Fagioli si è preso la Juve, adesso il futuro è bianconero

In una Juve piena di giovani, ce n’è uno in particolare che quest’anno è venuto fuori prima degli altri, è diventato protagonista prima di tutti gli altri e il suo nome è Nicolò Fagioli; rientrato dal prestito di Cremona, dove nella scorsa stagione è stato uno dei maggiori attori nel film “Promozione in Serie A” grazie anche a una regia perfetta di Fabio Pecchia, il centrocampista bianconero aveva già dato segnali importanti in Serie B ma è proprio in questa stagione che ha raggiunto una maturità calcistica da giocatore vero, da giocatore di alto livello.

Inizialmente ha fatto molta fatica, Allegri gli preferiva altri giocatori ma lui non ha alzato bandiera bianca, quando è stato chiamato in causa si è giocato le sue carte e le ha giocate in maniera perfetta, ha preso in mano il centrocampo della Juve, ha guidato il centrocampo della Juve come un giocatore che da anni indossa quella maglia e ha dimostrato in campo, una leadership che in pochi, soprattuto giovani come lui, con una maglia così pesante addosso sono riusciti ad avere e dimostrare, un classe 2001 con la personalità di un veterano.

Si è tolto anche la soddisfazione di mettere a segno due gol in questa stagione, si è tolto la soddisfazione di conquistare una maglia da titolare e adesso anche Allegri ha capito che il talento c’è e si vede, adesso anche Allegri fa molta fatica a farne a meno e soprattutto la società, che a Gennaio aveva pensato di poterlo nuovamente mandare in prestito, ha capito che non vuole più farne a meno; il suo agente ha parlato e ha dichiarato che può diventare una bandiera della Juventus, ha dichiarato che l’obiettivo è sicuramente quello, perchè si è conquistato un posto in mezzo a tanti campioni

In estate poteva partire, a gennaio poteva partire, invece è rimasto e se rimani alle Juve e in mezzo a tanti campioni riesci a conquistare in poco tempo una maglia da titolare, allora vuol dire che il talento è un talento cristallino, per qualcuno ricorda un pò Pirlo, per qualcun altro un pò Marchisio, i paragoni forse al momento sono un pò eccessivi ma se continuerà così, questi paragoni potrebbero non essere più così lontani dalla realtà.