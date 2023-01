Fa Cup: Avanti United, Tottenham, Leicester e Leeds. Replay Fulham

Missione compiuta per il Tottenham, che passa 3-0 sul campo del Preston e approda agli ottavi di finale. La squadra di Antonio Conte però impiega un tempo intero prima di mettere il match sui giusti binari: dopo una prima frazione terminata a reti bianche, è Son a cambiare il match con una doppietta. Nel finale il tris firmato dal nuovo acquisto Danjuma. Agli ottavi di finale anche il Manchester United, che supera 3-1 il Reading. Grande protagonista l’ex Real Madrid Casemiro, autore di una doppietta. Fred per il tris dei Red Devils prima del gol della bandiera degli ospiti firmato da Mbengue. Sui sette match disputati nel pomeriggio, cinque andranno al classico replay storicamente previsto dal regolamento della FACup. Approdano agli ottavi solamente il Southampton, che supera 2-1 il Blackpool, il Leicester, che piega 1-0 il Walsall, il Leeds, che passa 3-1 sul campo dell’Accrington Stanley, e il Bristol City, che travolge il WBA 3-0. Finiscono invece in parità tutti gli altri match in programma: Blackburn-Birmingham 2-2; Fulham-Sunderland 1-1; Ipswich-Burnley 0-0; Luton-Grimsby 2-2; Sheffield Wednesday-Fleetwood 1-1

Preston- Tottenham 0-3

Nessun problema per il Tottenham in FA Cup. La squadra di Antonio Conte, dopo un primo tempo in cui non è riuscita a sbloccare il risultato, si è sbarazzata del Preston nel secondo tempo vincendo 3-0 grazie alla doppietta di Son e al gol finale del nuovo arrivato Danjuma su assist dell’ex Juve Kulusevski.

Manchester United-Reading 3-1

Il Manchester United si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie al successo per 3-1 contro il Reading. Dopo un primo tempo equilibrato, ci pensa Casemiro con una doppietta al 54′ minuto ed al 58′ minuto a togliere le castagne dal fuoco per i padroni di casa. Con il Reading in dieci per il rosso a Carroll, i Red Devils trovano il terzo gol con Fred al 67′ minuto. Per gli ospiti gol della bandiera di Mbengue al 72′ minuto.

Walsall-Leicester 0-1

Le Foxes si impongono per 1-0 sul campo del Walsall: dopo il rigore sbagliato da Tielemans, e’ il neo entrato Iheanacho al 68′ minuto a trovare il gol vittoria.

Accrington-Leeds 1-3

In attesa dell’arrivo di McKennie dalla Juventus, il Leeds vince per 3-1 in casa dell’Accrington con le reti di Harrison al 23′ minuto, Junior Firpo al 66′ minuto e Sinisterra al 68′ minuto. Per i padroni di casa rete di Adekoya all’81’ minuto.

Le altre gare

Tra le squadre di Premier impegnate nel sabato del quarto turno di FA Cup solo il Fulham finisce al Replay. La squadra di Marco Silva pareggia 1-1 a Craven Cottage col Sunderland (squadra di Championship), col gol della vittoria ospite cancellato dal Var. 2-1 interno sul Blackpool (penultimo in Championship) del Southampton, ultimo in Premier. I replay sono in programma tra il 6 e l’8 febbraio.