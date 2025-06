Fiorentina, dopo Fazzini altro colpo in vista. Ecco chi arriva

Sono giornate calde per la Fiorentina di Commisso, non solo per le temperature, ma anche per la sessione estiva in questa fase di calciomercato che ci accompagnerà fino al 1° settembre, data di chiusura, con orario fissato alle 20:00.

Dopo l’arrivo del centrocampista italiano Fazzini, il quale ha partecipato all’Europeo Under 21 con ottime prestazioni, ora ci si concentra su un calciatore di “quantità” più che di “qualità”.

Altro colpo in vista: Payero dall’Udinese

Stiamo parlando di Martín Payero, calciatore argentino classe ’98 di proprietà dell’Udinese. Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb.com’ su di lui, però, c’è anche l’interesse da parte della Lazio di Lotito, che però non può fare mercato a causa del blocco della Covisoc. Il calciatore è stato fondamentale in questa stagione, ritenuto uno dei punti fermi nel centrocampo di Runjaić, con 27 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando in totale 1 gol e 2 assist.

Il club friulano ha una richiesta di circa 5,5 mln di euro e sarebbe un uomo importante per la rosa soprattutto per il numero di competizioni che dovrà affrontare la Viola nella prossima stagione.

Dopo l’addio di Palladino si avvicina sempre di più al ritorno in panchina di Stefano Pioli, il quale ha divorziato con il club saudita, ricevendo i ringraziamenti da parte di Cristiano Ronaldo che prolungherà il contratto con l’Al-Nassr fino al 2027.

Gli altri nomi di mercato sul taccuino di Commisso

Il mercato della Fiorentina non si fermerà qui: infatti il club toscano segue con particolare attenzione anche le piste che potrebbero portare in Viola anche giocatori come Andrea Pinamonti. L’attaccante ex Inter dopo il prestito al Genoa è tornato al Sassuolo di Fabio Grosso, appena riapprodato in Serie A dopo un’ottima annata in cadetteria. La dirigenza neroverde dovrà decidere il futuro dell’attaccante ed eventualmente, in caso di trasferimento, chiarire la cifra per la cessione. Molto movimento dunque per Commisso in questi giorni, tra allenatore e giocatori, ma l’intento è quello di tornare tra le grandi, puntando questa volta non alla solita Conference League, ma a qualcosa di più.