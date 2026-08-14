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Fiorentina

Fiorentina, ufficiale Mateo Pellegrino: colpo da 25 milioni

La Fiorentina rinforza l’attacco con Mateo Pellegrino, prelevato a titolo definitivo dal Parma. Operazione complessiva da 25 milioni di euro per il centravanti argentino reduce da 12 gol nell’ultima stagione.

Ago 14, 20261 Lettura

La Fiorentina piazza un altro colpo sul mercato e consegna un nuovo attaccante alla squadra viola. Il club ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Mateo Pellegrino dal Parma, operazione che porta ancora una volta la firma del ds Fabio Paratici. Il centravanti classe 2001 arriva a Firenze dopo una stagione da protagonista in Emilia, chiusa con 39 presenze e 12 gol tra Serie A e Coppa Italia.

Pellegrino è un nuovo giocatore della Fiorentina

L’annuncio è arrivato direttamente dalla Fiorentina, che ha comunicato di aver acquisito definitivamente dal Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante argentino.

Nato a Valencia, in Spagna, il 22 ottobre 2001, Pellegrino ha costruito buona parte della propria carriera in Argentina. Prima dell’esperienza con il Parma ha infatti indossato le maglie di Platense, Estudiantes e Vélez Sarsfield.

La sua ultima annata in Emilia ha rappresentato un importante salto di qualità: 12 reti in 39 partite complessive hanno convinto la dirigenza viola a puntare con decisione sulle sue caratteristiche.

Operazione da 25 milioni per Paratici

L’investimento della Fiorentina è significativo: l’operazione per portare Mateo Pellegrino a Firenze ha un valore complessivo di circa 25 milioni di euro.

Un altro innesto importante nella campagna acquisti guidata da Paratici, che aggiunge al reparto offensivo viola un centravanti giovane ma già abituato alla Serie A. Fisicità, presenza in area e capacità realizzativa sono le qualità sulle quali la Fiorentina ha deciso di scommettere.

Per Pellegrino comincia così una nuova tappa della carriera nel calcio italiano. Dopo essersi messo in evidenza con il Parma, l’attaccante argentino è chiamato ora a confermarsi con la maglia della Fiorentina e a diventare uno dei punti di riferimento del nuovo attacco viola.

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