Calcio Estero

FA Cup: Il West Ham soffre ma passa il turno, sfiderà il Leeds

Nell’ultima partita degli ottavi di finale di F.A. Cup il West Ham supera il Brentford solamente ai calci di rigore. Nell’arco della partita e dei supplementari Bowen e Igor Thiago protagonisti assoluti con una doppietta ciascuno che porta la gara ai tiri dal dischetto. Castellanos ci prova ma non incide. Dagli undici metri decisivo l’errore terribile di Ouattara. Gli Hammers ai quarti troveranno il Leeds

Mar 10, 20262 Lettura
Foto Twitter @WestHam

Nell’ultima partita degli ottavi di finale, il West Ham vince al London Olympic Stadium contro il Brentford e vola ai quarti di finale di FA Cup. Eliminato il Brentford dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Nessuna delle due riesce a rompere la parità nei supplementari e ai rigori ha la meglio la squadra di Nuno Espirito Santo. Decisivo l’errore dal dischetto di Ouattara che, al secondo rigore, decide di calciare un pallonetto terribile, facile la presa di Areola. Si chiude dunque il quadro dei quarti dell’FA Cup con West Ham che affronterà il Leeds. Le altre sfide saranno Southampton-Arsenal, Chelsea-Port Vale e il big match tra Manchester City e Liverpool.

WEST HAM-BRENTFORD 2-2 (5-3 d.c.r)
Va in scena l’ultimo atto degli ottavi di finale di F.A. Cup. Si gioca la partita West Ham-Brentford. Nel primo tempo succede di tutto. Bowen è l’assoluto protagonista della prima frazione di gioco: al 19′ minuto porta avanti i suoi, Igor Thiago pareggia dieci minuti dopo. Ma al 34′ minuto ancora Bowen non sbaglia sul dischetto dopo il rigore conquistato da Adama Traorè. Nella ripresa cambia l’inerzia della partita, con il Brentford che tiene di più il pallone ma non riesce a sfondare il muro difensivo organizzato da Nuno Espirito Santo. Fino al minuto 81, quando l’ex Fiorentina Kayode viene atterrato in area da Summerville: l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Igor Thiago che non sbaglia, firma la doppietta personale e manda la partita ai supplemetari. Fisiologicamente, dopo il 90′ minuto calano le forze e i nuovi entrati non riescono a dare energia. Ci provano Soucek da una parte e Donovan dall’altra, ma sono entrambi tiri troppo deboli per impensierire i portieri. Dopo l’intervallo dei tempi supplementari, Nuno Espirito Santo sembra aver dato la giusta carica ai suoi che rientrano benissimo e dopo pochi secondi trovano l’occasione più ghiotta dei supplementari: Castellanos imbuca in area per Callum Wilson, l’inglese da centro area spedisce il pallone all’angolino basso ma Kelleher con un grande intervento respinge e tiene a galla i suoi. Pochi minuti dopo ci prova anche lo stesso Castellanos, che vorrebbe provare a chiudere la gara mettendo un suo sigillo, ma non riesce ad inquadrare la porta. Nel recupero Disasi ci prova dalla lunga distanza e sfiora la traversa. Così si chiudono i tempi supplementari e si va ai rigori. Dove segnano tutti, tranne Ouattara, che spreca tutto con un pallonetto terribile che Areola blocca facilmente. Mavropanos segna l’ultimo rigore per il West Ham e conquista la qualificazione ai quarti.

Il quadro completo dei quarti di finale

Con il successo degli Hammers ecco il quadro dei quarti di finale, che si giocheranno nel weekend del 4 e 5 aprile, dove spicca il big match tra City e Liverpool

Le partite:

  • Manchester City-Liverpool
  • Southampton-Arsenal
  • Port Vale-Chelsea
  • West Ham-Leeds

 

Premier League

