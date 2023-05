Finale Europa League: Siviglia-Roma LIVE

Ci siamo, il grande giorno è arrivato! Alle 21 a Budapest Siviglia e Roma si sfidano per alzare l’Europa League. Segui in diretta con noi il liveblog con notizie, foto e video in tempo reale

LE ULTIME DI FORMAZIONE

Dybala potrebbe giocare dal 1′, ha parlato con Mourinho dando la sua disponibilità. La decisione dopo l’ultima riunione tecnica. Se partirà dalla panchina pronto El Shaarawy. Mendilibar con Acuna squalificato a sinistra, al suo posto c’è Telles.

INIZIANO AD ARRIVARE I PRIMI TIFOSI

LE OPINIONI DEI PROTAGONISTI

José Mourinho, allenatore Roma: “La storia non scende in campo. Il mio collega [Mendilibar] crede che la storia renda il Siviglia favorito, lo rispetto. Siamo in finale perché lo meritavamo, loro hanno una storia che noi non abbiamo. Per loro giocare la finale è una cosa normale, per noi è un evento straordinario. Ho avuto più opportunità di giocare nelle competizioni europee, ma Mendilibar è della mia stessa generazione, con gli stessi capelli bianchi. Siamo su un piano di parità. Lo stesso vale per i giocatori: il Siviglia ha più esperienza, ma noi giochiamo insieme da due anni”.

Lorenzo Pellegrini, capitano Roma : “Saper affrontare tatticamente una partita non significa attaccare come un matto e permettere al tuo avversario di segnare. Per me, affrontare la partita in modo tattico giusto è cercare di limitare il tuo avversario. Abbiamo analizzato tutte le squadre e cercato di capire come contenere i loro punti di forza. Ci siamo riusciti perché siamo in finale. Sacrificarsi e fare una corsa in più per il proprio compagno di squadra non è lasciare l’autobus davanti alla porta ma voler essere qui”.

José Luis Mendilibar, allenatore Siviglia: “Gli errori sono ciò che paghi in partite come queste e si tratta di fare il minor numero di errori possibile. Abbiamo eliminato grandi squadre ma la più difficile è davanti a noi. Vincerà chi commetterà meno errori. La Roma è una squadra molto forte in difesa. Non credo che abbiano bisogno di molte occasioni per segnare e vincere. Sono a loro agio se devono difendere vicino alla loro area ma anche se devono farsi avanti e pressare. Non si innervosiscono, sono calmi. E anche noi dobbiamo giocare con la stessa calma”.

Ivan Rakitić, centrocampista Siviglia: “L’allenatore è stato molto chiaro fin dall’inizio su ciò che vuole. Questo non cambierà nella finale. Dobbiamo essere noi stessi. Quando diciamo che nessuno ama la competizione come noi, non è perché lo ha detto qualche brillante scintilla negli uffici del club. È perché la pensiamo così. Dobbiamo giocare la partita perfetta, vincere la coppa e portarla a casa”.

UN PO’ DI NUMERI

Il Siviglia è la squadra di maggior successo nella storia della competizione, questa sera ha l’opportunità di vincere il trofeo per la settima volta e di concludere una stagione a dir poco difficile. Con il terzo allenatore del 2022/23, José Luis Mendilibar, la squadra ha scongiurato la retrocessione in campionato e ha eliminato Manchester United e Juventus in Europa, approdando a Budapest.

La Roma ha avuto un campionato meno difficoltoso ma si è di nuovo goduta le serate del giovedì. Dopo aver vinto la prima UEFA Europa Conference League la scorsa stagione, José Mourinho punta a diventare il primo allenatore a vincere l’Europa League con tre squadre diverse, dopo i trionfi con Porto (2002/03) e United (2016/17).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-ROMA

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham