Fantacalcio 2025/26: tre squadre da monitorare in vista dell’asta

Il Fantacalcio 2025/26 è pronto a partire e, come ogni anno, milioni di italiani si preparano a vivere mesi di sfide, strategie e colpi di mercato virtuali. È un gioco che negli anni ha saputo conquistare appassionati di ogni età, diventando un vero e proprio rituale sportivo. Le aste, già iniziate in molte leghe private, sono il momento clou: ore passate a fare offerte, a studiare statistiche e a cercare di strappare ai propri avversari i calciatori più ambiti. Anche in questa stagione, la Serie A si presenta ricca di spunti interessanti, con diversi club pronti a sorprendere e a offrire al Fantacalcio nomi da bonus sicuri. Ecco tre squadre da tenere d’occhio per la prossima stagione.

Atalanta di Juric: solidità e fantasia per il Fantacalcio

L’Atalanta si presenta al via con una novità importante in panchina: Juric, subentrato a Gasperini dopo nove stagioni di grande calcio e risultati storici. Il tecnico croato eredita una squadra già collaudata ma con la possibilità di modellarla secondo la propria filosofia: pressing aggressivo, intensità e attenzione alla fase difensiva. L’obiettivo è duplice: garantire una retroguardia solida e, al tempo stesso, non rinunciare alla pericolosità offensiva che ha reso la Dea una delle squadre più temute degli ultimi anni.

Per gli appassionati di Fantacalcio, il club bergamasco resta una miniera di opzioni interessanti. Chi vuole seguire più da vicino l’evoluzione della squadra può sempre cercare informazioni e notizie sul club bergamasco, ad esempio, su Atalanta Oggi, utile per monitorare condizioni fisiche, rotazioni e potenziali sorprese di formazione.

Tra i consigliati in ottica asta, Carnesecchi è ormai una certezza tra i pali: giovane, reattivo e con una crescita costante, può garantire un buon numero di clean sheet. In difesa, occhio a Kossonou, confermato con il compito di alzare il livello fisico e tecnico del reparto. Sulle corsie, Bellanova promette spinta e assist, elemento prezioso in leghe dove i bonus da esterno pesano molto. In avanti, la scelta è ampia: Scamacca, recuperato dall’infortunio, ha il compito di far dimenticare la partenza di Retegui; alle sue spalle, giocatori come Maldini, De Ketelaere e Samardzic possono portare gol e assist con grande frequenza.

Bologna di Italiano: conferme e nuovi colpi per sognare

Italiano affronta la sua seconda stagione alla guida del Bologna con una rosa rinforzata dal mercato e con ambizioni crescenti. Dopo un campionato positivo, l’obiettivo è confermarsi stabilmente nella parte sinistra della classifica e magari puntare a un piazzamento europeo. Il club felsineo ha lavorato bene in estate, portando a casa profili esperti e di qualità.

Il ritorno in Serie A di Immobile, desideroso di guadagnarsi un posto al Mondiale 2026, è uno degli acquisti più chiacchierati: l’attaccante campano ha ancora numeri e fiuto per essere decisivo. Accanto a lui, un altro gradito ritorno è quello di Bernardeschi, che può dare imprevedibilità e calci piazzati di alto livello. In difesa, l’arrivo di Vitik dallo Sparta Praga ha l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato da Beukema, offrendo fisicità e gioco aereo.

Per chi cerca certezze, le scelte restano quelle di sempre: Castro è in continua crescita e può regalare diversi bonus, Orsolini resta l’arma offensiva più costante, mentre Freuler assicura titolarità e affidabilità a centrocampo, con qualche possibilità di inserimento vincente.

Fiorentina di Pioli: spettacolo e tanti bonus

Il ritorno di Pioli sulla panchina della Fiorentina ha acceso grandi aspettative a Firenze. L’allenatore, che nella sua precedente esperienza in viola aveva già lasciato un’impronta positiva, punta a una squadra propositiva e dal gioco offensivo. Il mercato estivo ha regalato alternative di livello in ogni reparto, con l’obiettivo di garantire un alto numero di gol e spettacolo.

In attacco, Kean vuole ripetere, e se possibile migliorare, le prestazioni della scorsa stagione, confermandosi come primo terminale offensivo. L’alternativa di lusso sarà Dzeko, che porta esperienza internazionale e capacità di incidere anche entrando a gara in corso. Sulle fasce di centrocampo, ma listati come difensori al Fantacalcio, troviamo Dodò e Gosens: entrambi hanno spiccate doti offensive e possono garantire assist e qualche gol, rendendosi molto appetibili nelle aste.

Tra le certezze, Gudmundsson rappresenta una garanzia in termini di bonus, mentre De Gea tra i pali è sempre una sicurezza. La Fiorentina, per chi punta su una squadra votata all’attacco, è senza dubbio una delle più interessanti da monitorare.