass per i play-off.
Di seguito, dunque, le partite complete valide per i playoff:
LECH POZNAŃ-GENK
PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR
SHKËNDIJA-LUDOGORETS
TEL-AVIV-DINAMO KIEV
MALMÖ-SIGMA OLOMOUC
SRINJSKI MOSTAR-UTRECHT
RIJEKA-PAOK
LINCOLN-BRAGA
MIDTJYLLAND-KuPS
ABERDEEN-STEAUA BUCAREST
BRANN-AEK LARNACA
SLOVAN BRATISLAVA-YOUNG BOYS