FA Cup, Brentford avanti di misura: Macclesfield ko per autorete

Nel posticipo del lunedì del Quarto turno/Sedicesimi di finale di F.A. Cup il Brentford raggiunge gli ottavi di finale battendo 1-0 il Macclesfield, club di sesta divisione, salito agli onori della cronaca per aver battuto i campioni in carica del Crystal Palace nel turno precedente. 

Nel posticipo del lunedì del Quarto turno/Sedicesimi di finale di F.A. Cup il Brentford stacca il biglietto per gli ottavi di finale di FA Cup. Successo per 0-1 per i bees sul campo dei dilettanti del Macclesfield, squadra che milita in National League North, sesto livello della piramide calcistica inglese. Decisiva un’autorete di Heathcote al 70′ minuto.


MACCLESFIELD-BRENTFORD 0-1
Una partita decisamente bloccata in cui il Brentford ha mantenuto il controllo del gioco. Ma, a tratti, anche i padroni di casa si sono resi pericolosi. La partita si è sbloccata (e decisa) soltanto al 70′ minuto di gioco con una deviazione di Heathcote che ha messo il pallone nella propria porta e ha regalato il passaggio del turno al Brentford. Il Macclesfield era salito agli onori della cronaca perché nel turno precedente aveva eliminato i campioni in carica del Crystal Palace.

