Finale del campionato: sarà ardente?

Per via dell’insuccesso del Milan e dei successi della Juventus e del Napoli, la finale del campionato rischia di diventare davvero particolare. Erano anni che non si vedeva una lotta così agguerrita e infuocata per riuscire ad accaparrarsi un posto in Champions League. Sono ben 3 le squadre che pretendono di andarci per occupare 2 posti restanti, il Napoli guidato da Gattuso, il Milan di Pioli e la Juventus di Pirlo. E sembra proprio che sarà il Milan a dover aspettare ancora prima di tornare nell’Europa che conta. Perché al Milan toccherà andare niente di meno che a Bergamo, città in cui la compagine milanese dovrà affrontare l’Atalanta, una delle squadre più forti e più in forma dell’intero campionato. Si prevedono invece delle passeggiate per la Juventus e il Napoli, che affronteranno il Bologna e il Verona: entrambe le squadre hanno già raggiunto i loro obiettivi e non sono per niente motivate.

Milan fuori dalla Champions League?

Oltre ai problemi sul campo, il Milan deve fare i conti anche con numerosi problemi interni. Basti pensare alla questione dei rinnovi, nonché al crescente malcontento dei tifosi in merito all’allenatore della squadra, Stefano Pioli, a dirla tutta colpevole di non riuscire a gestire il team nella maniera giusta. Anche qualora il Milan non andasse nella competizione europea più prestigiosa attualmente esistente, sembra che le cose legate al mondo dell’economia vadano per il verso giusto nella squadra. I bilanci sono positivi, i ricavi aumentano e i debiti calano. Per questo sembra che dalla sponda rossonera del Naviglio conti una sola parola, quasi un ordine: calma e pazienza. Facile da dirsi, difficile da farsi, soprattutto per quei tifosi che vogliono tutto e subito.

Finale stagione Serie A: su chi e come scommettere?

I pronostici dei bookmaker in merito a questo finale sembrano molto chiari e limpidi. Il Milan sembra destinato al quinto posto, mentre il Napoli e la Juventus andranno in Champions League l’anno prossimo. Niente dubbi anche in merito all’esito delle partite che verranno: facili vittorie per la Juve e il Napoli, ma la sconfitta per il Milan che destinerà i rossoneri all’Europea League. Si deve scommettere comunque in modo sicuro, usufruendo dei servizi come il gioco digitale. In questo modo si potranno evitare i soliti problemi dovuti alle case di scommesse poco professionali e al contempo si potrà usufruire di un ottimo servizio.