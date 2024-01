FA Cup: De Zerbi e Maresca agli ottavi, impresa Maidstone

Missione compiuta per i due tecnici italiani impegnati nei sedicesimi di finale della FA Cup, nelle gare del 27 Gennaio. Successo esterno per il Brighton di Roberto De Zerbi, settimo in classifica in Premier League, che battuto 5-2 a domicilio lo Sheffield United fanalino di coda in campionato. Doppio vantaggio ospite, firmato da Buonanotte e Joao Pedro (su rigore), poi la reazione dei padroni di casa che pareggiano a fine primo tempo grazie alle reti di Hamer e Osula, ma nella ripresa il Brighton prende il largo ancora con Joao Pedro che segna di nuovo su rigore e poi serve il poker al 67′, festeggiando la sua personale tripletta prima della definita cinquina arrivata nel recupero con Welbeck. Vittoria larga anche per il Leicester di Enzo Maresca, capolista della Championship (la seconda divisione inglese) che ha rifilato un netto 3-0 ai pari categoria del Birmingham: le reti (tutte nella ripresa) portano le firme di Vardy (47′), Akgun (72′) e Praet (88′). Clamorosa sconfitta invece per l’Ispwich, seconda in classifica nella Championship che è stata battuta 2-1 in casa dai dilettanti del Maidstone che militano nella National League South (la sesta divisione): ospiti in vantaggio nel primo tempo con Reynolds (43′), poi il pari di Sarmiento (56′) e il gol del definitivo 1-2 siglato da Corne (66′). Qualificazione agli ottavi conquistata in trasferta anche dal Luton, vittorioso per 2-1 sul campo di un’altra squadra di Premier League come l’Everton: un’autorete di Mykolenko lancia gli ospiti prima dell’intervallo (36′), l’Everton trova la forza di tornare in partita con Harrison (55′) ma nel recupero viene beffato da Woodrow (90+6′). Sarà invece costretto al ‘replay’ il Leeds, quarto in Championship, rimontato in casa dai pari categoria del Plymouth (1-1): avanti i padroni di casa con Anthony (31′), poi nel secondo tempo il pari di Randell (73′).

Sheffield United-Brighton 2-5

Il Brighton ringrazia Joao Pedro e passa 5-2 in casa dello Sheffield United in una delle tre sfide di giornata tra squadre di Premier. Il brasiliano che De Zerbi ha ammesso di non conoscere prima che in estate la dirigenza dei gabbiani gli facesse il suo nome si conferma l’attaccante più in forma a disposizione del tecnico italiano: a Bramall Lane ha segnato una tripletta, comprensiva di due rigori che portano il suo totale stagionale di reti dal dischetto in tutte le competizioni a 10, il massimo per un giocatore delle 5 leghe top in Europa. Avanti 2-0 con un gran gol di Buonanotte e il primo rigore di Joao Pedro, il Brighton si è fatto rimontare sul 2-2 prima del riposo quando sembrava in completo controllo. Poi nella ripresa il brasiliano ha fatto il resto, prima con un altro rigore poi con un imprendibile destro dal limite dell’area. Nel recupero arriva anche il quinto gol, firmato da Welbeck. Con la tripletta Joao Pedro è arrivato a 18 gol in tutte le competizioni: nessun giocatore del Brighton aveva mai segnato tanto da quando la squadra è in Premier League.

Leicester-Birmingham 3-0

Il Leicester passa 3-0 in casa col Birmingham City, che come la squadra di Maresca milita in Championship ma anziché dominare il torneo viaggia nei bassifondi dopo aver cambiato una serie di allenatori, compreso Wayne Rooney. Eppure gli ospiti hanno dato filo da torcere, con Maresca che ha cambiato i suoi nella ripresa trovando i gol decisivi: prima con Vardy al 47’minuto, poi Akgün al 72’minuto, nel finale la rete di Praet per chiudere i conti. Il regalo per il passaggio del turno è Stefano Sensi, in arrivo dall’Inter: dovrà rimpiazzare Cesare Casadei, uno dei protagonisti della cavalcata in Championship nella prima parte di stagione della squadra di Maresca che è stato richiamato al Chelsea.

Ipswich Town-Maidstone 1-2

Il sabato di FA Cup regala anche una favola degna dell’incredibile storia di questa competizione. Il Maidstone United, squadra di semiprofessionisti che milita in sesta serie, vola al 5° turno passando 2-1 in casa dell’Ipswich Town, secondo in Championship e con una sola sconfitta negli ultimi due mesi. Il Maidstone United, seguito a Ipswich da 4600 tifosi, ha resistito ad un vero e proprio assedio.

Fulham-Newcastle 0-2

In serata, in una sfida tra squadre di Premier League, il Newcastle ha vinto 2-0 in casa del Fulham con gol di Longstaff e Burn.

Everton-Luton Town 1-2

Nel pomeriggio in un’altra sfida tutta di Premier, successo a sorpresa del Luton, 2-1 in casa dell’Everton. Vanno alla ripetizione Leeds e Plymouth dopo l’1-1.