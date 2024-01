FA Cup: Il Liverpool elimina l’Arsenal, manita Man City

Colpaccio. Il Liverpool si guadagna il quarto turno di FA Cup (27-28 gennaio) con un 2-0 sull’Arsenal che vale doppio, maturato nel finale di una partita in cui la squadra di Klopp ha mostrato di saper essere speciale anche senza le sue due stelle già luminose, Mo Salah (in Coppa d’Africa) e Virgil Van Dijk (malato). Il gol che ha lanciato i Reds è arrivato all’80’ minuto, un’autorete di Jakub Kiwior dopo una gara in cui il Liverpool ha sofferto a lungo la voglia dell’Arsenal di dimenticare il suo momento difficile, reso invece più pesante dall’eliminazione e dal gol finale di Luis Díaz. Nelle altre gare di giornata, il Manchester City festeggia il ritorno di Kevin De Bruyne battendo 5-0 l’Huddersfield. In campo dal 57’ dopo 5 mesi, il belga ha impiegato 16 minuti per servire un assist. Finiscono al replay (16-18 gennaio) le altre 3 squadre di Premier in campo: West Ham, Nottingham Forest e Luton. Avanza il Manchester City con un roboante 5-0

Arsenal-Liverpool 0-2

Out dalla Carabao Cup ed out dalla Fa Cup. Per il secondo anno consecutivo Mikel Arteta va in bianco nelle coppe inglesi, ma l’Arsenal avrebbe meritato qualcosa di più perché per 80 minuti ha fatto la partita, ma come troppo spesso gli succede da dopo quel pari prenatalizio ad Anfield in cui pareva poter diventare padrone della Premier non concretizza tutto quello che crea. Stavolta mancava Gabriel Jesus, il centravanti brasiliano troppo spesso criticato fermato da un dolore non grave al ginocchio, ma gli errori sono arrivati lo stesso. Da Kai Havertz principalmente, punto di riferimento dell’attacco al suo posto, da una squadra troppo frenetica che perde lucidità sotto porta e che si è scontrata su Alisson (o sulla traversa, come Ødegaard all’11’) quando non l’ha persa. L’eliminazione fa malissimo, perché l’Arsenal per l’FA Cup ha un feeling speciale (è la squadra che l’ha vinta di più, 14 volte) e perché Arteta voleva una vittoria contro quella che è diventata la prima della classe in Premier. Invece Klopp ha mostrato ancora una volta quanto la versione 2.0 della sua squadra possa diventare speciale. Ha saputo soffrire, ma in campo ha trovato l’assetto giusto anche senza le sue stelle, illuminata dalla classe di Trent Alexander-Arnold, sempre più a suo agio nel doppio ruolo di terzino destro e mediano creativo, e dall’impegno in attacco di Díaz, il migliore del tridente. L’Arsenal avrà anche avuto le occasioni migliori, ma i Reds hanno colpito due legni. E alla fine sono stati loro a festeggiare, nell’Emirates sempre più gelido, davanti ai loro scatenati tifosi. Una traversa per parte (Ødegaard all’11’ minuto e Alexander-Arnold al 45’ minuto) in un primo tempo in cui l’Arsenal ha tutte le occasioni migliori e colleziona tiri (14 al riposo) senza centrare lo specchio. La ripresa ricomincia da 0-0 e senza cambi fino al 58’, quando Klopp inserisce Jota e Gravenberch (gli unici due del gruppo della prima squadra in panchina) per lo spento Gakpo e Mac Allister a corto di fiato. Arteta risponde 5 minuti, dopo con Martinelli al posto di Nelson. Il brasiliano appena entrato prova a far ammattire Alexander-Arnold sulla sinistra, ma il Liverpool gli prende le misure e lentamente cresce. Al 78’ minuto Jota di testa centra la traversa, ma due minuti dopo i Reds esultano per il gol, una punizione da sinistra di Alexander-Arnold toccata sfortunatamente da Kiwior nella propria porta. Arteta prova a reagire inserendo Nketiah al posto di Jorginho, ma lo shock è troppo forte e i Gunners non solo non si riprendono, ma al 95’ miuto, incassano anche il 2-0 da Díaz. E il Liverpool si prende un’altra perla da aggiungere a questa stagione che sta diventando straordinaria.

MANCHESTER CITY-HUDDERSFIELD 5-0

Non c’è storia all’Etihad, nonostante Pep Guardiola debba fare a meno di Erling Haaland e schieri molti giovani e seconde linee, con Bobb e Sergio Gomez tra i titolari. Dopo mezz’ora di assoluto dominio, il Manchester City la sblocca al 33′ minuto con Foden e raddoppia subito con Julian Alvarez al 37′ minuto, schierato da centravanti in questa sfida. L’ex River orchestra la manovra offensiva e i Citizens dilagano nella ripresa: l’autorete di Jackson al 58′ minuto, la doppietta di Foden che arriva al 65′ minuto e la rete di Doku che chiude i giochi al 74′ minuto, sanciscono il 5-0 finale per Pep Guardiola, che vola al quarto turno di Fa Cup con l’84% di possesso palla.

GLI ALTRI MATCH

Avanza il Leeds, che travolge il Peterborough in trasferta con un ex del nostro campionato tra i protagonisti: il difensore Ampadu, ex di Venezia e Spezia, sigla una doppietta nel 3-0 dei Whites. Avanza anche il West Bromwich, che sconfigge 4-1 l’Aldershot Town, e prosegue la favola del Wrexham: la formazione gallese di Football League Two, che ha Ryan Reynolds come presidente e plenipotenziario, sconfigge 1-0 lo Shrewsbury e va avanti in Fa Cup. Tre club di Premier League giocheranno il replay: scialbo 0-0 tra il Luton Town e il Bolton, mentre il Nottingham Forest viene fermato sul 2-2 dal Blackpool, nonostante le reti di Nico Dominguez e Gibbs-White e il 72% di possesso palla. Dovrà rigiocare anche il West Ham di David Moyes: la rete di Bowen viene annullata dal pareggio di Conway nella ripresa, è 1-1 col Bristol City (Championship). Tutti questi match si giocheranno, insieme agli altri replay, dal 15 al 17 gennaio. Solo dopo queste sfide si terrà il sorteggio del quarto turno di Fa Cup.

Le gare del 7 gennaio

Luton – Bolton 0-0

Manchester City – Huddersfield 5-0

Nottingham Forest – Blackpool 2-2

Peterborough – Leeds 0-3

Shewsbury – Wrexham 0-1

WBA – Aldershot 4-1

West Ham – Bristol City 1-1

Arsenal – Liverpool 0-2