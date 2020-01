FA Cup: Klopp supera Ancelotti, l’Everton cade nel derby di Liverpool

Nessuna impresa per Ancelotti e il suo Everton. Il Liverpool di Klopp ha vinto il derby del Merseyside per 1-0 volando al quarto turno di FA Cup: la sfida, che ha visto in campo per i Reds un nutrito gruppo di giovanissimi, è stata decisa dal classe 2001 Jones con un destro a giro che ha messo fuori causa Pickford al 71’. Kean è entrato in campo nel corso della ripresa ma non è riuscito a invertire la rotta.

Il Chelsea vince 2-0 in scioltezza contro il Nottingham. L’undici guidato da Lampard chiude i giochi nel primo tempo grazie alle reti realizzate da Barkley e Hudson-Odoi. Grande protagonista il numero 20 dei Blues che segna e, successivamente, propizia il gol dell’ex Everton. Il Tottenham pareggia e andrà al replay con il Middlesbrough che passa in vantaggio al 50′ con Fletcher lanciato alla perfezione in profondità da Saville. A sorpresa perde il Crystal Palace in casa contro il Derby.

Il Barnsley supera il Crewe 3-1. La sblocca Brown al 3′ poi Green fa 1-1. Al 75′ ecco la rete decisiva di Chaplin. Il Qpr demolisce lo Swansea 5-1. Continua anche in Fa Cup il momento positivo dello Sheffield United che passa al quarto turno battendo 2-1 il Fylde grazie ai gol di Robinson e Clarke. Brutta sconfitta per il Burton che cade per 4-2 in casa contro il Northampton. Il West Bromwich Albion supera in trasferta per 1-0 il Charlton grazie al gol al 32′ di Zohore. Qualificazione raggiunta anche per il West Ham United di David Moyes, alla seconda vittoria in due partite da quando è tornato sulla panchina della squadra londinese.