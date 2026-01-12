Fa Cup: Figuraccia United, è fuori! Castellanos salva il West Ham

Ai 32esimi di finale di FA Cup l’Arsenal supera per 4-1 il Portsmouth in trasferta grazie a un’autorete di Dozzell e a una tripletta di Martinelli dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Bishop. Pomeriggio amaro per il Manchester United, eliminato per 2-1 dal Brighton all’Old Trafford. Per il Brighton in gol Gruda e Welbeck, per i Red Devils Sesko.
Di seguito le partite disputate oggi:
Derby County-Leeds 1-3, Portsmouth-Arsenal 1-4, Hull City-Blackburn Rovers 1-0, Norwich-Walsall 5-1, Sheffield Utd-Mansfield 3-4, Swansea-West Bromwich Albion 5-6 (dopo calci rigore), West Ham-Qpr 2-1, Manchester Utd-Brigthon 1-2.
PORTSMOUTH-ARSENAL 1-4
Netta vittoria per 4-1 dell’Arsenal sul campo del Portsmouth, formazione che milita in Championship, e passaggio al prossimo turno di FA Cup per Gunners. Decisivi, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bishop, la tripletta di Martinelli e l’autorete di Dozzell. In mezzo anche un penalty sbagliato da Madueke.
WEST HAM-QPR 2-1
Il Taty Castellanos si prende subito il West Ham. Alla seconda presenza con la maglia degli Hammers, l’ex attaccante della Lazio ha trovato il gol decisivo nella sfida di FA Cup contro il QPR. Partito ancora una volta titolare (come in Premier contro il Nottingham), l’attaccante argentino ha trovato la rete decisiva del 2-1 al 98′, nel corso dei templi supplementari. La squadra di Espirito Santo era andata in vantaggio con la rete di Summerville, subendo poi il pareggio nel corso del secondo tempo a causa del gol di Kone. Ai supplementari, decisiva è stato il colpo di testa del Taty su assist dello stesso Summerville. Grazie a questa vittoria, il West Ham passa al quarto turno.
MANCHESTER UNITED-BRIGHTON 1-2
Eliminato il Manchester United a cui non basta la rete di Sesko: il Brighton passa per 2-1 grazie alle firme di Gruda e Wellbeck.
DERBY COUNTY-LEEDS 1-3
Il Leeds batte a domicilio 3-1 il Derby County, formazione che milita in Championship, e stacca il pass per il prossimo turno di FA Cup. In gol l’azzurro Gnonto, Tanaka e Justin, con gli ospiti che hanno anche fallito un penalty con Piroe. Non basta ai padroni di casa il guizzo dell’iniziale vantaggio di Brereton Diaz.
NORWICH-WALSALL 5-1
Si qualifica senza problemi anche il Norwich che cala la manita al Walsall nel 5-1 finale
SHEFFIELD UNITED-MANSFIELD 3-4
Avanti anche il Mansfield che, in trasferta sul campo dello Sheffield United, si impone per 4-3.
HULL CITY-BLACKBURN ROVERS 1-0 d.c.r
Passa anche l’Hull City che necessita dei calci di rigori per avere la meglio sul Blackburn
SWANSEA-WEST BROMWICH ALBION 5-6 d.c.r (2-2)
Il West Bromwich, grazie alla sequenza calci di rigore, elimina lo Swansea, in trasferta dopo il 2-2 finale.
Il quadro completo del terzo turno di FA Cup:
9 Gennaio
MK Dons – Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)
Preston North End – Wigan Athletic 0-1
Wrexham – Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)
Port Vale – Fleetwood Town 1-0
10 Gennaio:
Macclesfield – Crystal Palace 2-1
Everton – Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)
Wolverhampton Wanderers – Shrewsbury Town 6-1
Cheltenham Town – Leicester City 0-2
Doncaster Rovers – Southampton 2-3
Stoke City – Coventry City 1-0
Sheffield Wednesday – Brentford 0-2
Newcastle United – AFC Bournemouth 2-2 – Ai supplementari
Fulham – Middlesbrough 3-1
Ipswich Town – Blackpool 2-0
Manchester City – Exeter City 10-1
Burnley – Millwall 5-1
Boreham Wood – Burton Albion 0-5
Tottenham Hotspur – Aston Villa 1-2
Grimsby Town – Weston 3-2
Cambridge United – Birmingham City 2-3
Bristol City – Watford 5-1
Charlton Athletic – Chelsea 1-5
11 Gennaio:
Portsmouth-Arsenal 1-4
Hull City-Blackburn Rovers 0-0 (4-3 d.c.r)
Swansea-West Bromwich 2-2 (5-6 d.c.r)
Norwich-Walsall 5-1
West Ham-QPR 2-1
Sheffield United-Mansfield Town 3-4
Manchester United-Brighton 1-2