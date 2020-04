Fonseca:”Mi auguro che il campionato finisca. Pellegrini? Sarà capitano”

Fiero della sua Roma, aspettando di tornare in campo. Paulo Fonseca sta vivendo nella Capitale, recluso in casa con moglie e figlio, l’isolamento da emergenza Covid-19. “Non è facile ma passo le ore facendo sport, vedendo partite, giocatori, ora abbiamo tempo per tutto”, sorride in collegamento con Sky Sport 24 il tecnico portoghese, che nei giorni scorsi ha evidenziato orgoglioso su Twitter le iniziative sociali adottate in questo periodo dalla sua società.

“La Roma è famosa in tutto il mondo per il legame con i tifosi, le persone, la città e in questo momento è ancora più evidente”. Elogiato ieri da Totti (“Sono contento, è una leggenda e avere questo suo riconoscimento per il lavoro sviluppato è importante”), Fonseca attende di sapere quando si potrà tornare in campo ed è fra coloro che si augura che la stagione venga completata. “Sarebbe importante finire il campionato, anche giocando in estate. Quando si riprenderà a giocare? Quando ci saranno le condizioni, in questo momento la salute delle persone è la cosa più importante”, prosegue il tecnico giallorosso, secondo il quale i giocatori non avranno bisogno di troppo tempo per rimettersi in condizione.

“Bisognerebbe capire quando ricomincerà il campionato e quando inizierà la prossima stagione per preparare il lavoro da svolgere. Ma penso che in poco tempo possiamo essere pronti per tornare a giocare, i calciatori non si sono fermati totalmente, stanno lavorando anche adesso. Alla Roma ognuno ha un lavoro individualizzato da svolgere, è importante tenerli sotto controllo anche a livello di peso e alimentazione”. E chissà che, con la stagione che andrebbe a concludersi a estate inoltrata, Fonseca non possa ritrovare anche Zaniolo. “Il recupero sta procedendo bene, ho indicazioni positive”.

Dall’allenatore portoghese belle parole anche per Pellegrini, indicato da Totti come futuro capitano: “Lorenzo ha un carattere forte abbastanza per farlo. In questo momento c’è Dzeko ma in futuro ha tutte le caratteristiche per indossare la fascia”. Infine, sulla questione dei possibili tagli agli ingaggi per dare una mano ai club davanti alla crisi di questo periodo, Fonseca assicura: “Alla Roma, allenatore e giocatori, siamo pronti ad aiutare. Bisogna essere sensibili, il momento è troppo difficile per tutti”.