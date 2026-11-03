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MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 08: Carlos Augusto of Internazionale celebrates scoring his teams first goal with teammates Alessandro Bastoni and Curtis Jones during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and FC Internazionale Milano at Estadio Santiago Bernabeu on September 08, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions LeagueInter

Feyenoord-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta tv

Nov 3, 20261 Lettura

L’Inter di Cristian Chivu riparte dalla Champions League per lasciarsi alle spalle l’amarezza del derby di Halloween. Dopo il primo successo europeo conquistato a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri affrontano il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst nella quarta giornata della competizione. Gli olandesi, reduci dalla sconfitta contro il Betis Siviglia, cercano il riscatto davanti al proprio pubblico dopo aver battuto il Como.

La sfida riporta alla memoria gli ottavi di finale del 2025, quando l’Inter si impose 2-0 a Rotterdam e 2-1 a Milano, proseguendo il cammino fino alla finale di Monaco. Per Chivu, la trasferta olandese rappresenta un passaggio importante nel percorso europeo. Il calendario prevede poi lo Stoccarda il 25 novembre, il Borussia Dortmund il 9 dicembre, il Liverpool il 19 gennaio e lo Slovan Bratislava il 27 gennaio.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Inter

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente. Allenatore: Van Bronckhorst.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

Dove vedere Feyenoord-Inter in diretta tv

L’incontro tra Feyenoord e Inter è in programma alle ore 21 di martedì 3 novembre presso il De Kuip di Rotterdam. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) nonché in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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