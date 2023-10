Fiorentina, colpo grosso al San Paolo. Il Napoli va al tappeto

I fuochi d’artificio al Maradona li fa scoppiare l’arrembante Fiorentina di Italiano, ora terza in classifica in coabitazione con la Juventus e avanti di tre punti rispetto proprio allo sghembo, irriconoscibile Napoli di Garcia, che ripiomba in crisi d’identità. I viola, con Ikoné a destra e Nico Gonzalez in panchina a beneficio di Brekalo, si mostrano spigliati già dal primo tempo. Italiano comanda il solito pressing alto e indovina tutte le mosse: Brekalo apre le marcature, Bonaventura disegna calcio in mezzo al campo e i portatori di palla del Napoli sembrano stretti in una morsa soffocante. Kvaratskhelia si accende solo a tratti e il Napoli crea poco, se si eccettua un tiro di Di Lorenzo. Garcia perde anche Anguissa e decide di osare, inserendo Raspadori e passando al 4-2-3-1.

La Fiorentina, però, mette in mostra trame intriganti e un Ikoné tirato a lucido. A rimettere in pista i padroni di casa a un soffio dal riposo ci pensa il fin lì impeccabile Parisi, che regala campo vitale a Osimhen: Terracciano è costretto ad atterrare il nigeriano, giallo e rigore che il 9 del Napoli trasforma. L’insperato pareggio sul gong del primo tempo dovrebbe mettere le ali al Napoli, invece ad uscire meglio dal pit stop è ancora la Fiorentina, che prima tenta nuovamente di suicidarsi mandando ancora in porta Osimhen (fermato stavolta da Terracciano), poi rinsavisce e, dopo aver spaventato Meret con Ikoné (palo), passa di nuovo in vantaggio con il sublime Bonaventura, abile a finalizzare un’azione ben concertata dalla squadra di Italiano.

Il Napoli va a strappi, ma non riesce a creare nulla di particolarmente pericoloso e la reazione non produce effetti degni di nota. Garcia azzarda di nuovo togliendo Osimhen e Lobotka e inserendo Simeone e Gaetano. I campioni d’Italia finiscono però per spegnersi e nel recupero il subentrato Nico Gonzalez mette il sigillo definitivo al match. Firenze gioisce, per Garcia si intravede (almeno) un’altra settimana travagliata.

Tabellino:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Olivera; Anguissa (32′ Raspadori), Lobotka (31′ st’ Gaetano), Zielinski (31′ st’ Lindstrom); Politano (12′ st’ Cajuste), Osimhen (31′ st’ Simeone), Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Zerbin, D’Avino, Zanoli. All.: Garcia

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (38′ st’ Ranieri), Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur (38′ st’ Infantino), Duncan (38′ st’ Mandragora); Ikoné (44′ st’ Comuzzo), Bonaventura, Brekalo (28′ st’ Nico Gonzalez); Nzola. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Biraghi, Sottil, Maxime Lopez, Beltran, Barak, Amatucci, Kouame. All.: Italiano

Arbitro: La Penna

Marcatori: 7′ Brekalo (F), 50′ rig. Osimhen (N), 18′ st’ Bonaventura (F), 48′ st’ Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Terracciano (F), Martinez Quarta (F), Bonaventura (F), Ranieri (F), Cajuste (N)