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IPA87068449 - (260728) -- ROME, July 28, 2026 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) -- Italian Football Federation President Giovanni Malago, gives a press conference to introduce Roberto Mancini as the new head coach of the Italy men's national football team, in Rome, Italy, July 28, 2026. (Photo by Alberto Lingria/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Serie A

FIGC commissariata, il paradosso è servito: Malagò commissario di se stesso

Ott 6, 20262 Lettura

Leggete attentamente, perché questa volta bisogna arrivare fino in fondo per comprendere fino a che punto possa spingersi il paradosso del calcio italiano. La FIGC è stata commissariata. Il motivo è ormai noto: Giovanni Malagò, eletto presidente della Federazione lo scorso giugno, non sarebbe risultato regolarmente tesserato alla stessa FIGC, requisito minimo per poter presentare la propria candidatura.

Già questo sarebbe sufficiente per aprire una discussione enorme, perché non stiamo parlando di una formalità scoperta il giorno prima delle elezioni. Sono trascorsi mesi dalla nomina del nuovo presidente prima che la vicenda arrivasse alle sue conseguenze più pesanti. Ma il punto più sorprendente arriva adesso.

Il commissario scelto è Malagò

Con il commissariamento della FIGC è stato nominato un commissario che avrà il compito di guidare la Federazione per 90 giorni, accompagnandola verso nuove elezioni. Il suo nome? Giovanni Malagò. Esattamente: lo stesso presidente la cui posizione ha contribuito a determinare la situazione che ha portato al commissariamento sarà chiamato a gestire la Federazione durante il periodo commissariale.

È difficile trovare una rappresentazione migliore delle contraddizioni che troppo spesso accompagnano il nostro calcio. Non si tratta di mettere in discussione la persona, né di anticipare giudizi sulle responsabilità. Il punto è un altro: l’immagine che questa vicenda restituisce all’esterno, ed è l’ennesima immagine che il calcio italiano avrebbe probabilmente preferito evitare.

Tra novanta giorni si torna alle urne

Il mandato commissariale avrà una durata di 90 giorni, periodo entro il quale dovranno essere organizzate nuove elezioni federali. E qui arriva un altro elemento destinato inevitabilmente a far discutere: Malagò potrà nuovamente candidarsi alla presidenza della FIGC.

Tradotto: viene eletto presidente, nasce il caso relativo al requisito del tesseramento, la Federazione viene commissariata, lui diventa commissario e, terminato il periodo straordinario, potrebbe presentarsi nuovamente alle elezioni. Tutto perfettamente inserito nei meccanismi previsti, ma provate a raccontarlo a qualcuno che osserva il calcio italiano da fuori, non è semplicissimo.

Il problema è anche l’immagine del calcio italiano

La questione, infatti, va oltre nomi, regolamenti e interpretazioni giuridiche. Il calcio italiano sta cercando da anni di costruire un’immagine più moderna, credibile e trasparente, eppure, periodicamente, ci ritroviamo davanti a vicende capaci di riportare l’attenzione sulle nostre contraddizioni istituzionali, ed è forse questo l’aspetto più preoccupante.

Perché mentre discutiamo di rilancio della Serie A, infrastrutture, nuovi stadi, sostenibilità economica, competitività internazionale e Europei 2032, il vertice del nostro movimento finisce nuovamente sotto i riflettori per questioni che con il campo hanno pochissimo a che fare. Il calcio italiano avrebbe bisogno di parlare di progetti, invece siamo ancora qui a parlare di regolamenti, ricorsi, requisiti, commissariamenti ed elezioni.

Un paradosso difficile da ignorare

Non serve aggiungere molto. La FIGC viene commissariata dopo il caso legato al tesseramento del proprio presidente e quello stesso presidente viene nominato commissario della Federazione. Tra tre mesi si tornerà alle urne e lo stesso Malagò potrà eventualmente ripresentarsi.

Formalmente potranno esserci tutte le spiegazioni del caso, ma dal punto di vista della comunicazione e della credibilità del sistema, resta una domanda molto semplice era davvero impossibile evitare di arrivare fin qui? Perché ancora una volta il calcio italiano riesce nell’impresa che gli viene fin troppo bene: far parlare di sé per tutto, tranne che per il calcio giocato.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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