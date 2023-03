Fiorentina: Il Barcellona non molla Amrabat

Sofyan Amrabat è stato uno dei casi di mercato che hanno animato l’ultima sessione di gennaio, ma il caso non si è assolutamente chiuso, anzi per il momento si, ma sicuramente torneremo a parlarne, e anche per molto tempo, nella sessione di Giugno. Uno dei punti fermi del centrocampo della Fiorentina, criticato nella prima parte di stagione, osannato dopo un mondiale giocato da vero protagonista con il Marocco, è tornato a giocare partite di alto livello, partite come quella di sabato contro il Milan, sottolineano le qualità da grande giocatore che, a detta dei più esperti, con accanto un regista, con accanto un giocatore come lo era lo scorso anno Torreira nella Fiorentina, riesce a dare il meglio di sé.

Nella finestra di mercato di Gennaio, a poche ore dalla fine del calciomercato, il giocatore aveva provato a fare pressione sul club per essere ceduto in prestito con diritto di riscatto al Barcellona, ma la società viola e in primis il presidente Rocco Commisso, si erano opposti alla sua decisione, sia perché comunque, la proposta economica non era soddisfacente, soprattutto a causa della formula, sia perché è considerato un leader, un giocatore importantissimo per la squadra. Il caso poi è rientrato con le scuse del giocatore a spogliatoio e società, ma cosa accadrà in estate? La verità è che il Barcellona non ha mollato la presa. Sta continuando a tenere vivi i contatti con gli agenti del centrocampista, con l’intento di arrivare pronti a giugno quando si tornerà a discutere di un suo possibile approdo in Catalogna.

Un approdo che è legato a doppio filo alla posizione di Kessié, che adesso sta giocando come mediano muscolare al fianco di De Jong, ma che a fine stagione potrebbe chiedere di essere ceduto con la ferma volontà di tornare in Italia, dove l’Inter ci avrebbe fatto più che un pensierino. In caso di addio da parte dell’ex Milan, il Barça andrebbe diretto su Amrabat, sfruttando anche la potenziale plusvalenze in arrivo dall’addio dell’ivoriano.

In tutto questo la Fiorentina tenterà di trattenere Amrabat, ma da qui a Giugno potrebbero sicuramente aprirsi nuovi scenari, perché la sensazione è che la società gigliata di fronte ad un’ offerta interessante potrebbe sedersi a tavolino con il Barcellona, ma questa sarà un’altra storia, tra pochi mesi sapremo con esattezza quale sarà il futuro di Amrabat, adesso è presto, ancora troppo presto per parlare di futuro, adesso è ancora tempo per la Fiorentina di vivere e godersi il presente, adesso è ancora tempo di continuare ad ammirare le gesta di uno dei migliori centrocampisti in Europa.