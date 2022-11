Europa League: Zaniolo trascina la Roma, Ludogorets ko 3-1! Giallorossi ai playoff

Tra i match delle 21 di Europa League, quello della Roma è sicuramente tra i più importanti. I giallorossi hanno un solo risultato per qualificarsi, la vittoria. Con qualche sofferenza di troppo, la Roma riesce a superare il Ludogorets e a qualificarsi come seconda nel girone. Nel primo tempo la Roma prova subito ad aggredire il Ludogorets, ma a rendersi più pericolosi sono propri i bulgari, che al 41esimo colpiscono un palo con una conclusione da fuori area. Un minuto dopo gli ospiti passano clamorosamente in vantaggio con Rick, che approfittando dell’enorme spazio lasciato dai giocatori della Roma, batte un incolpevole Rui Patricio.

Nella ripresa arriva la svolta per i giallorossi al 55esimo minuto, calcio di rigore e Pellegrini che dagli 11 metri non sbaglia. Passano 8 minuti e la Roma ottiene un altro penalty, sempre per fallo ai danni di Zaniolo. Anche stavolta Pellegrini non sbaglia e firma il sorpasso. Ci prova il Ludogorets, alla ricerca del pareggio, ma il VAR annulla un gol ai bulgari per una sbracciata ai danni di Ibanez. Ci pensa così Zaniolo, il migliore in campo a chiudere la sfida realizzando il 3 a 1 finale. I bulgari nel finale rimangono anche in 10 per un brutto pestone sul collo di Verdon ai danni di Zalewski.

Nell’altra sfida del girone della Roma(C), il Betis, già primo aritmeticamente, si sbarazza con un netto 3 a 0 dei finlandesi del HJK. Questa la classifica finale: Betis 16, Roma 10, Ludogorets 7, HJK 1. Il girone A si chiude con le vittorie di Arsenal e PSV, entrambe già qualificate. Gli inglesi vincono con il minimo scarto con lo Zurigo in casa. Gli olandesi in trasferta battono il Bodo/Glimt per 2 a 1. La classifica finale dice: Arsenal 15, PSV 13, Bodo/Glimt 4, Zuirigo 3.

Nel gruppo D lo Royale Union SG cade in casa contro l’Union Berlino, i tedeschi vincono e passano il turno centrando il secondo posto. La squadra belga chiude comunque al primo posto. Nell’altra sfida il Braga batte 2 a 1 in casa gli svedesi del Malmo e chiudono il girone al terzo posto. La classifica: Union SG 13, Union Berlino 12, Braga 10, Malmo 0.

Il girone B si chiude con il passaggio del turno di Fenerbahce e Rennes. I turchi vincono in trasferta per 2 a 0 contro la Dynamo Kyiv, chiudendo al primo posto. I francesi pareggiano in casa a sorpresa contro i ciprioti del AEK Larnaca e chiudono al secondo posto. Questa la classifica: Fenerbahce 14, Rennes 12, AEK Larnaca 5, Dynamo Kyiv 1.