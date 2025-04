Fiorentina, il futuro di Moise Kean in bilico, ecco gli scenari

C’erano pochi dubbi l’estate scorsa: dopo le ultime deludenti stagioni alla Juventus, la carriera di Moise Kean sembrava stesse prendendo una piega non fortunata. L’etichetta di bad boy che portava cucita da tanti anni pareva aver preso il sopravvento sul campo. Poi, la fortunata chiamata della Fiorentina e di Raffaele Palladino hanno permesso all’attaccante italiano di risollevarsi e di tornare al centro di un progetto importante come quello dei viola, oltre che di prendersi anche la Nazionale, come si dice in casi come questi, a suon di goal. La miglior medicina per un centravanti, i cui effetti benefici sono sotto gli occhi di tutti: 23 goal in stagione con la maglia dei Viola, di cui diciassette in serie A dove è vicecapocannoniere alle spalle di Retegui, più la possibilità di incrementare ulteriormente lo score in Conference League. Le voci di mercato, come è naturale in questo periodo, sono cominciate a circolare, motivo per cui il club si è mosso in anticipo nel tentativo di blindare il giocatore. Al momento, la clausola da pagare sarebbe di 50 milioni.

Come riportato da Sky Sport, in queste ore c’è stato un faccia a faccia tra l’entourage dell’attaccante azzurro e la dirigenza viola, rappresentata dal presidente Rocco Commisso, dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal diesse Daniele Pradè. L’incontro è stato utile per ribadire al ragazzo la sua centralità nel progetto, anche per le prossime stagioni per le quali è già stato confermato anche mister Palladino. Al momento nessun tavolo aperto sul tema rinnovo, ma se ne riparlerà eventualmente con l’agente. Il ragazzo, comunque, si trova molto bene in quel di Firenze e ha manifestato già la sua volontà di rimanere.

Le sirene, soprattutto estere, ovviamente non mancano: Moise è ormai un giocatore maturo e la prospettiva di tornare a giocarsi le sue chance nella seconda parte di carriera in un club di vertice non possono non interessarlo. Il Bayern Monaco, ad esempio, è dichiaratamente alla ricerca di un attaccante per far rifiatare Harry Kane. Così ha parlato Gianluca di Marzio, al giornale tedesco Wettfreunde.net: “Il Bayern Monaco è interessato a Moise Kean, ma per il momento niente di più e non c’è niente di concreto. Stanno monitorando il calciatore e posso confermare che c’è interesse. Ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio, ma la Fiorentina vorrebbe tenerlo per un altro anno. Ma ovviamente c’è una clausola rescissoria e se qualcuno offre 50 milioni di euro, allora se ne andrà. Penso che il Bayern Monaco proverà ad acquistare un altro attaccante. Hanno Harry Kane, ma non può giocare tutte le partite. Secondo me, Moise Kean dovrebbe andare in un club in cui possa giocare tutte le partite. Quando era alla Juventus e giocava saltuariamente, non era sé stesso. Che sia alla Fiorentina o in Nazionale, dove gioca tutte le partite, Moise Kean ormai lo conoscono tutti. Non so se il Bayern sia la scelta perfetta per lui perché dovrà giocare come riserva di Kane, in coppa o quando Kane sarà infortunato. Non credo che sia il giocatore giusto per questo ruolo perché deve giocare tutte le partite”.

Quindi, si profila anche per Moise il dilemma dei giocatori forti, ma non fuoriclasse: titolare a vita in un club di fascia medio-alta, o riserva di lusso di un campionissimo?