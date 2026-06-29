Fiorentina, pronto un nuovo difensore dal Brasile!

La Fiorentina prova a guardare avanti dopo la stagione tanto faticosa quanto negativa che ha visto l’ex Vanoli pieno di gioia al termine dello scorso campionato per aver ottenuto la salvezza in Serie A in anticipo, vincendo anche il match contro la Juventus allo Stadium per 0-2, che ha regalato tanta soddisfazione al popolo Viola.

Fiorentina, da Vanoli a Grosso per ripartire

Ora il club toscano vuole ripartire dalle fondamenta e Fabio Grosso è una valida soluzione per poter costruire qualcosa di importante, considerando il grande lavoro e lo spirito che ha avuto con la propria squadra al Sassuolo, tecnico che ha raggiunto l’11° posto sfiorando la zona sinistra della classifica, grazie soprattutto al capitano Berardi e ai tanti ragazzi che si sono messi in mostra e ora sono ricercati anche dalle big della Serie A (basti guardare il rendimento del centrocampista Koné, convocato dalla nazionale canadese, infortunatosi involontariamente al Mondiale, rischiando un lungo stop).

Il mercato dovrà ancora iniziare, ma la dirigenza ha già messo un colpo al sicuro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, la Fiorentina ha trovato l’accordo per un acquisto che può risultare interessante nella prossima stagione.

Mercato Viola, è fatta per Viery! La scheda e le cifre dell’affare

Il club dei gigliati ha seguito con grande interesse il difensore Viery. Calciatore brasiliano di classe 2005, di proprietà del Gremio e ora si aggregherà al gruppo del campione del mondo 2006. Nato ad Ubà in Brasile, si presenta come difensore centrale e nella scorsa annata calcistica ha accumulato un totale di 27 presenze, mettendo a referto 2 reti e un solo assist, con 2372’ giocati. Solamente in una sola occasione ha occupato la corsia di sinistra da terzino contro l’Esporte Clube São José (persa di misura).

L’operazione si aggira attorno ai 17 milioni (15+2 di bonus) e arriverà in Italia a titolo definitivo. Un rinforzo importante per la Fiorentina, che non vorrà sicuramente replicare quanto fatto nella scorsa annata, e il Presidente Giuseppe Commisso ha il compito di riportare nelle zone alte il club e tornare a dar fastidio anche alle grandi del nostro campionato dopo un anno di transizione