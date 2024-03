FA Cup: City e Chelsea avanti, lo United elimina il Liverpool

Continua la favola Coventry: Wolves rimontati nel recupero dalla squadra che si trova all’ottavo posto in Championship. Il Leicester di Maresca spaventa il Chelsea ma deve arrendersi nel recupero: i blues superano 4-2 le Foxes ma col brivido. La squadra di Maresca recupera due gol, prima di cedere nel finale. Nell’ultimo quarto di finale gara pazzesca tra Manchester United e Liverpool: 4-3 finale per i red devils decisa da Diallo soltanto al 120′ minuto.

CHELSEA-LEICESTER 4-2

Semifinali col brivido per il Chelsea di Mauricio Pochettino, che si conferma più solido nelle coppe che in Premier League e vola tra le migliori quattro della F.A. Cup. I Blues sconfiggono 4-2 il Leicester in una gara ricca d’emozioni, che sembra mettersi subito sul binario giusto. Mudryk colpisce un palo e al 13′ minuto il Chelsea passa: Jackson pesca Cucurella smarcato ed è 1-0. Sterling spreca una chance e poi al 25′ minuto ha la chance per chiuderla dal dischetto, ma sbaglia ancora: para Stolarczyk e il vantaggio resta minimo. La giornataccia dell’ex Man City prosegue con un erroraccio nell’uno contro uno col portiere al 44′ minuto, ma nel recupero l’esterno si riscatta: assist per Palmer e 2-0 del Chelsea. La gara qui sembra chiusa, ma il Leicester dimostra di avere ancora lo spirito delle Foxes di Ranieri, tornando sul 2-2: Daka costringe Disasi all’autorete al 51′ minuto e Mavididi, al minuto 62, pareggia con un autentico eurogol e uno strepitoso tiro a giro. L’ex della Juventus rimette tutto in parità, ma è sempre il Chelsea a comandare le operazioni e al 72′ minuto potrebbe andare sul dischetto: Doyle commette fallo da ultimo uomo e l’arbitro concede il rigore, per poi tornare sui suoi passi rivedendo al Var. Punizione ed espulsione, con le Foxes in dieci e il Chelsea che passa negli otto minuti di recupero: il tacco di Palmer ispira l’inserimento e la rete di Chukwuemeka al 92′ minuto, poi Madueke la chiude con un tiro imparabile e con una deviazione, al 98′ minuto. I Blues vincono 4-2 e raggiungono Coventry e Man City nelle semifinali.

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-0

I campioni d’Europa passano in vantaggio dopo tredici minuti con Bernardo Silva, che riceve al limite da Rodri, calcia col destro e trova una deviazione fortunata che beffa Dubravka. Il portoghese si ripete alla mezz’ora con un’altra conclusione beffarda dal limite, questa volta col mancino ma ancora toccata in maniera decisiva da un difensore ospite per il raddoppio. Dias e Doku sfiorano il tris nel finale della prima frazione, mentre nel secondo tempo non si ravvisano grandi occasioni da rete, tra la perfetta gestione di risultato ed energie dei padroni di casa e le difficoltà offensive della formazione allenata da Howe, che saluta la competizione.

WOLVERHAMPTON-COVENTRY CITY 2-3

Il Coventry resta in corsa per un posto in finale di Fa Cup dopo aver vinto una partita folle nei minuti di recupero. La formazione allenata da Robins si porta in vantaggio al 53’ minuto con l’inserimento fortunoso di Simms, poi Ait Nouri si scatena: prima colpisce un palo e subito dopo realizza il pareggio all’83’ minuto. Cinque minuti ed il subentrato Bueno regala il 2-1 alla formazione di casa, ma in pieno recupero è nuovamente Simms a riportare in partita in extremis gli ospiti con un colpo di testa. Passano tre minuti ed al minuto 100 arriva l’incredibile 3-2 di Wright, che trova il destro vincente con una conclusione dal limite dell’area indirizzata sul secondo palo e regala ai suoi una storica semifinale.

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 4-3 dts

Una partita che resterà per sempre nella storia del Manchester United e dell’FA Cup: i Red Devils battono 4-3 il Liverpool dopo i supplementari in un match leggendario. Ad Old Trafford va in scena uno degli incontri più belli e intensi dell’anno: i Red Devils passano già al 10′ minuto con McTominay, bravo a ribadire in rete dopo la parata di Kelleher su Garnacho. Prima dell’intervallo, i Reds si scatenano: dopo un gol annullato ad Endo per fuorigioco, Mac Allister con il destro in area buca Onana sul primo palo. Ma passano solo due minuti e Salah firma il 2-1 per la formazione di Klopp: come McTominay, l’egiziano è al posto giusto al momento giusto dopo la parata dell’ex Inter su Nunez, tap-in e 2-1. Nella ripresa, Bruno Fernandes e Nunez sfiorano il gol per i padroni di casa e per i Reds, poi Onana ferma ancora l’uruguaiano. Nel finale, però, lo United si salva: Antony segna all’87’ minuto girandosi in area con un destro che finisce all’angolino basso. E al 94′ minuto, Rashford avrebbe l’occasione per completare la rimonta, ma la sua conclusione finisce di poco a lato: è 2-2 dopo i 90 minuti regolamentari. Nei supplementari, il Liverpool passa in vantaggio al 105′ minuto con la conclusione di Mac Allister deviata da Eriksen, ma dopo 8 minuti Rashford non può proprio sbagliare: 3-3 e tutto in parità. McTominay sbaglia in scivolata sfiorando lo specchio della porta, ma al 121′ minuto i Reds fanno di nuovo harakiri: ennesimo errore dal limite e contropiede del Manchester United, con Diallo che di sinistro centra l’angolino basso, facendo impazzire Old Trafford. Già ammonito, l’autore del definitivo 4-3 si fa espellere, ma è un rosso dolce: lo United elimina i rivali di sempre e resta in corsa per l’unico trofeo stagionale disponibile. Sfuma ufficialmente il poker di titoli, invece, per Klopp.