News Calcio

Festa Napoli a Riad, Neres-Hojlund stendono il Milan. Conte in finale

Il Napoli batte il Milan, per 2-0, e approda in finale nella Supercoppa italiana

Dic 18, 20251 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by AllShot Live/Action Plus/Shutterstock (15510006bo) Rasmus Hojlund of SSC Napoli celebrates after scoring his goal in the 79th minute for 2-1; 1st October 2025, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy; Champions League Football; Napoli versus Sporting Lisbon. Napoli v Sporting Lisbon, UEFA Champions League, Football, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - 01 Oct 2025

NAPOLI- MILAN 2-0

Ruggito partenopeo nel primo atto della Supercoppa Italiana a Riad. Il Napoli di Antonio Conte stende per 2-0 il Milan di Massimiliano Allegri e stacca il biglietto per la finale di Supercoppa dove si giocherà la gloria con la vincitrice del confronto tra Bologna e Inter. Il risultato premia la squadra che ha saputo maggiormente interpretare il match proponendosi con maggiore intensità e lucidità mentre il Milan è apparso a corrente alternata e, specie nella prima frazione, non ha saputo convertire il suo possesso palla in occasioni particolarmente temibili.

Il Napoli dà già un assaggio dei suoi intenti bellicosi dopo due minuti cannoneggiando la porta rossonera con Elmas, Maignan fa però buona guardia. Al 5′ il Milan prova la replica con Loftus- Cheek che è però chiuso da Milinkovic- Savic. Al minuto 8 il Napoli attua la controreplica con un tiro dal limite di Neres deviato in corner. Il batti e ribatti prosegue al minuto 16 con un destro al volo di Saelemaekers fuori misura. Al 22′ è il Napoli a proseguire il ping pong tra le due aree con un tiro di Elmas fuori misura. La partita non si decide ad avere un padrone e al minuto 27 è Nkunku a sparare a lato. Dopo due sussulti rossoneri di Rabiot e Nkunku senza esiti apprezzabili, al minuto 39 l’equilibrio si spezza a favore della squadra di Conte con Neres che, su cross da sinistra di Hojlund, sfrutta una papera di Maignan e lo infila. La reazione del Milan è in un tiro alle stelle di Rabiot al minuto 42. Al 46′ Elmas pesca Hojlund che però si divora l’occasione del raddoppio.

A inizio ripresa il Napoli dichiara a suon di occasioni la sua intenzione di chiudere il discorso al più presto. Rrahmani dal limite impegna Maignan all’8′ ed è l’anteprima del raddoppio che giunge al 18’con una gran botta di Hojlund all’incrocio dei pali. Il Milan ci prova con due incornate di Tomori e Fofana nello spazio di quattro minuti ma senza riuscire a colpire. Al minuto 28 Hojlund, di sinistro, si mangia il 3-0 calciando a lato. La ‘partita si innervosisce un po’ e piovono cartellni gialli per ambo le parti. Al 43′ Mc Tominay, pescato da Neres, sciupa malamente l’occasione del 3-0 spedendo alto. Nel finale Estupinan e Nkunku provano almeno ad accorciare le distanze per soddisfazione platonica ma la porta del Napoli resta stregata.

Cristiano Comelli

News Serie A

