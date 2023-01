Fa Cup: Il Man City travolge ed elimina il Chelsea, Leeds ok

Il big match del terzo turno di FA Cup è senza storia: all’Etihad, il Manchester City travolge 4-0 ed elimina il Chelsea di Potter. La formazione di Guardiola chiude i giochi in appena 38 minuti: apre le marcature Mahrez con una splendida punizione all’incrocio dei pali al 23′ minuto, mentre al 30′ minuto Alvarez raddoppia su rigore. Foden sigla il 3-0 prima dell’intervallo, mentre nel finale, all’85’ minuto l’algerino fa doppietta, ancora dal dischetto. Magia della FA Cup. La Coppa d’Inghilterra non delude le attese e regala le consuete sorprese. Ben otto, i club di Premier che non riescono ad accedere al quarto turno. Clamoroso tonfo casalingo dell’Aston Villa contro lo Stevenage: dolorosissima l’eliminazione della squadra di Emery che esce dalla competizione contro lo Stevenage, una squadra di League Two.

Manchester City-Chelsea 4-0

Il Manchester City vince per due volte nel giro di tre giorni contro il Chelsea. Se, però, l’1-0 di Stamford Bridge arriva al termine di un match sofferto, all’Etihad in FA Cup non c’è storia: netto 4-0 per gli uomini di Guardiola, che eliminano la formazione di Potter dopo averla già estromessa, prima della sosta per il Mondiale, dalla Carabao Cup. La sfida si sblocca al 23′: ancora su punizione, come in Coppa di Lega, Mahrez trova l’incrocio dei pali con uno splendido sinistro che batte Kepa. Passano appena 4 minuti e, su calcio d’angolo, Havertz tocca il pallone con la mano, regalando il rigore ai padroni di casa. Dal dischetto, Julian Alvarez non sbaglia, siglando il raddoppio al 30′ nonostante il tocco del portiere dei Blues. Prima dell’intervallo arriva addirittura il tris: Mahrez premia la sovrapposizione di Walker che mette al centro per Foden, bravo ad insaccare da pochi passi. Ad inizio ripresa, Potter prova a scuotere il Chelsea con due cambi. Restano negli spogliatoi Kovacic e Havertz, con Fofana e Zakaria in campo, ma le cose non migliorano, anzi: nel finale arriva il poker con un altro rigore, provocato dal fallo di Koulibaly su Foden. Stavolta dal dischetto va Mahrez, che firma la sua personale doppietta e certifica la festa del Manchester City. Guardiola travolge 4-0 il Chelsea e per di più senza impiegare i titolarissimi Ederson, De Bruyne, Gündoğan e Haaland. Salutano la seconda competizione, e sempre per mano del City, i Blues di Potter, ora fuori di FA Cup e Carabao Cup.

Aston Villa-Stevenage 1-2

Emery è nella bufera. Per la sfida contro una squadra di quarta serie inglese, l’ultima del settore professionistico, ha attinto al turnover ed è stato punito forse troppo severamente. Rimontato negli ultimi minuti di gioco dopo essere passato in vantaggio ed aver dominato in lungo e in largo la partita senza essere in grado di chiuderla. E così lo Stevenage si è giocato la partita della vita come doveva e poteva. Ha retto il confronto, è rimasto in partita dopo il gol di Sanson al 33 e dopo l’espulsione di Dendonker all’85’ minuto ha sfruttato nel miglior modo possibile la superiorità numerica. Prima ha pareggiato con Reid su calcio di rigore e a pochi secondi dal fischio finale ha trovato il gol con una conclusione di Campbell. 2-1 per una giornata che sia a Stevenage che a Birmingham non dimenticheranno facilmente. Anche perché la FA Cup sta diventando un vero e proprio incubo per i villans che escono per l’ottavo anno consecutivo dalla competizione. A fine partita, fischi e contestazione aperta. Il capo dello Stevenage Steve Evans, parlando della vittoria epocale della sua squadra all’Aston Villa tiene i piedi per terra. “È una giornata davvero speciale. Il presidente mi ha appena detto che è il giorno più bello della sua vita e stiamo parlando di un persona che è stato con il club per 26-27 anni. È una giornata fantastica per la città, ma non ci prendiamo in giro, restiamo umili e di andare avanti con il nostro lavoro per sabato.” Emery invece ha chiesto scusa: “Giornata difficile, non siamo riusciti a mantenere la calma e sprecato quanto di buono fatto nei primi 85 minuti. quando non si chiude la partita un episodio o un errore è sempre dietro l’angolo. Mi dispiace davvero per i tifosi. Questa sconfitta ci addolora, è deludente, ma non cambia il nostro progetto”.

Le altre partite di giornata

Nelle altre partite della giornata il Leeds United ha rischiato grosso: infatti la squadra di Jesse Marsch dovrà giocare il “replay” contro il Cardiff dopo il 2-2 in rimonta culminato con il gol al 93′ minuto di Perkins. Gli altri risultati: Bristol City-Swansea 1-1, Derby-Barnsley 3-0, Hartlepool-Stoke 0-3, Norwich-Blackburn 0-1 e Stockport-Walsall 1-2