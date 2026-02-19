Figuraccia Champions! Quando la mentalità fa la differenza…

Due giorni, tre partite, un disastro annunciato. Galatasaray-Juventus 5-2 dopo l’ennesima espulsione, Borussia Dortmund-Atalanta 2-0 senza quasi accorgersene, Bodø/Glimt-Inter 3-1 in un’atmosfera quasi surreale. Dieci gol subiti complessivi, zero vittorie, zero pareggi, zero dignità. Benvenuti al consueto appuntamento con la vergogna italiana in Europa. Non è più una sorpresa, è un copione che l’Italia recita da lustri con la precisione di un orologio svizzero rotto. Si va in Champions con la puzza sotto il naso da “Serie A è il campionato più bello del mondo”, si torna a casa con le ossa rotte davanti a squadre che – sulla carta – dovremmo polverizzare. E invece no. Sempre no.

La Juventus va a Istanbul con la testa ferma al 43’ del primo tempo del derby d’Italia e prende cinque gol dal Galatasaray. Cinque. In novanta minuti. Una squadra che ha cambiato tre allenatori in due anni, che ha speso montagne di soldi per difensori da 40-50 milioni a cranio e poi si fa infilare come un colino da Mertens redivivo e da ragazzini turchi sconosciuti. Ma soprattutto: si fa infilare mentalmente. Dopo il 2-2 sembrava potessero rientrare in partita; invece è crollata come un castello di carte bagnato. Perché? Perché la testa non c’è mai stata davvero. L’Atalanta va a Dortmund, Palladino schiera la difesa con le riserve nella partita più importante e viene infilato dopo appena 200 secondi. La squadra non rientra in partita praticamente mai, prende il secondo sul finire della prima frazione e nella ripresa si dedica ad amministrare lo svantaggio. L’altra squadra nerazzurra si presenta al Circolo polare artico con un undici raffazzonato e malmesso in campo, con i pensieri altrove e viene colta di sorpresa dalla velocità e fisicità degli avversari. Tre gol presi da una squadra che in vita sua non ha mai vinto niente di importante. Tre gol. E non stiamo parlando di un incidente: è la fotografia perfetta della presunzione italiana. “Tanto vinciamo al ritorno a San Siro”. Possibile, ma non al punto da giustificare il secondo tempo molle di ieri. Intanto però li hai presi in casa loro, e non è la prima volta. Sul sintetico di Bodo hanno lasciato di tutto, incluso il polpaccio di Lautaro lesionato. Il problema non sono i singoli risultati. Il problema è la mentalità.

Quella mentalità italiana per cui si parte convinti di essere favoriti anche quando non lo si è: si molla la presa emotiva appena le cose si mettono male, si pensa che basti il nome “Juventus”, “Inter”, “Atalanta” per intimorire l’avversario, si parla tanto (troppo) di “progetto”, “identità”, “fase difensiva organizzata”, ma poi in campo si corre meno, si duella meno, si soffre meno. Gli inglesi, i tedeschi, gli spagnoli (quando non sono in crisi nera) entrano in campo con la bava alla bocca. Non si permetterebbero mai di snobbare degli impegni europei. Noi entriamo con il curriculum vitae in mano. Loro hanno fame. Noi abbiamo l’indigestione da sufficienza. E poi c’è il refrain classico post-figuraccia: “era solo l’andata”, “al ritorno è un’altra partita”, “abbiamo fatto un buon primo tempo”. No. Basta.

Quando prendi 5 gol in Turchia non è “una partita storta”. È la fotografia di una squadra che non ha più niente da dare a certi livelli. Quando perdi in Norvegia dal Bodø/Glimt non è sfortuna, è inadeguatezza mentale prima ancora che tecnica. Il calcio italiano continua a raccontarsi favolette. “Abbiamo il miglior campionato tecnico”, “i nostri allenatori sono i più preparati”. Intanto le inglesi mettono 7-8 squadre tra le prime 16 d’Europa, le tedesche corrono come forsennate, le spagnole vincono tutto da vent’anni. Noi? Al massimo arriviamo ai playoff e poi ringraziamo se passiamo. Fino a quando non capiremo che la Champions non si vince con il bel gioco o con i nomi altisonanti, ma con fame, cattiveria, compattezza mentale e voglia di soffrire, continueremo a collezionare figuracce come questa. E sì, il ritorno può ribaltare tutto sulla carta. Ma onestamente: ci crederanno davvero, tra una settimana tra le mura amiche, dopo gli errori e orrori visti in questi giorni? Tanto ormai lo sappiamo: la vera Champions la vinciamo solo nei talk show.