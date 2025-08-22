Europa League: ok Braga e Panathinaikos, goleada del Genk

MIDTJYLLAND-KUPS 4-0
Data: 21/08
Orario: 18:30
Stadio: MCH Arena
Marcatori:
Buksa 15’ (Midtjylland)
Osorio 19’ (Midtjylland)
Brumado 80’ (Midtjylland)
Brumado 90+1’ (Midtjylland)
Dopo il passaggio del turno contro il Fredrikstad, il Midtjylland porta a casa una vittoria pesantissima contro il Kups, che butta via quanto fatto fino ad ora in un solo tempo sotto di 2 gol. Nella ripresa il punteggio resta invariato fino alla doppietta di Brumado entrato al 62’ e segna le reti finali che consolidano ancora di più l’accesso nella ‘League phase’.
MALMÖ-SIGMA OLOMUC 3-0
Data: 21/08
Orario: 19:00
Stadio: Elda Stadion
Marcatori:
Hakšabanović 8’ (Malmö)
Hakšabanović 42’ (Malmö)
Johnsen 90+2’ (r) (Malmö)
Padroni di casa rispettano il pronostico e vincono nettamente con un 3-0 che rassicura la squadra svedese in vista della seconda ed ultima sfida di qualificazione. A segno subito il Malmö con Hakšabanović, che ribadisce nuovamente in rete al 42’. Il gol dagli undici metri di Johnsen mette in ghiaccio il risultato.
BRANN-AEK LARNACA 2-1
Data: 21/08
Orario: 19:00
Stadio: Brann Stadion
Marcatori:
Angielski 16’ (AEK Larnaca)
Horn Myhre 20’ (Brann)
Torsvik 90+3’ (Brann)
Il Brann vince di misura al minuto numero 93 in una partita tutt’altro che semplice: apre le marcature l’attaccante numero 9 dell’AEK Larnaca Angielski, che porta in vantaggio i suoi al minuto 16. La squadra norvegese risponde subito con il centrocampista Myhre dopo soli 4 minuti. In una partita in cui sembrava indirizzarsi verso il risultato di parità, ecco che arriva il graffio di Torsvik che batte Almoerović e firma il successo nel match d’andata.
PANATHINAIKOS-SAMSUNSPOR 2-1
Data: 21/08
Orario: 20:00
Stadio: Stadio Olimpico Spyros Louīs
Marcatori:
Tómasson 51’ (Samsunspor)
Kyriakopoulos 66’ (Panathinaikos)
Palmer-Brown 74’ (Panathinaikos)
Finisce 2-1 la partita tra Panathinaikos e Samsunspor in cui ha debuttato per la prima volta l’italiano Davide Calabria. Una sfida decisa tutta nel secondo tempo con Kılınç che, sugli sviluppi di calcio d’angolo pesca in area Tomasson, il quale insacca di testa all’angolino basso. Al 66’ arriva il gol del pareggio firmato da un altro ex Serie A Kyriakopoulos, ribandendo in rete il pallone. A quindici minuti dal termine la spuntano i greci con un altro colpo di testa questa volta da parte di Palmer-Brown, che è riuscito a staccare più in alto di tutti.
SHKËNDIJA-LUDOGORETS 2-1
Data: 21/08
Orario: 20:00
Stadio: Philip II Arena
Marcatori:
Duarte 17’ (Ludogorets)
Latifi 35’ (Shëndija)
Ibraimi 60’ (Shëndija)
Inaspettato il punteggio che porta la formazione macedone alla vittoria di misura grazie alle reti di Latifi e Ibraimi che rispondono al vantaggio iniziale di Duarte da solo contro il portiere. Il gol del pari arriva grazie ad un meraviglioso calcio di punizione del centrocampista albanese, tirando un missile che finisce dritto nel sette. Nulla da fare per l’estremo difensore avversario. II raddoppio si verifica nella ripresa con un’azione corale che porta l’attaccante macedone al gol decisivo, controllato e confermato anche con l’ausilio del VAR.
ZRINJSKI-MOSTAR-UTRECHT 0-2
Data: 21/08
Orario: 20:00
Stadio: Stadium Bijeli Brijeg HŠK Zrinjski
Marcatori:
Min 39’ (r) (Utrecht)
Jensen 85’ (Utrecht)
Un incontro che ha avuto un solo protagonista, ovvero la squadra ospite allenata da Ron Jans. Decisivo il tocco di mano da parte di Mamić non segnalato inizialmente dal direttore di gara. Dopo la revisione al monitor e il calcio di rigore fischiato a favore dell’Utrecht, Min si presenta dal dischetto e lo trasforma, mettendola vicino al palo sinistro. Sullo scadere del secondo tempo, al minuto 85 Zechiel sforna un grande assist per Victor Jensen, il quale indirizza il pallone in rete sotto la traversa.
TEL-AVIV-DINAMO KIEV 3-1
Data: 21/08
Orario: 20:15
Stadio: TSC Arena
Marcatori:
Peretz 12’ (Tel-Aviv)
Voloshyn 32’ (Dinamo Kiev)
Peretz 69’ (Tel-Aviv)
Jehezkel 58’ (Tel-Aviv)
Le cattive condizioni meteo hanno posticipato di 15 minuti l’incontro, poi l’arbitro Kruashvili ha dato via ad un match tenuto in bilico fino al 69°.
Nel primo tempo ha aperto le marcature Peretz, mettendo il pallone nel sette dove il portiere avversario non può proprio arrivarci.
Esattamente 20 minuti dopo arriva il gol del pari realizzato da Nazar Voloshyn, il quale riesce a segnare in velocità e calciare nell’angolino basso di destra.
Nella ripresa gli ucraini non riescono a mantenere il ritmo dimostrato nei primi 45 minuti di gioco, e al 58° Jehezkel, dopo aver ricevuto la palla dal proprio compagno, si trova solo davanti al portiere e lo batte senza problemi.
Passano solo 19 minuti ed arriva la doppietta di Petetz, che riceve un passaggio smarcante e fissa il punteggio sul 3-1 finale.
SLOVAN BRATISLAVA-YOUNG BOYS 0-1
Data: 21/08
Orario: 20:15
Stadio: Tehelné pole
Marcatori:
Bedia 15’ (Young Boys)
Basta dunque il gol di Bedia al minuto numero 15 per decidere l’incontro: il calciatore ha battuto il portiere avversario grazie ad un tiro terminato all’angolino basso di destra. Nonostante i 16 tiri totali dello Slovan Bratislava contro gli 11 degli svizzeri, non sono riusciti a concretizzare al meglio le occasioni create, portandosi sotto di una rete nel match di ritorno.
LECH POZNAŃ-GENK 1-5
Data: 21/08
Orario: 20:30
Stadio: Stadion Miejski
Marcatori:
Hrošovský 10’ (Genk)
Jagiello 19’ (Lech Poznań)
Hrošovský 25’ (Genk)
Heynen 33’ (Genk)
Hyeon-Gyu 40’ (Genk)
Gurgul 48’ (AUT. Lech Poznań)
Manita allo ‘Stadion Miejski’ di Polonia per il Genk, che dunque è già con mezzo passo alla ‘League phase’. Il gol di Jagiello al 19° serve soltanto per ristabilire la parità, ma dopo 6 minuti il Lech Poznań si trova subito sotto nel punteggio con la rete di Heynen al 33’. Il poker arriva al minuto 40 di Hyeon-Gyu e chiude il discorso l’autogol di Gurgul al 48’ in apertura di ripresa. Per il Genk sarà un gioco da ragazzi in vista del ritorno.
RIJEKA-PAOK 1-0
Data: 21/08
Orario: 20:45
Stadio: Stadion Rujevica
Marcatori:
Menalo 39’ (Rijeka)
La sfida più interessante di questi playoff non può non essere Rijeka-Paok. Il match si è concluso grazie alla rete di Menalo che di testa porta decide l’incontro e porta avanti la sua squadra. I padroni di casa hanno meritato la vittoria, anche se il Paok esce a testa altissima, aspettando il ritorno in casa dei greci.
ABERDEEN-STEAUA BUCAREST 2-2
Data: 21/08
Orario: 20:45
Stadio: Aberdeen Football Club
Marcatori:
Birligea 32’ (Steaua Bucarest)
Olaru 46’ (Steaua Bucarest)
Polvara 61’ (Aberdeen)
Sokler 89’ (Aberdeen)
Aberdeen-Steaua Bucarest si è rivelata la partita più divertente della serata con un 2-2 che lascia ancora tutto aperto per la qualificazione. Si parte con il gol alla mezz’ora di Berligea che aggancia il pallone su passaggio filtrante di Miculescu e lascia partire una sassata che finisce nell’angolino basso. In apertura del secondo tempo gli ospiti trovano il raddoppio con Olaru, ma continua la meravigliosa prestazione dell’attaccante rumeno, il quale aggira il portiere ed effettua un delizioso assist per il n.27 che appoggia in rete.
Intorno al 60° accorcia le distanze l’Aberdeen con una bella giocata di Keskinen, liberando Polvara che segna con un gran tiro dal limite dell’area.
Allo scoccare del 90’ ecco arrivare il pareggio definitivo: in occasione di calcio d’angolo Palaversa si presenta alla battuta e trova perfettamente Sokler, che entra nel tabellino dei marcatori. Tutto rimandato dunque tra una settimana.
LINCOLN-BRAGA 0-4
Data: 21/08
Orario: 20:30
Stadio: Estádio Algarve
Marcatori:
Víctor Gómez 34’ (Braga)
Zalazar 39’ (Braga)
Zalazar 80’ (Braga)
Pau Victor 90’ (Braga)
L’ultima partita di questa fase termina con un netto 0-4 tra Lincoln e Braga in favore dei portoghesi. Sarà dura rimontare in trasferta per gli uomini di Bezares, che però non dovranno subire neanche una rete e provare l’impresa. Difficile considerando il rendimento del Braga in questo momento e il punteggio che li vede al 99% già insieme alle altre squadre pronte per la “League phase”.
Di seguito, dunque, le partite complete valide per il ritorno dei playoff:
AEK LARNACA-BRANN
KuPS-MIDTJYLLAND
SIGMA OLOMOUC-MALMÖ
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS
PAOK-RIJEKA
LUDOGORETS-SHKËNDIJA
GENK-LECH POZNAŃ
DINAMO KIEV-TEL-AVIV
YOUNG BOYS-SLOVAN BRATISLAVA
UTRECHT-ZRINJSKI MOSTAR
STEAUA BUCAREST-ABERDEEN
BRAGA-LINCOLN