Fabregas:“Un capolavoro, 4 anni fa facevamo i massaggi in un bar”

Cesc Fabregas si gode la storica qualificazione del Como alla prossima Champions League e racconta il percorso che ha portato il club lombardo tra le grandi d’Europa. Dopo la vittoria contro la Cremonese, il tecnico spagnolo ha parlato ai microfoni di Dazn sottolineando la crescita della squadra e del progetto. “Ho sempre avuto la sensazione che potessimo arrivare in Champions League”, ha spiegato Fabregas. “Abbiamo perso contro Sassuolo e Inter, ma la squadra è sempre rimasta lì, vicina all’obiettivo. Ai ragazzi ho mostrato il video di un ciclista partito sesto e arrivato al traguardo un secondo davanti agli altri. Era il simbolo di quello che stavamo costruendo”.

L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea ha poi ricordato le difficoltà incontrate al suo arrivo a Como: “Quando sono arrivato non c’era praticamente niente. Quasi quattro anni fa ci allenavamo senza centro sportivo e facevamo persino i massaggi in un bar. Quello raggiunto oggi è il risultato del lavoro di tutti”. Fabregas ha esaltato anche la filosofia del club, costruita su una rosa molto giovane: “I dieci giocatori più utilizzati sono tutti under 23. Questo rende ancora più importante ciò che abbiamo fatto”.

Il tecnico spagnolo ha poi parlato del proprio percorso personale: “Sono cresciuto tanto qui. Il Como mi ha dato una grande opportunità e ho sempre pensato che questo progetto fosse perfetto per me”. Spazio infine al futuro di Nico Paz, uno dei protagonisti della stagione del Como e nome già al centro di numerose indiscrezioni di mercato: “Non so dove giocherà il prossimo anno. Mourinho ha vinto tutto, ma io spero possa giocare la Champions League con me. Per me è come un figlio. Vedremo cosa succederà”.