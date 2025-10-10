European Football Clubs: nuova era per oltre 800 club calcistici in Europa

Durante la 32ª Assemblea Generale nella capitale italiana, European Football Clubs (EFC) svela la sua nuova identità istituzionale, segnando l’inizio di una nuova fase per il calcio dei club in Europa. Il rebranding, che segna l’evoluzione della precedente European Club Association (ECA), nasce con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza e il ruolo decisionale dei club a livello regionale e globale. Con oltre 800 club membri in 55 Paesi, EFC si afferma come voce unificata dei club europei, includendo realtà sia maschili che femminili di ogni dimensione. Il nuovo nome vuole riflettere in modo più diretto la missione e i valori dell’organizzazione: mettere i club di calcio al centro dello sviluppo del gioco.

Crescita, governance e inclusività

Negli ultimi due anni, EFC ha realizzato un’importante trasformazione interna: Triplicati i membri, raggiungendo quota 800 club, tra cui 139 club femminili, grazie a un modello di governance più aperto e inclusivo, riformati i format delle competizioni, aumentando il numero di squadre partecipanti ai tornei europei e internazionali e ottenendo ampio consenso da tifosi e stakeholder, rafforzate le partnership con UEFA e FIFA, assicurando un ruolo centrale per i club nella definizione delle politiche globali del calcio, generati fondi record, tra cui 440 milioni di euro annui in fondi di solidarietà UEFA per i club non partecipanti alle coppe europee, e 250 milioni di dollari collegati alla FIFA Club World Cup e istituito un dipartimento Membership attivo 24/7, che fornisce supporto su aspetti legali, commerciali, digitali e sportivi.

I club protagonisti nel governo delle competizioni

Una delle innovazioni più significative è la creazione di UC3, una joint venture tra EFC e UEFA che garantisce ai club un ruolo paritario nella gestione commerciale delle competizioni europee maschili e femminili. Un modello simile è in fase di negoziazione con la FIFA, segnando un passaggio storico per l’autonomia dei club. Durante l’evento di presentazione a Roma, il Presidente di EFC, Nasser Al-Khelaïfi, ha dichiarato:“Il lancio di EFC rappresenta un momento fondamentale per la modernizzazione del calcio dei club. Il nostro nome riflette chi siamo e cosa rappresentiamo. I club sono al centro di tutto ciò che facciamo e continueremo a lavorare per i loro interessi collettivi.”

L’Assemblea Generale di EFC ha visto la partecipazione di centinaia di rappresentanti di club e figure chiave del mondo del calcio. Tra gli ospiti attesi, Zlatan Ibrahimović, Lucy Bronze e Sara Gama, oltre a una puntata live del format “The Overlap” con Gary Neville, Jill Scott, Jamie Carragher, Ian Wright e Roy Keane.

Una visione condivisa per il calcio globale

Guardando al futuro, EFC conferma il proprio impegno a collaborare con UEFA, FIFA e gli altri stakeholder internazionali, per garantire che la voce dei club continui a plasmare il destino del calcio. L’organizzazione si propone come piattaforma globale di crescita, innovazione e rappresentanza per il calcio dei club in tutte le sue forme.