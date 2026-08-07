Fabregas cala l’asso: il Como si regala un talento della Seleção

Ha pochi anni sulle spalle ma già un’esperienza da veterano, E, a ritmo di samba, è pronto a metterla a disposizione del Como. Nella pattuglia del tecnico Cesc Fabregas arriva l’esterno destro della nazionale brasiliana Yan Couto con la formula del prestito dai tedeschi del Borussia Dortmund. Classe 2002, Couto ha mosso i primi passi nel Curitiba, squadra del paese sudamericano, per poi passare in Premier League con il Manchester City nel 2020. Ha poi militato in Spagna con il Girona, in Portogallo con il Braga e, appunto, in Bundesliga con il Borussia Dortmund a cui è passato nel 2025.

Giocatore abile tatticamente, ha anche una certa duttilità di impiego potendo stazionare sulla fascia destra in diversi ruoli. Ha disputato anche alcune partite in Champions League, Europa League e Mondiale per Club diventando campione del mondo Fifa Under 17 nel 2019 ed esordendo nel 2023 nella nazionale maggiore brasiliana.

“Yan è un giocatore coraggioso e tecnicamente forte che ci offre diverse opzioni sulla fascia destra- commenta il tecnico Cesc Fabregas – gli piace giocare in avanti, ha una grande energia e si adatta bene al nostro modo di giocare, è ancora giovane ma ha già maturato un’esperienza importante e crediamo che possa continuare a crescere con noi”. Dal canto suo, Couto si è detto “molto felice di essere qui per il modo di giocare della squadra e la sua filosofia” e di sperare di darle una mano a migliorare ulteriormente.