Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
News Calcio

European Football Clubs: nuova era per oltre 800 club calcistici in Europa

L’ex European Club Association si rinnova come EFC, ampliando la sua influenza e il supporto al calcio maschile e femminile in tutto il continente

Ott 10, 20252 Lettura
Andreas B. Krueger, Andreas B. Krüger, Fotograf, Photographer, Photographe, Reportage, Corporate, ECA, ECA Europe, Europa, European Club Association, General Assembly, Rome, GA, Italy, Nyon, Football, Soccer, Association, Clubs, Verein, Vereine, Championship, Fußball, Fussball, Paris, Suisse, Schweiz, Switzerland

Durante la 32ª Assemblea Generale nella capitale italiana, European Football Clubs (EFC) svela la sua nuova identità istituzionale, segnando l’inizio di una nuova fase per il calcio dei club in Europa. Il rebranding, che segna l’evoluzione della precedente European Club Association (ECA), nasce con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza e il ruolo decisionale dei club a livello regionale e globale. Con oltre 800 club membri in 55 Paesi, EFC si afferma come voce unificata dei club europei, includendo realtà sia maschili che femminili di ogni dimensione. Il nuovo nome vuole riflettere in modo più diretto la missione e i valori dell’organizzazione: mettere i club di calcio al centro dello sviluppo del gioco.

Crescita, governance e inclusività

Negli ultimi due anni, EFC ha realizzato un’importante trasformazione interna: Triplicati i membri, raggiungendo quota 800 club, tra cui 139 club femminili, grazie a un modello di governance più aperto e inclusivo, riformati i format delle competizioni, aumentando il numero di squadre partecipanti ai tornei europei e internazionali e ottenendo ampio consenso da tifosi e stakeholder, rafforzate le partnership con UEFA e FIFA, assicurando un ruolo centrale per i club nella definizione delle politiche globali del calcio, generati fondi record, tra cui 440 milioni di euro annui in fondi di solidarietà UEFA per i club non partecipanti alle coppe europee, e 250 milioni di dollari collegati alla FIFA Club World Cup e istituito un dipartimento Membership attivo 24/7, che fornisce supporto su aspetti legali, commerciali, digitali e sportivi.

I club protagonisti nel governo delle competizioni

Una delle innovazioni più significative è la creazione di UC3, una joint venture tra EFC e UEFA che garantisce ai club un ruolo paritario nella gestione commerciale delle competizioni europee maschili e femminili. Un modello simile è in fase di negoziazione con la FIFA, segnando un passaggio storico per l’autonomia dei club. Durante l’evento di presentazione a Roma, il Presidente di EFC, Nasser Al-Khelaïfi, ha dichiarato:“Il lancio di EFC rappresenta un momento fondamentale per la modernizzazione del calcio dei club. Il nostro nome riflette chi siamo e cosa rappresentiamo. I club sono al centro di tutto ciò che facciamo e continueremo a lavorare per i loro interessi collettivi.”

L’Assemblea Generale di EFC ha visto la partecipazione di centinaia di rappresentanti di club e figure chiave del mondo del calcio. Tra gli ospiti attesi, Zlatan Ibrahimović, Lucy Bronze e Sara Gama, oltre a una puntata live del format “The Overlap” con Gary Neville, Jill Scott, Jamie Carragher, Ian Wright e Roy Keane.

Una visione condivisa per il calcio globale

Guardando al futuro, EFC conferma il proprio impegno a collaborare con UEFA, FIFA e gli altri stakeholder internazionali, per garantire che la voce dei club continui a plasmare il destino del calcio. L’organizzazione si propone come piattaforma globale di crescita, innovazione e rappresentanza per il calcio dei club in tutte le sue forme.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Mondiali 2026, ecco chi ha già il biglietto in tasca. Europa ancora a secco

Ott 10, 2025

Svolta San Siro, si alla vendita: via libera del Comune di Milano

Set 30, 2025

Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025: trionfo PSG in una serata da record

Set 23, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.