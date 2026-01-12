Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Calcio Estero

Fa Cup: Figuraccia United, è fuori! Castellanos salva il West Ham

Nelle partite dei 32esimi di finale di F.A. Cup ennesimo tonfo del Manchester United che crolla in casa contro il Brighton ed è fuori. L’Arsenal cala il poker contro il Portsmouth e passa il turno. Castellanos salva il West Ham nei supplementari e permette agli hammers di passare il turno. Il Norwich passa in scioltezza. Il Leeds è corsaro in casa del Derby County e stacca il pass per la fase successiva. Per l’Hull City e il West Bromwich sono necessari e decisivi per il passaggio del turno, i calci di rigore

Gen 12, 20262 Lettura
MANCHESTER, ENGLAND - MARCH 13: Bruno Fernandes of Manchester United acknowledges the fans following the UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between Manchester United and Real Sociedad de Futbol at Old Trafford on March 13, 2025 in Manchester, England. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

Ai 32esimi di finale di FA Cup l’Arsenal supera per 4-1 il Portsmouth in trasferta grazie a un’autorete di Dozzell e a una tripletta di Martinelli dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Bishop. Pomeriggio amaro per il Manchester United, eliminato per 2-1 dal Brighton all’Old Trafford. Per il Brighton in gol Gruda e Welbeck, per i Red Devils Sesko.

Di seguito le partite disputate oggi:

Derby County-Leeds 1-3, Portsmouth-Arsenal 1-4, Hull City-Blackburn Rovers 1-0, Norwich-Walsall 5-1, Sheffield Utd-Mansfield 3-4, Swansea-West Bromwich Albion 5-6 (dopo calci rigore), West Ham-Qpr 2-1, Manchester Utd-Brigthon 1-2.

PORTSMOUTH-ARSENAL 1-4

Netta vittoria per 4-1 dell’Arsenal sul campo del Portsmouth, formazione che milita in Championship, e passaggio al prossimo turno di FA Cup per Gunners. Decisivi, dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bishop, la tripletta di Martinelli e l’autorete di Dozzell. In mezzo anche un penalty sbagliato da Madueke.

WEST HAM-QPR 2-1

Il Taty Castellanos si prende subito il West Ham. Alla seconda presenza con la maglia degli Hammers, l’ex attaccante della Lazio ha trovato il gol decisivo nella sfida di FA Cup contro il QPR. Partito ancora una volta titolare (come in Premier contro il Nottingham), l’attaccante argentino ha trovato la rete decisiva del 2-1 al 98′, nel corso dei templi supplementari. La squadra di Espirito Santo era andata in vantaggio con la rete di Summerville, subendo poi il pareggio nel corso del secondo tempo a causa del gol di Kone. Ai supplementari, decisiva è stato il colpo di testa del Taty su assist dello stesso Summerville. Grazie a questa vittoria, il West Ham passa al quarto turno.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON 1-2

Eliminato il Manchester United a cui non basta la rete di Sesko: il Brighton passa per 2-1 grazie alle firme di Gruda Wellbeck.

DERBY COUNTY-LEEDS 1-3

Il Leeds batte a domicilio 3-1 il Derby County, formazione che milita in Championship, e stacca il pass per il prossimo turno di FA Cup. In gol l’azzurro Gnonto, Tanaka e Justin, con gli ospiti che hanno anche fallito un penalty con Piroe. Non basta ai padroni di casa il guizzo dell’iniziale vantaggio di Brereton Diaz.

NORWICH-WALSALL 5-1

Si qualifica senza problemi anche il Norwich che cala la manita al Walsall nel 5-1 finale

SHEFFIELD UNITED-MANSFIELD 3-4

Avanti anche il Mansfield che, in trasferta sul campo dello Sheffield United, si impone per 4-3.

HULL CITY-BLACKBURN ROVERS 1-0 d.c.r

Passa anche l’Hull City che necessita dei calci di rigori per avere la meglio sul Blackburn

SWANSEA-WEST BROMWICH ALBION 5-6 d.c.r (2-2)

Il West Bromwich, grazie alla sequenza calci di rigore, elimina lo Swansea, in trasferta dopo il 2-2 finale.

Il quadro completo del terzo turno di FA Cup:

9 Gennaio

MK Dons – Oxford United 1-1 (3-4 d.c.r.)

Preston North End – Wigan Athletic 0-1

Wrexham – Nottingham Forest 3-3 (4-3 d.r.c.)

Port Vale – Fleetwood Town 1-0

10 Gennaio:

Macclesfield – Crystal Palace 2-1

Everton – Sunderland 1-1 (1-4 d.c.r.)

Wolverhampton Wanderers – Shrewsbury Town 6-1

Cheltenham Town – Leicester City 0-2

Doncaster Rovers – Southampton 2-3

Stoke City – Coventry City 1-0

Sheffield Wednesday – Brentford 0-2

Newcastle United – AFC Bournemouth 2-2 – Ai supplementari

Fulham – Middlesbrough 3-1

Ipswich Town – Blackpool 2-0

Manchester City – Exeter City 10-1

Burnley – Millwall 5-1

Boreham Wood – Burton Albion 0-5

Tottenham Hotspur – Aston Villa 1-2

Grimsby Town – Weston 3-2

Cambridge United – Birmingham City 2-3

Bristol City – Watford 5-1

Charlton Athletic – Chelsea 1-5

11 Gennaio:

Portsmouth-Arsenal 1-4

Hull City-Blackburn Rovers 0-0 (4-3 d.c.r)

Swansea-West Bromwich 2-2 (5-6 d.c.r)

Norwich-Walsall 5-1

West Ham-QPR 2-1

Sheffield United-Mansfield Town 3-4

Manchester United-Brighton 1-2

                                                                   

Nello Paolo Pignalosa

Premier League

