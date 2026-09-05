Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA74274889 - Head Coach Fabio Grosso (Sassuolo) during ACF Fiorentina vs US Sassuolo, Italian soccer Serie A match in Florence, Italy, April 26 2026
Serie A

Fiorentina, è notte fonda: il Torino la ribalta! Grosso rischia

Set 5, 20262 Lettura

La Fiorentina crolla al Franchi e resta a zero punti dopo tre giornate. Il Torino vince 2-1 in rimonta e trova il primo successo in campionato, reagendo nel migliore dei modi ai due ko iniziali e all’eliminazione in Coppa Italia. La squadra viola passa avanti con Pellegrino, ma nella ripresa viene ribaltata dalle reti di Mandragora e Che Adams. Al fischio finale esplode la contestazione: nel mirino squadra e Fabio Grosso, la cui posizione diventa sempre più delicata.

Torino padrone del gioco, Fiorentina pericolosa in avvio

La partita si accende immediatamente. Dopo appena un minuto la Fiorentina costruisce due occasioni: Perri ferma Mastantuono, mentre sulla successiva conclusione di Njie è Fortini a salvare sulla linea. Superato lo spavento, però, il Torino prende progressivamente il controllo del possesso e costringe i viola a soffrire soprattutto a centrocampo.

Tra i granata si mette in evidenza Fitz-Jim, mentre al 27′ è Mandragora a impegnare De Gea, costretto alla deviazione in angolo. La Fiorentina perde Oulai per infortunio e fatica a trovare continuità nella manovra. Dagli spalti del Franchi iniziano così ad arrivare i primi fischi già prima dell’intervallo.

Pellegrino illude il Franchi, poi cambia tutto

Grosso prova a scuotere la Fiorentina con una doppia sostituzione: Gnonto prende il posto di Mastantuono, mentre Atta entra per Brescianini. La risposta è immediata. Al 48′ Pellegrino sblocca la partita con un sinistro dalla lunga distanza, sorprendendo Perri e facendo esplodere il Franchi.

Il Torino non perde però equilibrio. Abate cambia gli esterni inserendo Patterson e Belghali, poi ridisegna la squadra con il 4-3-1-2, affidandosi anche a Simeone e Braganca. Una trasformazione tattica che aumenta la pressione granata e mette progressivamente in difficoltà la retroguardia viola.

Mandragora e Che Adams firmano la rimonta

Al 74′ arriva il pareggio. Mandragora trova l’1-1 con una conclusione da fuori area, dando il via alla rimonta del Torino. La Fiorentina accusa il colpo e pochi minuti più tardi commette l’errore decisivo.

Valdepenas sbaglia il controllo, Belghali gli ruba il tempo e mette il pallone al centro per Che Adams, che non perdona e firma il definitivo 2-1 del Torino. I granata amministrano il vantaggio fino al triplice fischio e conquistano tre punti pesantissimi per rilanciare il proprio cammino stagionale.

Per la Fiorentina, invece, la crisi diventa profonda: tre partite, zero punti e panchina di Grosso sempre più in bilico. Dopo il fischio finale arriva la dura contestazione della tifoseria viola, che richiama la squadra al rispetto della maglia. Una serata amarissima al Franchi, mentre il Torino può finalmente festeggiare la prima vittoria del suo campionato.

0 Shares

Articoli correlati

Roma da impazzire: Atalanta ribaltata al 90’, Soulè fa esplodere l’Olimpico

Set 5, 2026

Inter, rimonta folle a San Siro: Lautaro fa esplodere Chivu

Set 5, 2026

Probabili formazioni Serie A: 3ª giornata 2026/27

Set 5, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.