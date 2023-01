Fa Cup: De Zerbi elimina il Liverpool di Kloop! Brighton agli ottavi

È 2-1 tra Brighton e Liverpool nel sedicesimo di finale di FA Cup. Gli uomini di Klopp trovano la rete al 30’ minuto con Elliott, ma arriva il pareggio fortunoso di Dunk al 39’ minuto. Nella ripresa al 92’ minuto, ecco la rete di Mitoma, che deve aspettare un lungo consulto al Var per poter esultare assieme a tutto l’Amex Stadium. Arriva così la clamorosa ed inaspettata impresa dei Seagulls di Roberto De Zerbi, ormai vera e propria bestia nera dei Reds. Finisce senza vincitori la sfida tra Wrexham e Sheffield United, match valido per i 16esimi di FA Cup. 3-3 il risultato finale: padroni di casa in gol con Jones, Connor e Mullin, ospiti invece a segno con McBurnie, Norwood e Egan. Da segnalare anche un rosso per lo Sheffield, subito da Jebbison. Il club che passerà il turno si deciderà comunque nel replay della sfida che si giocherà a campi invertiti. Tutto facile per lo Stoke che elimina lo Stevenage, col risultato di 3-1, e si qualifica agli ottavi.

Brighton-Liverpool 2-1

Impresa del Brighton di Roberto De Zerbi, che batte per 2-1 il Liverpool nei sedicesimi di finale di FA Cup. I padroni di casa si rendono minacciosi al 16’ minuto, con Ferguson, che però si fa rimpallare il tentativo da un difensore avversario. Alla mezz’ora esatta arriva il vantaggio dei Reds con Elliott, che concretizza una bella azione corale dei suoi. La gioia degli ospiti però dura poco, perché al 39’ minuto, Lamptey trova la deviazione fortunata di Dunk: 1-1. Nella ripresa occasione al 51’ minuto, per i Seagulls, ma la punizione dell’autore del pareggio esce di poco a lato. La partita è chiusa ed entrambe le squadre non vogliono prestare il fianco agli avversari. All’80 intervento provvidenziale di Konaté sul tentativo a botta sicura di Ferguson da distanza ravvicinata. Nel finale esplode l’Amex Stadium: Estupinan mette in mezzo per Mitoma, che aggancia e scaraventa in rete per il 2-1 al 92’ minuto. Il Var ci mette tanto per convalidare la rete, ma alla fine il Brighton può finalmente esultare: batte il Liverpool e vola agli ottavi di Fa Cup. De Zerbi si conferma così bestia nera per la formazione di Klopp.

Wrexham-Sheffield United 3-3

Il Wrexham, di proprietà dell’attore Ryan Reynolds, ha sfiorato il ‘colpaccio‘ contro lo Sheffield United: è mancato davvero poco al raggiungimento dell’agognato sogno degli ottavi di finale. Alla fine è terminata 3-3 la sfida fra i gallesi della National League (quinta serie inglese) e la formazione del South Yorkshire (che milita in Championship, ovvero in seconda divisione), che è pervenuta al defitivo pareggio al 95’ minuto e in inferiorità numerica (ci sarà quindi il replay, stavolta in casa dello Sheffield). L’inizio non è stato dei migliori per i padroni di casa che sono andati subito in svantaggio dopo appena 62 secondi sul cronometro e hanno perso i due cardini del centro della difesa per infortunio già nei primi 10 minuti. Oli McBurnie ha aperto le marcature con un potente colpo di testa vicino al palo su corner di Thomas Doyle. Il centravanti si è allontanato da Jordan Tunnicliffe. Il quale, dopo aver fallito il tentativo di marcare il suo uomo, si è scontrato con un giocatore dello Sheffield United ed è stato portato in ospedale con un danno ai legamenti della caviglia. Pochi istanti dopo Aaron Hayden è andato a terra a causa di un infortunio al polpaccio. Ha tentato di resistere strenuamente prima di essere costretto alla sostituzione. Mullin, che ha segnato sei gol in tre partite di Coppa all’inizio di questa e 26 per la stagione, è stato una spina nel fianco dello United. Poco dopo l’ora di gioco gli extralega passano in vantaggio e non è più di quanto avrebbero meritato. Prima Tom O’Connor ha agganciato l’ultimo missile da rimessa lunga di Ben Tozer sulla traiettoria di James Jones e il sostituto ha superato Davies per pareggiare. Poi O’Connor ha perforato la difesa, insaccando una palla vagante dopo che Billy Sharp non è riuscito a liberare su angolo di Luke Young ed il Wrexham ha avuto il coraggio di sognare. I padroni di casa hanno protestato per un apparente fallo di mano di Anel Ahmedhodzic, su cui l’arbitro ha lasciato correre. Il vantaggio si sarebbe rivelato di breve durata, però. Ollie Norwood ha pareggiato quando ha diretto a casa un tiro basso nell’angolo dopo che il suo primo tentativo è stato respinto dal portiere, ma in poco tempo lo United si è ritrovato ridotto a 10 uomini quando Jebbison, al 71′ minuto, è stato espulso per aver dato un calcio fuori dal campo a Tozer. I sostenitori di Wrexham hanno sperato di poter vincere. Pensavano che fosse arrivato quando Ollie Palmer ha calciato in porta. Mullin ha scambiato uno-due con Sam Dalby, poi Egan, è riuscito ad insaccare il cross di Doyle incontrastato sul secondo palo ed a pareggiare i conti.

Stoke City-Stevenage 3-1

Lo Stoke City, formazione di Championship, approda agli ottavi di finale in FA Cup in virtù dell’eliminazione dello Stevenage. I Potters guadagnano l’accesso al turno successivo grazie alla netta vittoria per 3-1. Decisivi i gol di Brown, Laurent e Baker per i padroni di casa, mentre la rete di Reid illude soltanto gli ospiti con il momentaneo pareggio trovato al 71′ minuto. Termina ai sedicesimi di finale il sogno della formazione di League Two, la quarta serie del calcio inglese.