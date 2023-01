Fiorentina: Castrovilli è pronto, sarà il primo rinforzo del mercato

Sono passati 9 lunghissimi mesi da quel brutto infortunio, quel brutto infortunio che ha costretto Gaetano Castrovilli a stare troppo tempo lontano dai campi di calcio, quel tempo che passa lento e inesorabile mentre te da spettatore non puoi far altro che stare a guardare i tuoi compagni giocare, che ti costringe a stare fuori e a non poter fare quello che ti manca di più, quello che hai sempre sognato fin da bambino, quello per cui fin da piccolo, ti ritrovi a fare sacrifici e stare lontano da casa, ma che allo stesso tempo ti rende una persona felice.

Castrovilli, dopo aver iniziato la sua carriera calcistica nel Bari, viene acquistato dalla Fiorentina nel Febbraio 2017, viene acquistato in prestito con obbligo di riscatto per circa 1,5 milioni di euro; inizialmente inserito nella formazione Primavera, successivamente ceduto in prestito biennale alla Cremonese, Cremona piazza importante, piazza nella quale diventa “grande”, si fa le ossa, diventa protagonista, e la Fiorentina non vuole lasciarselo scappare, perché proprio grazie all’esperienza in maglia grigiorossa, le voci del talento di questo giocatore iniziano a farsi insistenti, iniziano a circolare in maniera importante, proprio per questo, nell’estate del 2019 la società gigliata decide di riportarlo a casa; l’esordio, nel calcio dei grandi, avviene il 24 Agosto 2019 contro il Napoli, partita che la Fiorentina perderà 4 a 3 ma che farà capire a tanti le qualità di Castrovilli, farà scoprire a tanti il nome di un giocatore per il quale fino a poco tempo prima, se ne sentiva solamente parlare, ma che da quel giorno in tanti hanno messo gli occhi addosso.

Prima con Montella in panchina, poi con Iachini, diventa una colonna del centrocampo viola, a volte criticato per la sua incostanza, dovuta anche a vari problemi fisici che lo costringono a non essere sempre al 100% della condizione, entra a far parte del giro della nazionale, quella nazionale che lo porterà nell’estate del 2021 a far parte della spedizione Europea con Mancini e a diventare Campione D’Europa.

Un 2021 da incorniciare, un 2022 da dimenticare; a metà aprile, nella partita contro il Venezia, proprio nel periodo in cui stavamo rivedendo il vero talento di Castrovilli, quel bruttissimo infortunio, lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro, un colpo duro, durissimo per il numero 10 viola che però non ne vuole sapere di mollare. Dopo l’operazione, che stabilisce un rientro sul campo in 8-10 mesi, inizia subito ad allenarsi forte, a lavorare sodo per cercare di rientrare il prima possibile, dal 1 Novembre 2022 torna finalmente ad allenarsi con il gruppo, a Dicembre le prime amichevoli, i primi minuti nelle gambe, i primi passi e le prime emozioni verso un rientro in campo, che aspettava da tanto, tantissimo, quel ritorno in campo in una partita ufficiale che arriva dopo la sosta per il mondiale, contro il Monza, pochi minuti ma importanti per ritrovare fiducia e condizione, perchè di tempo ne ha perso anche troppo, perchè quel tempo adesso se lo vuole riprendere tutto sia con la maglia viola che con quella della nazionale, perchè la Fiorentina e la Nazionale hanno bisogno di un talento chiamato Gaetano Castrovilli.