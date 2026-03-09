FA Cup: Avanti Chelsea, Arsenal e City. Fuori il Fulham, sorpresa Port Vale

Arsenal, Chelsea e Manchester City raggiungono il Liverpool ai quarti di finale di FA Cup (sorteggio lunedì). I reds si sono presi la rivincita sul Wolverhampton dopo la partita di campionato giocata poche ore fa, e sugli spalti si rende omaggio a Diogo Jota. La squadra di Guardiola vince facile a Newcastle trascinata dalle magie di Omar Marmoush, ma Gunners e Blues faticano contro squadre che avrebbero sulla carta dovuto superare di slancio. La prima della classe in Premier è andata in difficoltà contro il Mansfield Town, 16° in League One, il Chelsea invece ha avuto bisogno dei supplementari in 11 contro 10 per piegare il Wrexham, formazione in corsa per i playoff in Championship. E dopo l’impresa sfiorata da parte del Wrexham, sconfitto solo per 4-2 dal Chelsea ai supplementari, è arrivata la sorpresa da parte del Port Vale, formazione di terza serie che ha staccato il pass per i quarti di finale di FA Cup battendo il Sunderland, protagonista di una Premier League di ottimo livello dopo la promozione ottenuta l’anno scorso. 1-0 il punteggio finale e grande festa al Vale Park. Anche il Leeds vola ai quarti avendo superato 3-0 il Norwich.

PORT VALE-SUNDERLAND 1-0

Ben Waine al 28′ minuto ha messo la firma sulla gara con un colpo di testa a giro che ha superato Melker Ellborg dopo che la palla era stata deviata in area da un calcio d’angolo. I locali hanno dovuto trascorrere gran parte della partita accampato nella propria metà campo, piazzandosi in un blocco basso per ostacolare gli avversari. I momenti migliori degli ospiti sono arrivati nel secondo tempo, quando la crescente minaccia di un’eliminazione dalla Coppa li ha finalmente costretti ad attaccare con vigore, ma il Vale è riuscito a resistere. Questa è stata una stagione difficile per il Vale, che è a 11 punti dalla salvezza in campionato e sembra destinato a retrocedere in League Two, ma è riuscito a regalare un raro momento di piacere ai suoi tifosi, dopo solo sei vittorie in campionato in questa stagione: ha vinto ben cinque partite in questa FA Cup. Ora il sorteggio determinerà chi affronteranno i ragazzi del Vale ai quarti.

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 1-3

Il primo tempo tra Newcastle e Manchester City si divide in due metà esatte. La prima parte è dei Magpies che si portano in vantaggio grazie ad un pallone perfetto di Tonali per Barnes che, davanti a Trafford, non sbaglia. Il City sembra subire, ma dopo poco riesce a ribaltare l’inerzia della gara e, anche se in maniera casuale, i Citizens trovano il pari con Savinho che viene letteralmente colpito dal pallone messo in mezzo da Doku. Nel secondo tempo la squadra di Guardiola continua ad aggredire i Magpies e trova il vantaggio con Marmoush che venti minuti dopo, lascia partire un bolide che vale la doppietta personale e il 3-1 finale.

WREXHAM-CHELSEA 2-4 d.t.s

Grandemente sofferta la qualificazione del Chelsea, che rischia grosso contro i gallesi del Wrexham. I blues si ritrovano due volte sotto dopo i gol di Smith e Doyle, ma restano a galla grazie ad un’autorete ed alla rete nel finale di Acheampong, che trascina la sfida ai supplementari. Con il Wrexham ridotto in dieci per il rosso a Dobson nel recupero dei tempi regolamentari, sono Garnacho e Joao Pedro a firmare la qualificazione ai quarti per il 4-2 finale.

LEEDS-NORWICH 3-0

Il Leeds regola il Norwich City con un secco 3-0 e stacca il pass per i quarti di finale di FA Cup dopo 23 anni di attesa. La classifica in Premier League non è particolarmente brillante, con tre soli punti di margine sulla zona retrocessione, ma il percorso del Leeds in FA Cup prosegue con una bella vittoria sul Norwich City. È un successo meritatissimo per la squadra di Farke, che, dopo aver assorbito lo sfogo ospite nei primi dieci minuti di gara, prende totale controllo delle operazioni tenendolo fino al triplice fischio. Dopo un gol annullato a Nmecha per un precedente fallo di mano di Gnonto, il Leeds sblocca il risultato al 32′ minuto con una bellissima girata al volo di Longstaff, pescato in maniera mirabile da un suggerimento dal fondo di Gudmundsson. E lo svedese è poi protagonista del raddoppio al 43′ minuto, lestissimo e rapace nel trovare l’angolo alla sinistra di Grimshaw su palla sporca dopo un cross di James.

MANSFIELD-ARSENAL 1-2

L’Arsenal evita una trappola e si qualifica ai quarti di finale di FA Cup battendo per 2-1 il Mansfield Town, squadra di League One (terza divisione inglese), in una partita più sofferta del previsto al One Call Stadium. I Gunners, primi in Premier League, partono forte con il gol di Madueke prima del riposo, un gran tiro a giro, ma subiscono il pareggio di Evans all’inizio della ripresa, che approfitta di un errore difensivo per segnare in diagonale. Serve la magia di Eze – gran botta all’incrocio – per regalare la vittoria alla banda di Arteta e tenere vive le speranze dell’Arsenal nella coppa più antica del mondo. Da segnalare l’uscita di Riccardo Calafiori al minuto 75 per un problema muscolare all’inguine destro, da valutare nelle prossime ore. Tra i più positivi i giovanissimi: Max Dowman, tra l’altro, è diventato a 16 anni e 66 giorni il più giovane esordiente assoluto in FA Cup per l’Arsenal (partito titolare), mentre Marli Salmon (un altro 16enne) ha sulla coscienza il gol del Mansfield. L’Arsenal, comunque, vince una partita complicata e va avanti nella competizione.

WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL 1-3

Dopo il 2-1 subito poche ore fa che in Premier League e che ha fatto uscire con il sorriso la squadra di Rob Edwards, Wolverhampton e Liverpool tornano a scontrarsi in FA Cup. Qui la squadra di Arne Slot ottiene la sua rivincita contro il fanalino di coda della Premier League, battendo i Wolves per 3-1 sempre al Molineux. Dopo un avvio abbastanza equilibrato, dove l’occasione migliore è un palo in posizione di fuorigioco, il Liverpool esce fuori e mette in mostra le proprie qualità facendo la partita. Ma il Wolverhampton si chiude a protezione degli ultimi venti metri mandando Salah e compagni per ben otto volte dalla bandierina nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di casa si fa vedere in avanti, ma il paradosso diventa questo, perché dopo un primo tempo dedito alla difesa, i Wolves vengono infilati in ripartenza con Salah che attira tre o quattro avversari su di sé, passa a Jones che serve Robertson che infila Johnstone. Il Liverpool annusa l’aria e capisce che è il momento e piazza il raddoppio con i due protagonisti, invertiti, del primo gol: assist di Robertson per Salah e 0-2. Il Liverpool si mette in modalità gestione e trova anche il colpo dello 0-3 con Jones che permette alla squadra di Slot di andare avanti in questa FA Cup. Poco importa se nel recupero arriva il gol della bandiera di Hwang Hee-Chan, i Reds sono così in corsa per due trofei: FA Cup e Champions League, dove sono attesi dall’ottavo di finale contro il Galatasaray. Il momento più toccante, però, non arriva da qualche bella giocata in campo, bensì sugli spalti. Precisamente tra il minuto 18 ed il minuto 20 perché il legame tra Wolverhampton e Liverpool ha un nome e cognome: Diogo Jota. Il pubblico, all’unisono, ha infatti reso omaggio al calciatore portoghese scomparso tragicamente la scorsa estate. Commovente il saluto delle due tifoserie che insieme dal minuto 18, numero vestito per 3 anni al Wolverhampton, al 20, numero che vestiva al Liverpool, che hanno urlato il suo nome tra gli applausi scroscianti del Molineux.

FULHAM-SOUTHAMPTON 0-1

Il Southampton espugna Craven Cottage grazie a un calcio di rigore conquistato da Azaz, quasi in chiusura, proprio al 90′ minuto e trasformato da Stewart. Quando sembra ormai tutto apparecchiato per i tempi supplementari, un guizzo di Finn Azaz conquista un calcio di rigore decisivo che indirizza il match. Il Southampton viola Craven Cottage eliminando il Fulham e stacca il pass per i quarti di finale insieme alle big della Premier League. La rete dei Saints nasce da un rilancio impreciso di Lecomte, riconquistato a centrocampo. Azaz è bravo e pronto nel farsi trovare in profondità e nell’ingannare Joachim Andersen, centrale danese visto anche in Italia alla Sampdoria. Il tocco è netto, così come il calcio di rigore. Ross Stewart, subentrato al 71′ minuto per Larin, si prende la responsabilità e piazza il pallone dove il portiere francese non può arrivare. Il penalty che gela il pubblico londinese premia un Southampton che gioca, in realtà, una partita gagliarda, ad alto ritmo e a viso aperto contro un avversario di una categoria superiore. Ad onor del vero, il Fulham fa possesso e si esprime bene in fase di costruzione, ma è relativamente spuntato negli ultimi venti metri. Dopo un gol annullato per fuorigioco a Timothy Castagne alla metà della ripresa, Peretz è straordinario nel mettere la faccia su una sassata di Sessegnon nel finale, neutralizzando così la migliore occasione per i padroni di casa.

I RISULTATI DI F.A. CUP:

Wolves – Liverpool 1-3

Mansfield – Arsenal 1-2

Wrexham – Chelsea 2-4 dts

Newcastle – Manchester City 1-3

Fulham – Southampton 0-1

Port Vale – Sunderland 1-0

Leeds – Norwich 3-0