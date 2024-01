Fa Cup: Avanti Liverpool e United, scontri e feriti tra Wba e Wolves

Il Manchester United rischia a lungo una nuova figuraccia, ma alla fine passa 4-2 in casa del Newport County, squadra di quarta serie, e come il Liverpool si guadagna il 5° turno di FA Cup. Incidenti nella prima partita di giornata, West Bromwich-Wolverhampton, con mezz’ora di interruzione per riportare la calma allo stadio.

LIVERPOOL-NORWICH CITY 5-2

“Business as usual“. Klopp l’aveva promesso dopo l’annuncio del suo addio a fine stagione e il Liverpool lo ha preso in parola, sbarazzandosi ad Anfield del Norwich, squadra di Championship allenata dal testimone di nozze del tecnico a cui la tifoseria Reds ha tributato il primo di una lunga serie di omaggi. Klopp ha schierato un po’ di quella next gen che gli ha fatto dire che la squadra ha le basi per essere speciale di nuovo: il 19enne McConnell, alla prima da titolare col Liverpool, ha servito l’assist per il gol del vantaggio; il 20enne Bradley ha giocato una gran partita da esterno destro servendo gli assist di secondo e quinto gol e mettendo lo zampino lo zampino sul terzo; il quasi 21enne Quansah è ormai più di un’alternativa a Van Dijk e Konaté al centro della difesa. I gol li hanno fatti i soliti noti, ma il Liverpool ha ancora una volta mostrato quella forza di squadra e quella sicurezza di poter migliorare ancora fino a fine stagione così importanti nella scelta di Klopp di passare la mano. Contro il Norwich non c’è mai stata partita: il gol di testa di Jones al 16’ minuto sembra il preludio al dominio del Liverpool, che aveva già colpito un palo, ma Gibson di testa pareggia subito. La squadra di Klopp si rimette ad attaccare a testa bassa, trova il 2-1 con Nuñez al 22’ minuto e continua a mettere in difficoltà gli avversari, senza però trovare altre reti. Almeno fino al 53’ minuto, quando Jota firma il 3-1 raccogliendo una respinta corta di Gibson. Dieci minuti dopo arriva anche il poker firmato da Van Dijk, che raccoglie a centro area un corner di Szoboszlai, come lui entrato in campo da poco. Il Norwich al 69’minuto trova il 4-2 con uno splendido destro da fuori di Borja Sainz, ma la partita ormai è decisa e al 95’ minuto il Liverpool trova il quinto gol con Gravenberch.

NEWPORT COUNTY-MANCHESTER UNITED 2-4

I Red Devils ci hanno provato anche stavolta, a finire all’inferno. Sembrava tutto facile: partita contro una squadra di League Two, due gol di vantaggio prima che scocchi il quarto d’ora, dominio totale in campo. Eppure il Manchester United ha dovuto sudare per piegare il Newport County, che nel suo stadio rubato al rugby riempito da 9mila spettatori ha creduto a lungo di poter fare l’impresa. È il brasiliano Antony, col gol del 3-2 al 68’minuto, che ha salvato i Red Devils dall’inferno, dopo che i padroni di casa a inizio ripresa avevano acciuffato il pari: è il suo primo gol dell’anno, di una stagione per lui infernale in cui è diventato uno degli esempi delle spese folli (la scorsa estate è stato pagato 100 milioni di euro) che lo United nell’era Ineos non intende più ripetere. Il gol di Højlund al 94’ minuto rende meno tirata la vittoria ma non cancella le difficoltà dei Red Devils. In una partita cominciata con l’ennesima distrazione fuori dal campo: il caso Marcus Rashford, rimasto a Manchester ufficialmente perché malato, in realtà per quella che Ten Hag ha definito “una questione interna” visto che l’attaccante giovedì è stato filmato in un night club di Belfast e venerdì ha disertato l’allenamento. Al Newport County, il cui allenatore Graham Coughlan è un noto tifoso dello United, resta il sogno accarezzato, che poi è la magia della FA Cup che resiste anche al tempo: l’idea che una squadra 16ª in League Two possa mettere in difficoltà una delle potenze della Premier. Lo United domina e al 13’ minuto è già avanti di due gol, colpendo prima con Fernandes che apre al 7’ minuto e poi con Mainoo che raddoppia al 13’ minuto. Garnacho colpisce la traversa al 18’minuto, la squadra di Ten Hag continua a controllare il gioco ma rallenta il ritmo e al 36’ minuto incassa il gol, una magia di Morris che si candida ad entrare negli highlights di questa edizione. Townsend al terzo di recupero salva su Fernandes e manda i suoi al riposo sotto 2-1. Il clamoroso pareggio arriva due minuti dentro la ripresa con Evans, che raccoglie sul primo palo un gran cross da sinistra di Lewis. Lo United è sotto shock, il Newport prende coraggio e comincia a credere nell’impresa. Ma al 68’ minuto la squadra di Ten Hag torna in vantaggio grazie a Antony, che raccoglie un tiro di Shaw finito contro il palo. I padroni di casa non si abbattono e prendono in mano il gioco, ma al 94’ minuto Højlund chiude definitivamente i conti.

WEST BROMWICH-WOLVERHAMPTON

La domenica di FA Cup si è aperta col 2-0 del Wolverhampton in casa del West Bromwich, in un match interrotto per oltre mezz’ora per il comportamento dei tifosi. Al 78’, dopo il 2-0 di Cunha, alcuni fan si sono riversati in campo e hanno dato vita a degli scontri che la polizia ha domato dopo che i giocatori erano rientrati negli spogliatoi. “Questi disordini sono assolutamente inaccettabili – ha scritto la FA in un comunicato -. La sicurezza è la priorità e il comportamento delle persone coinvolte è pericoloso e inaccettabile”.

I sorteggi degli ottavi di finale

In attesa dei replay match che si giocheranno il 6 e il 7 febbraio, la Football Association ha ufficializzato il sorteggio per il quinto turno, ovvero gli ottavi di finale: i Red Devils sfideranno la vincente di Bristol City-Nottingham Forest mentre il Liverpool affronterà la vincente di Watford-Southampton. Il Manchester City invece andrà in casa del Luton

I risultati di domenica 28 gennaio

West Bromwich – Wolverhampton 0-2

Watford – Southampton 1-1

Liverpool – Norwich 5-2

Newport – Manchester United 2-4

Il tabellone degli ottavi

Blackburn Rovers/Wrexham – Newcastle United

Chelsea/Aston Villa – Leeds United/Plymouth Argyle

AFC Bournemouth – Leicester City

Liverpool – Watford/Southampton

Bristol City/Nottingham Forest – Manchester United

Wolverhampton Wanderers – Brighton & Hove Albion

Sheffield Wednesday/Coventry City – Maidstone United

Luton Town – Manchester City

Scontri e tanto sangue macchiano il derby fra West Bromwich e Wolverhampton, tornatosi a giocare dopo 12 anni con la presenza del pubblico. Epilogo da bollino rosso: è finito nel peggior modo possibile con la partita interrotta al 78’ minuto sul 2-0 per i Wolves.

Uno dei tanti derby sentitissimi che in Inghilterra ha già fatto versare tantissimo sangue, una gara ad altissimo rischio che si é disputata oggi a distanza di 12 anni dall’ultima volta con la presenza del pubblico sugli spalti é, nuovamente, tornata ad essere una delle partite più sanguinose della storia del calcio British. Il quarto turno di FA Cup fra West Bromwich e Wolverhampton si è trasformato nella ennesima pagina macchiata di sangue del calcio inglese. Succede tutto al minuto 78’ dopo la rete del 2-0 degli ospiti siglata da Cunha, quando l’arbitro Thomas Bramall è costretto ad interrompere il gioco perché i sostenitori delle due squadre si sono riversati in campo ed hanno fatto scoppiare una rissa senza esclusioni di colpi. Le scene sono delle più macabre: tifosi portati via con il sangue che colava in volto per via delle ferite, match ripartito dopo oltre 38 minuti di sosta forzata. Emblematica in tal senso la scena del difensore della squadra di casa Kyle Bartley che ha preso in braccio il piccolo figlio per portarlo in salvo. L’intervento delle forze dell’ordine è servito per ristabilire la sicurezza all’interno dell’impianto sportivo e impedire agli hooligans di rovinare, ulteriormente, una gara da bollino rosso. Le avvisaglie erano già arrivate dopo il fischio d’inizio del match, perché i tifosi del Wolverhampton avevano lanciato dei petardi verso il settore dell’altra squadra. Durante il match, per più di una volta, sono stati lanciati oggetti verso il centrocampista Tommy Doyle – giocatore dei Wolves – mentre si apprestava a battere alcuni calci piazzati. L’autore del secondo gol, Cunha, ha voluto a fine partita dire la sua su quanto accaduto: “Vengo dal Sud America, questo genere di cose succedono. Certo, è brutto vedere alcuni bambini piangere e cose del genere, ma la cosa più importante è che tutti siano al sicuro”, cui ha fatto eco il capitano del West Brom Jed Wallace: “Molti giocatori erano angosciati perché è lì che sedevano le loro famiglie. Erano preoccupati per loro, ecco perché hanno iniziato a correre verso le panchine. Nessuno vuole vedere una cosa del genere nel calcio”. La partita è poi terminata con una vittoria per 2-0 per il Wolverhampton, ma ci sono tutti gli elementi per ritenere che adesso il West Bromwich dovrà sicuramente affrontare un’indagine della federazione inglese sulla gestione degli scontri.