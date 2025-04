Come stanno Barça e Betis? Il punto sulle avversarie di Inter e Fiorentina

Due gare sicuramente non facili per le uniche rappresentanti tricolore rimaste in corsa nelle coppe europee, ma che si prospettano cariche di adrenalina e spettacolo, se non altro per l’altissima posta in palio, con le nostre squadre che non partiranno con i favori del pronostico, ma dove tutto sarà assolutamente possibile, vista anche la qualità delle rose a disposizione di Inzaghi e Palladino. I nerazzurri, lo sappiamo, sono impegnati ancora su più fronti: la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ha tolto diverse energie fisiche e mentali alla squadra Inzaghi, che sarà ora attesa nella gara di domenica a San Siro contro la Roma. Discorso simile per la Fiorentina, che con la sfida di domenica nel derby tutto toscano contro l’Empoli, si gioca quasi tutte le residue chance per un posto in Europa.

Ma come stanno le rivali europee delle nostre rappresentanti?

Il Barcellona, reduce dalla vittoria importantissima di ieri contro il Maiorca, che ha consentito agli uomini di Flick di restare al comando, vivono un momento molto positivo, ma tuttavia sono attesi da partite importanti per il proprio destino: sabato, infatti, ci sarà il terzo Clasico stagionale proprio contro il Real Madrid, valido per la finale di Coppa del Re, e se i due precedenti contro la squadra di Ancelotti fanno ben sperare visto il dominio Blaugrana (0-4 al Bernabeu, 2-5 in terra araba in Supercoppa Spagnola), d’altro lato il periodo denso di impegni preoccupa non poco un ambiente che, anche viste le ripetute note ufficiali in vista della gara contro il Real Valladolid per spostare l’orario della partita, è sembrato tutt’altro che sereno.

A preoccupare sono anche le condizioni di Lewandowski: il bomber polacco infatti, si è infortunato nella gara contro il Celta di sabato scorso, rimarrà ai box per tre settimane, e salterà sicuramente sia la finale di Coppa del Re che l’andata delle semifinali di Champions, oltre ad essere in forte dubbio per il match di ritorno, in vista anche dell’ennesima sfida contro il Real Madrid dell’11 Maggio, subito dopo la gara contro l’Inter, che rischia di essere decisiva per l’assegnazione della Liga. Dalle parti della Catalogna quindi c’è tanta fiducia, ma anche tanto timore, vista la consapevolezza che, nelle prossime due settimane, Yamal e compagni si giocheranno praticamente tutta la stagione.

Spostandoci dall’altra parte della Spagna invece, troviamo i rivali della Fiorentina in Conference League, ovvero il Real Betis. I biancoverdi, sesti in campionato, sono a -1 dal Villareal quinto, anche se con una partita giocata in più, e sono quindi in piena lotta per l’ultimo posto in Champions, visto il bonus guadagnato dalle squadre iberiche che per la stagione 2025/26 potranno portare cinque squadre nella massima competizione europea. Isco e compagni sono una squadra che dispone di un arsenale dalla qualità elevata, ma che tuttavia concede parecchio: sono infatti 50 i goal subiti in tutto il campionato, sintomo di una difesa non proprio impenetrabile che potrebbe soffrire le ripartenze della Viola, con uomini come Kean e Gudmunsson molto abili in situazioni del genere.

Insomma, le rivali di Inter e Fiorentina arrivano al momento clou della stagione in maniera ottimale, e saranno certamente due scogli difficili da superare ma, Inzaghi e Palladino, come già dimostrato anche nel corso di questa stagione, dispongono di armi a sufficienza per poter far male agli avversari, e regalare così due finali ai propri tifosi in primis e, certamente, anche al calcio italiano.