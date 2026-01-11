Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Fa Cup: City esagerato, 10 gol all’Exeter! Tottenham eliminato

Nelle gare dei trentaduesimi di finale di F.A. Cup il City ne segna 10 con 7 marcatori diversi (tra cui il nuovo acquisto Semenyo). Favola Macclesfield: la squadra di sesta divisione, allenata dal fratello di Wyane Ronney, John, elimina i campioni in carica del Crystal Palace per 2-1. Buona la prima di Rosenior al Chelsea: i Blues sotto la guida dell’ex Strasburgo ne segnano 5 al Charlton. L’Aston Villa liquida il Tottenham e passa il turno. Il Newcastle passa, col brivido, ai calci di rigore. L’Everton viene condannato dai tiri dal dischetto

Gen 11, 20263 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 05: Erling Haaland of Manchester City reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Manchester City and Borussia Dortmund at City of Manchester Stadium on November 05, 2025 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

CHARLTON-CHELSEA 1-5

Parte con una vittoria l’esperienza di Liam Rosenior, ex allenatore dello Strasburgo, sulla panchina del Chelsea, guidando la squadra alla vittoria per 5-1 in casa del Charlton Athletic (seconda divisione) nel terzo turno di FA Cup, rivelatosi invece fatale al Tottenham, eliminato dall’Aston Villa (2-1). Il 41enne tecnico ha tenuto a riposo la maggior parte degli abituali titolari (Palmer, James, Gusto), ma questo non ha impedito ai Blues di assicurarsi una comoda vittoria al Valley, lo stadio nel quartiere di Greenwich, sud-est di Londra. Il Chelsea ha assediato la neopromossa squadra di Championship, e questo dominio ha dato i suoi frutti prima dell’intervallo con una bella girata al volo di Jorrel Hato al 5 minuto di recupero dopo il 45’ del primo tempo, il terzino sinistro diciannovenne che ha sostituito lo squalificato Marc Cucurella. Un colpo di testa di un altro difensore, Tosín Adarabioyo, al minuto 50, ed un tiro dell’attaccante Marc Guiu al 62′ minuto, hanno ampliato il vantaggio. L’ala Pedro Neto al 90’+1, e poi Enzo Fernández, al fotofinish, addirittura al 90’+4, su rigore hanno completato la cinquina. L’avversario sarà molto più ostico mercoledì, quando ospiterà l’Arsenal nell’andata della semifinale di Coppa di Lega.

TOTTENHAM-ASTON VILLA 1-2

L’Aston Villa si è qualificato per il quarto turno con una vittoria per 2-1 sul Tottenham, che la partita l’ha persa nel primo tempo, punito dalle reti di Emiliano Buendia, che al 22′ minuto ha segnato il gol dell’1-0, e Morgan Rogers al 45’+3′. Randal Kolo Muani, subentrato all’infortunato Richarlison, ha innescato la rimonta dopo l’intervallo con l’assist per Wilson Odobert, che ha dimezzato lo svantaggio al 54′ minuto.

MACCLESFIELD-CRYSTAL PALACE 2-1

La FA Cup ha la sua prima Cenerentola: è il Macclesfield, squadra di sesta serie che fa fuori 2-1 il Crystal Palace al 3° turno, firmando una delle sorprese più clamorose nella storia della competizione per club più antica del mondo. Allenata dal fratello minore di Wayne Rooney, John, alla prima esperienza da allenatore in carriera, la squadra della cittadina a 20’ di treno da Manchester giocato alla pari per 80 minuti contro i detentori del trofeo, davanti agli occhi estasiati dei 5300 spettatori presenti nel piccolo stadio cittadino. Il Macclesfield ha costruito la sua impresa con i gol al 43’ minuto del capitano Paul Dawson e al 60’ minuto di Isaac Buckley-Ricketts. Il Palace ha provato a riaprire la partita con la punizione di Yeremy Pino al 90’ minuto, ma negli 8 minuti di recupero il risultato non è più cambiato, coi padroni di casa per la prima volta in difficoltà e schiacciati nella propria area. L’invasione di campo finale, coi giocatori portati in trionfo dai tifosi dopo questa incredibile gara, è l’immagine perfetta per ricordare perché, nonostante abbia perso rilevanza, la coppa d’Inghilterra mantiene quasi intatto tutto il suo fascino. Era dal 1909 che i detentori della FA Cup non venivano eliminati da una squadra di non-league, fuori cioè dai tornei professionistici inglesi: l’ultima a riuscirci, curiosamente, fu proprio il Crystal Palace che estromise il Wolverhampton campione (2-2 nel primo match, 4-2 al replay per le ‘Eagles‘).

 

MANCHESTER CITY-EXETER 10-1

Manchester City a valanga sull’Exeter, squadra di terza divisione: la formazione di Guardiola si impone con un suntuoso 10-1. Doppietta di Rico Lewis, due autogol e 7 marcatori diversi, compreso il nuovo acquisto Semenyo) al malcapitato Exeter City, 14° in League One. Era dal 1986 che una squadra di Premier League non segnava 10 gol in una partita ufficiale. Per quanto larga sia stata la vittoria della squadra di Pep Guardiola, non va minimamente vicina al record della competizione, che resta il 26-0 del Preston sull’Hyde FC del 15 ottobre 1887.

EVERTON-SUNDERLAND 1-1 (0-3; 1-4 d.c.r)

Il Sunderland piega in trasferta, ai rigori, l’Everton e stacca il pass per il turno successivo. Ed era stata proprio la formazione di Le Bris a portarsi avanti nel primo tempo con Le Fee (ex Roma), per poi vedersi riprendere dalla squadra di Moyes nella ripresa con un rigore di Garner. Ai supplementari non accade nulla, così si va ai tiri dagli undici metri. Li fallisce tutti l’Everton, mentre il Sunderland va a segno per tre volte e può festeggiare l’accesso alla prossima fase.

NEWCASTLE-BORNEMOUTH 3-3 (7-6 d.c.r)

Passa col brivido anche il Newcastle che elimina il Bournemouth ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari e il 3-3 in quelli di recupero: decisivo dal dischetto l’errore di Diakite per gli ospiti.

IL PROGRAMMA

Il terzo turno prosegue nella giornata di domenica con 8 partite, compreso l’Arsenal primo della classe a Portsmouth (ore 15) e la sfida a tutta Premier tra Manchester United e Brighton (17.30). Lunedì Liverpool-Barnsley (ore 20.45), preceduta dal sorteggio del 4° turno in programma nel weekend del 14-15 febbraio.

I RISULTATI

Di seguito i risultati delle partite sinora disputate oggi: Cheltenham-Leicester 0-2, Everton-Sunderland 1-2, Macclesfield-Crystal Palace 1-2, Wolverhampton-Shrewsbury 6-1, Boreham Wood-Burton 0-5, Burnley-Milwall 5-1, Doncaster-Southampton 2-3, Fulham-Middlesbrough 3-1, Ipswich-Blackpool 2-1, Manchester City-Exter 10-1, Newcastle-Bournemouth 10-9 (dopo calci di rigore), Sheffield Wednesday -Brentford 0-2, Stoke City-Coventry 1-0, Bristol City-Watford 5-1, Cambridge-Birmingham 2-3, Grimsby-Weston super Mare 3-2, Tottenham-Aston Villa 1-2.

                              

Premier League

