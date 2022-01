FA Cup: Chelsea e Leicester avanti, fuori Newcastle e Watford

Il terzo turno di FA Cup è sempre il più interessante. Tantissime partite e soprattutto entrano le squadre principali, si inizia a fare sul serio. E’ un turno incline ovvero a una delle pratiche più diffuse dell’affascinare Coppa d’Inghilterra, il trofeo calcistico più antico al mondo. E’ qui, di solito, che si registrano i migliori Giant-Killing, ovvero la definizione data quando una squadra di lega inferiore ne elimina una di lega superiore.

Sono addirittura due le categorie di differenza tra il piccolo Cambridge United e il Newcastle, la squadra a oggi con la proprietà più ricca del mondo. I soldi al St.James’ Park non fanno la felicità. O meglio: non ancora. In crisi nera di risultati in Premier League, il Newcastle di Eddie Howe cade ed è eliminato in FA Cup per mano di una squadra di League One, ovvero la nostra corrispondente Serie C italiana. A firmare il colpaccio un gol di Joe Ironside al 56’minuto. Il Newcastle dunque è fuori. Delusione che anche l’ex bandiera della formazione del Nord dell’Inghilterra, l’indimenticato centravanti Alan Shearer non ha potuto nascondere. L’ex bomber al termine del match ha infatti twittato sul proprio profilo ufficiale facendo venire fuori tutto il suo disappunto per l’umiliante sconfitta rimediata dalla squadra di cui è tuttora un’icona e di cui è grande tifoso: “Ben fatto Cambridge. Patetico Newcastle” le sue parole che non lasciano spazio all’interpretazione.

Come fuori vittima di Giant-Killing, seppur minore, è il Burnley. La squadra di Sean Dyche cade anche lei in casa contro l’Huddersfield Town, con la squadra al momento sesta in Championship (la Serie B inglese) che passa per 2-1.

Costretto ai supplementari – novità introdotta da quest’anno e che cancella il mitico replay match a campi invertiti – è anche il sorprendente Brighton, a lungo sotto col WBA e capace di riprendere la partita sull’1-1 solo a 9 dalla fine. Le Seagulls la recuperano nell’extra-time grazie a un gol di Maupay e scampano il pericolo, passando alla fine per 2-1.

Eliminato invece il Watford di Claudio Ranieri che però aveva pescato male, ovvero la sua ex squadra, il Leicester. Le Foxes, in casa, passano per 4-1.

Chi non trema è il Chelsea. Suggestivo incrocio tra i campioni d’Europa in carica e il Chesterfield FC, squadra che gioca in National League, la quinta serie del calcio inglese. In sostanza: dei dilettanti. I Blues, in casa, non fanno scherzi. Agile 5-1 della squadra di Tuchel, che schiera il dissidente Lukaku tra i titolari ed è ricompensato con un gol del belga, oltre a quelli di Werner, Hudson-Odoi, Christiansen e Ziyech.