Fenomeno Yamal: perché il Barça lo considera il futuro del calcio

Raggiunta da poco la maggiore età, Lamine Yamal Nasraoui Ebana è già considerato uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico internazionale. L’ala mancina del Barcellona e della nazionale spagnola continua a far parlare di sé, non solo per le sue straordinarie prestazioni in campo, ma anche per il modo in cui sta gestendo la pressione di essere definito il “nuovo Messi”.

La stagione passata è stata a dir poco spettacolare per il giovane talento spagnolo. Dopo aver contribuito alla vittoria della Spagna agli Europei 2024, dove è diventato il più giovane marcatore nella storia della competizione, il giovane talento ha continuato a brillare con il Barcellona. Secondo le statistiche, Yamal ha chiuso la stagione con 21 gol e 25 assist, vincendo Liga, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, oltre a raggiungere la finale di Nations League. I suoi numeri parlano chiaro: è stato il giocatore con più occasioni create e dribbling riusciti nella Liga, guadagnandosi il premio di Miglior Giocatore Under-23 del campionato (potenzialmente, ha ancora cinque anni a disposizione per riaggiudicarselo. Se i risultati continuassero a confermare quanto visto finora, vi sarebbero pochi dubbi). Ma il suo impatto non si limita ai numeri. La capacità di Yamal di dribblare, creare gioco e segnare gol decisivi, quasi sempre belli da lasciare a bocca aperta, lo ha reso il fulcro del progetto di rinnovamento del Barcellona sotto la guida di Hansi Flick. La sua rete contro l’Inter in Champions League, definita un “golazo” dai media, è solo uno degli esempi della sua classe cristallina.

A luglio, il fuoriclasse di Matarò ha compiuto l’ennesimo passo simbolico verso la grandezza, ereditando la maglia numero 10 del Barcellona, precedentemente indossata da Lionel Messi. “Questo è un grande passo, l’inizio di un percorso che spero sarà lungo e pieno di vittorie,” ha dichiarato durante la cerimonia di presentazione, sfoggiando un look audace con capelli tinti di biondo, simile a quello sfoggiato da Neymar durante i Mondiali del 2018. La scelta della maglia numero 10 ha inevitabilmente alimentato confronti con Messi, ma Yamal ha dimostrato di non temere il peso delle aspettative: “Leo ha fatto il suo percorso, io farò il mio,” ha detto, mostrando una maturità sorprendente per la sua età. Il paragone regge, ed è inevitabile pensare alla foto nella vasca da bagno scattata ad appena sei mesi insieme al suo futuro idolo, resa virale la scorsa estate, come una sorta di “benedizione” dell’allora astro nascente blaugrana per il suo possibile futuro successore come stella mondiale del calcio.

Robert Lewandowski, suo compagno di reparto, lo ha spesso elogiato, paragonandolo a Messi e Ronaldo per la sua precocità e il suo talento smisurato. “Non si trova un altro Lamine Yamal ogni anno. È un talento che nasce una volta ogni dieci anni,” ha dichiarato il bomber polacco in un’intervista a ESPN.

Nonostante il successo, Yamal non è stato immune da critiche. La sua festa di compleanno per i 18 anni, che ha visto la presenza di nani come intrattenimento, ha suscitato polemiche, portando persino a una richiesta di indagine da parte del Ministero dei diritti sociali spagnolo dopo le proteste di un gruppo di attivisti per la partità delle persone con disabilità. Yamal ha risposto con calma, sottolineando che le critiche esterne non lo toccano: “Se non vengono dalla mia famiglia o dagli amici, non mi interessano. Ora è tempo di concentrarsi sul calcio e goderselo.”

”Lewa” ha offerto un consiglio prezioso al giovane: “Il talento è sufficiente a 20 anni, ma col tempo il lavoro duro diventa fondamentale.” Questo suggerimento sembra essere stato accolto da Yamal, che continua a lavorare sulla sua crescita, sia in campo che fuori. Da un lato godersi la vita con la spensieratezza di quell’età e la consapevolezza di poter puntare molto, ma molto in alto grazie al proprio potenziale, dall’altro ricordare che il talento, da solo, non basta se non supportato da testa, spirito di sacrificio, dedizione e in un secondo momenti di carriera, esperienza.

Con il contratto fresco siglato fino al 2031, l’esterno di origine marocchina e guineana è destinato a essere il pilastro del Barça per gli anni a venire. Il club sta già pianificando di costruire una squadra intorno a lui, con voci di mercato che parlano, dopo l’arrivo di Rashford, di un possibile interesse per Desire Doué dal Paris Saint-Germain per formare una coppia devastante sulle fasce.

Nel frattempo, Yamal è ovviamente finito nel mirino dei grandi club europei, con il Manchester City che avrebbe fatto un’offerta “storica” per lui, prontamente rifiutata dal Barcellona. La sua fedeltà al club catalano, nel quale milita da quando aveva solo 7 anni, al momento è inscalfibile. I tifosi culé si augurano che nulla, dentro o (meno che mai) fuori dal campo, possa fargli cambiare idea.

Come i suoi illustri predecessori, Lamine non è solo un calciatore, ma un fenomeno culturale amplificato dalla bolla mediatica dei social. La sua abilità di catturare l’attenzione del pubblico, sia con le sue giocate che con il suo carisma, lo rende una figura unica. La sua storia personale di giocatore “racializado”, figlio di immigrati cresciuto nel barrio, del quale mostra il codice postale come esultanza ad ogni goal, lo rendono anche un esempio di integrazione e di lotta alla criminalità. Lui ne è perfettamente consapevole e gioca molto su questo aspetto, attirando ulteriormente su di sé l’attenzione. David Beckham, il prototipo di calciatore-popstar, lo ha definito “il più vicino a Messi” che abbia mai visto, mentre Rio Ferdinand lo ha incoronato come “il migliore al mondo” dopo le sue prestazioni nella stagione 2024/25.

Con il Pallone d’Oro 2025 all’orizzonte, dove Yamal è tra i candidati insieme a compagni come Raphinha e avversari come Momo Salah, il mondo del calcio attende con ansia il prossimo capitolo della sua carriera.