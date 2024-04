Fiorentina, quando il goal diventa un miraggio….

La Fiorentina sta affrontando un periodo di aridità offensiva che ha sollevato questioni non solo sulle capacità degli attaccanti, ma sull’intero schema tattico della squadra. I numeri specie degli ultimi 3 mesi sulla fase offensiva sono eloquenti e per certi versi inquietanti: solo nove gol segnati dagli attaccanti in quattro diverse competizioni. Questo dato si fa ancora più preoccupante considerando che la squadra ha segnato ventuno gol in totale, il che implica che quasi metà delle reti sono arrivate da giocatori non attaccanti. Il capocannoniere difatti è stato per un lungo periodo il centrocampista, spesso utilizzato come trequartista, Jack Bonaventura.

Lucas Beltran, con quattro gol, è il migliore tra gli attaccanti, seguito da Nzola con due reti. Gli altri, inclusi Belotti e Gonzalez, hanno aggiunto poco al conteggio, con soltanto un gol ciascuno in tutto il periodo considerato. Questi numeri sono inadeguati per una squadra che ambisce a competere su più fronti, inclusi il campionato di Serie A e le competizioni europee. L’assenza di gol si è particolarmente sentita in incontri cruciali, come evidenziato dal recente 0-0 contro il Viktoria Plzen in Conference League, dove la Fiorentina ha dominato il possesso palla senza riuscire a concretizzare. Idem con la Juve dove però è arrivata una sconfitta per 1-0.

Il problema principale sembra essere la mancanza di qualità nelle poche conclusioni a rete mixata dalle incapacità di rompere le difese avversarie. Da giocatori come Nico Gonzalez ci si aspetta un’inventiva, una giocata che possa sorprendere gli avversari e sfondare le linee avversarie ma l’argentino non sta giocando secondo le aspettative. Anche Bonaventura, assente nell’ultimo match, è uno di quelli da cui ci si aspetterebbe di più in termini di guida creativa, anche se a fine anno è quasi certo il suo addio

La Fiorentina mostra anche un pattern di possesso palla sterile. Spesso il gioco si riduce a passaggi orizzontali lenti che non creano reali opportunità di gol. Questo stile di gioco si traduce in un’alta percentuale di possesso ma poche conclusioni efficaci verso la porta avversaria. Anche nelle partite contro avversari come Juventus e Viktoria Plzen, nonostante un possesso palla dominante (oltre il 70%), la squadra non è riuscita a segnare e anzi se uno va a vedere le occasioni migliori sono capitate agli avversari.

Questi problemi evidenziano una necessità urgente per la Fiorentina di riconsiderare sia il proprio approccio tattico sia le scelte di campo. Mentre il mercato potrebbe offrire delle soluzioni, è anche cruciale che Mister Italiano trovi nuove strategie per massimizzare il potenziale dei suoi attaccanti esistenti e infondere nella squadra una nuova verve offensiva. Se non si risolvessero queste criticità, la stagione potrebbe prendere delle pieghe tutt’altro che positive.

