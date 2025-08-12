Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Fantacalcio 2025/2026: consigli per gli acquisti, ecco chi prendere in rosa

Ago 12, 20252 Lettura
Foto di Tembela Bohle: https://www.pexels.com/it-it/foto/persone-che-guardano-la-partita-di-calcio-1884574/

I fantallenatori sono nel pieno dello studio scientifico per capire l’assetto tattico da creare quest’anno, per una nuova stagione di Fantacalcio davvero esplosiva, con tantissimi ritorni di grandi campioni, al top nella classifica all time dei migliori bomber.

Seguire le statistiche presenti nelle scommesse online dei match live su betfair è un modo per avere a disposizione i dati dei tiri e parate effettuate, falli e ammonizioni, assist, gol e altri bonus, perché il Fantacalcio è come la matematica: una scienza esatta. Ecco alcuni consigli per gli acquisti e tutti i migliori calciatori da acquistare in rosa.

Tutti pazzi per Meret: ecco i portieri in fascia top

Con 27 gol subiti, la difesa del Napoli di Conte è stata la migliore d’Europa nella scorsa stagione, per questo all’asta del Fantacalcio ci saranno resse (e risse) per acquistare Meret. Attenzione però, la qualità è tanta, nella fascia top ci sono anche Sommer, Di Gregorio e Maignan, mentre Svilar è tra i consigliati.

Il nostro consiglio, invece, è quello di acquistare tutta la terna di portieri della stessa squadra, onde evitare traumatici senza voto in porta.

Difensori col vizio del gol e calciatori di reparto consigliati

Acquistare i difensori significa fare attenzione a quei calciatori che prendono troppe ammonizioni, ma anche a chi ha il vizio del gol. Tra i difensori top di questa categoria ci sono Dumfries, Gosens, Di Lorenzo, Di Marco, Zortea e Bremer. I difensori da bonus consigliati sono Cambiaso, Zappacosta, Buongiorno e Biraghi.

Tra centrocampisti offensivi e assistman

Anche in questo caso ogni fantallenatore deve prestare attenzione al fattore bonus, che tra i centrocampisti si divide tra gol e assist.

Tra i migliori centrocampisti al top con il vizio del gol per cui spendere un patrimonio all’asta, ci sono Orsolini, De Bruyne, McTominay, Zaccagni, Paz e Pulisic. Tra i consigliati rientrano anche Neres, Barella, Gudmundsson, Politano, Thuram della Juve, mentre le scommesse sono Mkhitaryan, Koopmeiners, Mandragora, Suslov e Vlasic.

Sia in questo reparto che in quello difensivo, è buona abitudine prendere anche calciatori che assicurino continuità e giochino il 90% dei match in campionato.

I bomber che infiammeranno le aste del Fantacalcio 2025/2026

Entriamo adesso nel vivo delle scommesse serie a con i migliori bomber della stagione 2025/2026 e lo facciamo con tre ritorni eccellenti: Immobile, Berardi e Dzeko. L’attaccante del Sassuolo entra tra i consigliati perché giocherà sempre, mentre Immobile e Dzeko restano in seconda fascia a causa dell’età avanzata: tuttavia, potrebbero superare tranquillamente le aspettative.

Tra i bomber al top ci sono David, Lukaku, Thuram dell’Inter, Lautaro Martinez, Loookman e Kean, mentre in prima fascia ci sono il già citato Berardi, Diao, Dybala e Dovbyk, Castellanos, Leao, Krstovic, Zapata, Scamacca, Yildiz ed eventualmente Vlahovic.

Per quanto riguarda gli acquisti che rappresentano delle scommesse, oltre a Immobile e Dzeko, ci sono Adams, Ferguson, Lang, Piccoli, Soulé, Castro, Dia e De Ketelaere.

Questi sono i calciatori che nella scorsa stagione hanno mantenuto una media voto alta e offerto bonus, i nuovi arrivati o chi è tornato in Serie A, possiedono tutte le giuste caratteristiche per far vincere il Fantacalcio.

