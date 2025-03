Clamoroso Fonseca, squalificato per nove mesi dopo l’aggressione!

Già si sapeva, non è una stagione facile per Paulo Fonseca, iniziata sulla panchina del Milan e terminata con un poco esaltante esonero (annunciato da lui in persona ai cronisti nel post Milan-Roma, lo scorso 29 dicembre). Fonseca ha poi trovato un accordo con il Lione a fine gennaio e, dopo l’iniziale sconfitta contro il Marsiglia, stava risalendo la classifica con tre vittorie in quattro partite. Ora però è arrivata la stangata, con una squalifica di nove mesi per aver aggredito, non solo verbalmente, l’arbitro. Il periodo nero continua, in una stagione da allenatore decisamente da buttare nel dimenticatoio.

Rischiava 7 mesi di squalifica, alla fine ne ha presi addirittura 9 (almeno per ora, da vedere se la proprietà americana del club farà ricorso). Paulo Fonseca non potrà sedersi sulla panchina del Lione fino al 30 novembre. Con un corollario extra: non potrà accedere allo spogliatoio Lyonnais sino al prossimo 15 settembre. Pugno durissimo quindi, da parte della commissione di disciplina della federazione francese dopo il testa a testa con l’arbitro Benoit Millot che lo aveva espulso nel corso della gara di domenica scorsa contro il Brest, vinta 2-1 dal suo Lione.

L’allenatore portoghese ha perso letteralmente il controllo e si è sfogato contro l’arbitro Millot nei minuti di recupero della sfida di domenica contro il Brest, vinta 2-1 dalla sua squadra. Il motivo della furia dell’ex tecnico del Milan era dovuto ad un controllo Var per un sospetto fallo di mano nell’area di rigore del Lione, poi non concretizzatosi nella massima punizione. L’ex tecnico rossonero non ci ha visto più, arrivando addirittura a sfiorare la testa del direttore di gara con la sua, prima di essere trattenuto a fatica dai suoi stessi giocatore. Una situazione che -si legge nel referto finale- “è degenerata in un vero e proprio atteggiamento intimidatorio. Dopo l’espulsione ha continuato in modo ancora più impressionante, come per tentare di colpirmi con una testata”. Decisamente una reazione fuori dall’ordinario per Fonseca, che pare ancora piuttosto frustrato per la stagione in corso

Il tecnico si è poi scusato davanti ai microfoni nel post partita (“Non dovevo comportarmi così e mi scuso, ma non entro nei dettagli”), e in seguito davanti al consiglio disciplinare, in cui si dice abbia provato a giustificare l’accaduto con lo stress derivato dalla situazione in Ucraina, terra d’origine della moglie Kateryna, ma non è servito. In caso la squalifica venisse confermata, la tribolatissima stagione dell’allenatore portoghese sarebbe (meglio per lui?) già finita.