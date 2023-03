Fiorentina: Una notte magica nel ricordo di Davide Astori

Mancava da tempo una notte così, Firenze aveva bisogno di una notte così, la Fiorentina aveva bisogno di una notte magica per rilanciarsi in campionato, aveva bisogno della partita perfetta, e così è stata; la squadra di Mister Italiano, nel ricordo di Davide Astori, vince contro il Milan per 2 a 1, giocando la miglior partita della stagione, battendo in questa stagione per la prima volta una big e confermando l’ottimo stato di forma visto nelle ultime gare. Già nel primo tempo avevamo capito che l’atteggiamento della squadra viola era quello giusto, l’atteggiamento di chi vuole portare a casa i tre punti, pressione alta, verticalizzazioni continue, tanta corsa e tante occasioni create, un Milan completamente inesistente, che forse non si aspettava una partenza così forte della Fiorentina e che invece ha dovuto subire, subire tanto, subire un pressing asfissiante di una squadra che già nei primi venti minuti con Bonaventura e Nico Gonzalez, poteva portarsi in vantaggio; ma un attento Maignan ha evitato il peggio e tenuto a galla i suoi fino però al momento decisivo del match, fino al minuto 49’, quando Ikonè, un giocatore trasformato nelle ultime prestazioni, salta Tomori in velocità, entra in area di rigore e viene atterrato dal difensore rossonero, che causa il calcio di rigore per i viola, dal dischetto si presenta Nico Gonzalez che con una tranquillità disarmante, con la tranquillità di chi i rigori li sa calciare, spiazza Maignan e porta in vantaggio la Fiorentina.

A questo punto della partita in tanti si aspettano la reazione dei rossoneri, che in parte arriva con qualche occasione importante, ma non è la reazione che ti aspetti da una grande squadra, anche perchè la grande squadra in campo stasera la fa la Fiorentina, che non molla di un centimetro, non cala mai la qualità e la quantità della sua prestazione, non abbassa mai la guardia e complice una grande partita della coppia centrale difensiva Igor-Quarta, subisce poco o nulla, in più aggiungi che anche Terracciano si mette a fare il fenomeno, allora tutto diventa davvero più difficile, l’estremo difensore viola con almeno tre parate mantiene il risultato sull’ 1 a 0.

Ci si avvia verso la fine della gara, ma non è tutto, perchè una notte quando deve essere magica, lo deve essere fino alla fine, perchè è una notte nella quale tutto gira per il verso giusto e allora al minuto 87’ Luka Jovic, dopo aver preso il posto di un ottimo Cabral, raddoppia grazie a un azione costruita da grande squadra, un azione partita da Nico Gonzalez, proseguita da Dodò che con un cross pennella una traiettoria perfetta, il resto lo fa l’attaccante serbo che di testa mette a segno il gol del 2 a 0, il primo in campionato nel 2023; Theo Hernandez a fine partita segna il gol dell’ 1 a 2 che rende meno amara, la sconfitta per la squadra di Mister Pioli.

Per la Fiorentina si conclude così una partita perfetta, una partita che potrebbe voler dire tanto, una partita che ha dimostrato tutte le qualità di questa squadra, qualità che troppo spesso in questa stagione sono rimaste nascoste per troppo tempo; quella di stasera è sicuramente una vittoria che potrebbe rilanciare la squadra viola verso un posizionamento europeo, una vittoria nella quale tutto è stato preparato in maniera impeccabile e nei minimi dettagli, parlare dei singoli sarebbe troppo scontato, perchè è stata una vittoria di gruppo, è stato tutto perfetto in una notte magica e sicuramente anche Davide Astori da lassù, avrà apprezzato il bellissimo regalo che stasera i suoi compagni e tutta Firenze hanno voluto dedicargli.