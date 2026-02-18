Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

Fa Cup: Agli ottavi sarà Newcastle-Man City. Il Liverpool sfida i Wolves

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del quinto turno/ottavi di finale di F.A. Cup. Alcune partite dal sapore di Premier League, ma anche molti scontri tra squadre militanti in categorie differenti. Si giocherà nel week end del 7-8 Marzo

Feb 18, 20261 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

Si entra nella fase finale di questa FA Cup, si restringe a sedici il numero di squadre in corsa per il titolo e arrivano anche nuove eliminazioni eccellenti. Altre tre squadre di Premier League lasciano la competizione e tra loro c’è l’Aston Villa, battuto tra le mura amiche da un’altra big del calcio inglese nel Newcastle. I Villains non sono l’unica squadra di Premier eliminata, fuori anche Brighton Burnley. Vincono invece le altre grandi protagoniste come Manchester CityChelseaLiverpool e anche la capolista Arsenal. Restano in corsa ancora sei squadre delle categorie inferiori, precisamente cinque già qualificate più una tra Bristol City Port Vale che giocheranno il prossimo 3 Marzo. Gli ottavi di finale si disputeranno nel weekend del 7-8 marzo.

La partita che promette spettacolo vedrà di fronte Newcastle e Manchester City. Le altre big di Premier League, Arsenal e Chelsea, sfideranno rispettivamente Mansfield e Wrexham. Gli avversari degli uomini di Arteta partecipano al campionato di League One, mentre gli avversari dei Blues occupano l’ottavo posto in Championship, raggiunto da neopromossa. Il Liverpool affronterà, in una partita da Premier League, contro il Wolverhampton. Anche se i gialloneri occupano l’ultimo posto in classifica. Interessante è la sfida tra Fulham e Southampton: i biancorossi sono in un buon momento di forma ma sono al decimo posto in Championship. Il West Ham ospiterà il Brentford mentre il Leeds giocherà contro il Norwich: entrambe le partite sono tra squadre di categorie differenti. Il Sunderland giocherà contro la vincente tra Bristol e Port Vale.

F.A. CUP QUINTO TURNO/OTTAVI DI FINALE

Newcastle-Manchester Cty
Liverpool-Wolverhampton
Fulham-Southampton
Leeds-Norwich
Mansfield-Arsenal
Wrexham-Chelsea
West Ham-Brentford
Sunderland/Bristol-Port Vale

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

FA Cup, Brentford avanti di misura: Macclesfield ko per autorete

Feb 17, 2026

L’Arsenal non sbaglia, poker servito al Wigan. Avanti Leeds e Fulham

Feb 16, 2026

Reds e City ok, Tonali trascina il Newcastle, sorpresa Mansfield

Feb 15, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.